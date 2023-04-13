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Ворог штурмує Бахмут 40-50 разів на добу, місто рівняють із землею, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

Окупанти щодоби здійснюють від 40 до 50 штурмів та понад 500 обстрілів Бахмуту.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

"Щодоби ворог здійснює у Бахмуті від 40 до 50 штурмів та понад 500 обстрілів. Не полишаючи мети взяти Бахмут під контроль ворог перегрупував свої сили та засоби на цьому напрямку", - зазначила вона.

Вона додала, що оскільки ворог зазвичай програє у вуличних боях, він вдається до тотального знищення міської забудови.

"Просто рівняє місто з землею. Це робиться з метою позбавити наших оборонців можливості тримати позиції в місті", - наголосила Маляр.

Однак, резюмує вона, ворог не досяг своєї мети. За Бахмут тривають важкі бої. Наразі ситуація складна, але контрольована.

Нагадаємо, у Бахмуті ворог сконцентрував основні свої зусилля. Зараз там тривають жорстокі та найважчі зіткнення.

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Топ коментарі
+17
Пані Маляр! МО призначено для забезпечення ЗСУ всім необхідним, а про стан на фронті доводять пресслужби ГШ, ОК, ООС або голови ОВА.
Тому краще розкажи: що з замовленням зимової форми на наступний сезон? Що з літньою формою на зараз? Як з забезпеченням техніки паливом, а підрозділів - БК? Скільки ракет, снарядів, мін виробляє український ВПК? Ну і головне питання: що там з фінансовим забезпеченням військовослужбовців?
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13.04.2023 21:28
+7
Не треба йти на поводу сильнішого в ресурсах ворога, який обрав тактику точкового напору для пропаганди перемоги для власного бидла, але ціною пірової перемоги. Виснажувати та маневрувати, міняючи позиції з зруйнованих на укріплені, головне кінцевий результат.
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13.04.2023 21:24
+4
да пофигу им на даты
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13.04.2023 21:26
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Не треба йти на поводу сильнішого в ресурсах ворога, який обрав тактику точкового напору для пропаганди перемоги для власного бидла, але ціною пірової перемоги. Виснажувати та маневрувати, міняючи позиції з зруйнованих на укріплені, головне кінцевий результат.
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13.04.2023 21:24 Відповісти
К 9 мая хотят занять , суки.
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13.04.2023 21:24 Відповісти
да пофигу им на даты
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13.04.2023 21:26 Відповісти
Ну відкрите питання остається - чому не рівняють ворога з землею? Яйця по 17 грн заважають?
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13.04.2023 21:26 Відповісти
может ты не знал, но нам как не хватало снарядов, так и не хватает. американцы до сих пор в шоке, как это наши выпускают по 4-5 тис снарядов день и никак не могут поднять производство.
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13.04.2023 21:30 Відповісти
потери врага 500-1000 рыл в сутки
расход арты 4000-5000 в сутки

на 1 кацапорыло 4-10 снярядов.
американцы глупые?
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13.04.2023 21:40 Відповісти
Може ти не знав, що з 2014 року не побудовано жодного підприємства по випуску снарядів в Україні, і досі невідомо що, окрім снарядів з Заходу, поставляється? І чекаю на відповідь, чому "никак не могут поднять производство"?
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13.04.2023 21:45 Відповісти
Бог его знает почему не наращивают, пишут что даже у южной кореи просили для нас снаряды.
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13.04.2023 21:54 Відповісти
У Південної Кореї збиралися забрати власні снаряди, що були там на зберіганні. Чим закінчилося - не знаю.
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13.04.2023 21:59 Відповісти
Пані Маляр! МО призначено для забезпечення ЗСУ всім необхідним, а про стан на фронті доводять пресслужби ГШ, ОК, ООС або голови ОВА.
Тому краще розкажи: що з замовленням зимової форми на наступний сезон? Що з літньою формою на зараз? Як з забезпеченням техніки паливом, а підрозділів - БК? Скільки ракет, снарядів, мін виробляє український ВПК? Ну і головне питання: що там з фінансовим забезпеченням військовослужбовців?
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13.04.2023 21:28 Відповісти
Все іде за планом розбазарювання коштів.
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13.04.2023 21:31 Відповісти
Скільки погані кацапської і у Бахмуті і тут. Але всіх вичистимо до дня пабєди.
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13.04.2023 21:46 Відповісти
Вірю в ЗСУ, бережи Боже ЗСУ, які стримують орду, щоб не лізла далі в міста Краматорськ, Слов'янськ, Павлоград, Тернівку, Петршотравенськ. А маляр краще розповідати не про Бахмут, а про яйця свого шефа резнікова. Все, що стосується оборони і наступу можуть коментувати генштаб і головнокомандувач. Чи можливо щось корисне ЗСУ дає маляр?
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13.04.2023 21:56 Відповісти
Можно і мені зарплатню 4к у..о за маячню типу "єсть чоткоє поніманіє данная сітуація"
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13.04.2023 22:04 Відповісти
Если место равняют с землей, как там защищаться, защитникам Бахмута?
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13.04.2023 22:18 Відповісти
Хто така ця Маляр... дірка від дупи говоряча.

Як і вся ЗЄ-влада.
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13.04.2023 23:15 Відповісти
 
 