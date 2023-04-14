ФБР заарештувало підозрюваного у "зливанні" секретних документів Пентагону військовослужбовця ВПС США Тейшейру, - ЗМІ. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
ФБР заарештувало підозрюваного за витік секретних даних Пентагону військовослужбовця ВПС США Джека Тейшейру.
Про це повідомляють ЗМІ США, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомляють американські ЗМІ, 21-річний Джек Тейшейра є членом розвідувального підрозділу Повітряних сил Нацгвардії штату Массачусетс. Він модерував онлайн-групу під назвою Thug Shaker Central, в Discord, куди почали зливати документи з Пентагону.
Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.
Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки.
За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, витік секретних документів призвів до кризи відносин між США і союзниками.
Через витік секретних документів Пентагону Україна вже змінила деякі свої військові плани.
У Міноборони Великої Британії наголосили, що оприлюднені документи містять суттєві неточності, тому "читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".
Будь ласка, зачекайте...
ОХРЕНЕТЬ!
а тут лишь военного использовали...но его,вероятнее всего,потом по программе смены фамилия,внешности,поселят где нибудь в Арканзасе.или в Ю.Каролине...
А правду мы навряд ли услышим …
Но это не смягчает вину этого пацана. Должен получить по полной.
Особа ця , скорійше за усе мала обслуговувати якісь супутники , що працювали на потреби ЗСУ . Таких осіб там дуже багато , бо йде безперевний потік інфи її хтось повинен відфільтровувати .
Тут требо розуміти , що хлоп цей ризикує підсісти років на 40 так , що вийде вже сивочолим й це абсолютно не буде рахуватися , що воно половину "злило" це абсолютні фейки !!!
Там страх покарання не, що п%"ди дають в кабінеті, та що комусь (вибачте) попросять відс%;%ти..
А, що дадуть 1000 років ув'язнення. Звичайно, знайдеться "упоротий" чи дурник, якому це ніщо..
Але принципово підходи різні!
І мене аж кривить, коли у нас у всіх воєнізованих формуваннях кажуть "кітєль" та "бушлат" і пишуть на цьому "за стандартами НАТО"..
Правда, щось в не в топі на цій гілці.
Треба, щоб ваші брати і сестри "по розуму" активізувалися.
От тільки маю паршиве відчуття, що справу про художества Боневтіка Відважного під керівництвом Козиря Лаптєлапого спустять на гальмах.
Болівуд денервово смалить за рогом, коли до справи беруться фахівці екстра-класу.
(Про одічалих не йдеться, оскільки наразі науці невідомо, чи можна їх вважати людьми).
Непонятно. Брать надо не модератора - а того, кто заливает эти документы в группу. Странная история.
Цирк на цирку і цирком поганяє.
Слабенький сценарій у цього шоу.
Тому Ваша заява про програшні війни помилкова.
Крім того, зважте на ЯЗ, яка вже була у США і вони її таки застосували.
В Україні би так, ну хоча б з відвертими кротами - Татаровим і Дєрмаком...
Шановний , ви що так бурхливо дивуєтесь?
А як можно було Баканову довірити СБУ, який ні вухом, ні рилом у справі СБУ?
І щось ми небачимо його, що він сам підходить СПИНОЮ У ПЕРЕД З РУКАМИ НА ГОЛОВІ, не кричить "ви кто пакажітє удаставірєніє, а я нє пайду, а пачєму "
Баканов мав би після того, що накоїв як офіцер (старшой литинант) просто застрелитися
Так що не нам в Україні дивуватися тому не дуже дорослому дурнику
17 липня 2022 року президент Володимир Зеленський усунув від виконання обов'язків голову СБУ Івана Баканова.
Через два дні Рада звільнила Баканова з формулюванням - невиконання службових обов'язків, яке
спричинило людські жертви чи інші тяжкі наслідки.
І?...