Треба прискорити доставку обіцяної раніше зброї та боєприпасів, щоб забезпечити успіх України на полі бою, - Кулеба
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Щоб забезпечити успіх України на полі бою, треба зробити три негайні кроки: прискорити доставку обіцяної зброї, забезпечити довгострокові поставки, розпочати підготовку українських льотчиків.
На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Треба зробити три негайних кроки, щоб забезпечити успіх України на полі бою.
1. Прискорити доставку обіцяної раніше зброї та боєприпасів;
2. Забезпечити довгострокові додаткові поставки;
3. Розпочати підготовку українських льотчиків до керування бойовими літаками західного типу", - зазначив глава української дипломатії.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
1. Відновити власний ВПК
2. Профінансувати вироблення зброї, спорядження на підприємствах ВПК
3. Усунути від влади тих, хто зупинив розробку, виготовлення зброї, фінансування ВПК та скорочував ЗСУ на передодні вторгнення. З пожиттєвими строками і конфіскацією всього, що належить родині цих "прафесіаналав" (включно з бабцями-прабабцями, тещами, золовками, свояками і т. ін., які, раптом, стали настільки заможними, що надають позики "родичам" в десятки чи сотні тисяч доларів чи євро)
Не способен добиться результата, пусть освободит место.
Сначала игнорировали Запад и о шашлыках рассказывали, а теперь им Запад что-то должен.
Сплошной вечерний квартал...
Яку допомогу від цивілізованого світу ви хочете отримати, коли грабуєте американську допомогу, крадете її ешелонами, коли ви садите за грати волонтерів і українських бойових генералів?
Щоб "прискорити доставку обіцяної раніше зброї та ***********", треба спочатку повісити ту падлюку, яка відкрила чотири кримінальни справи проти Байдена, або ця падла сама повинна повіситись.
А тим, хто голосував за цю падлюку, треба надавати по сраці по всій Європі і Америці, куди вони зараз втекли.
В Україні закрили кримінальні справи проти сина президента США Джо Байдена
04-02-2021 14:42
Новини Новини України
В Україні всі кримінальні справи проти сина президента США Джо Байдена і п'ятого президента України Петра Порошенка були закриті.
Про це повідомив адвокат Порошенко Ілля Новіков, - повідомляє телеграм-канал "Шептун".
1. А хто за це вибачився? Хто зняв звинувачення проти волонтерів і бойових генералів? Де прокурорка, яка відкрила незаконні кримінальні справи? Чому вона не в тюрмі?
2. А хто закрив трансляцію телеканалів П`ятого, Прямого, Еспресо? Хто нищіть незалежні ЗМІ?
3. А хто за державний кошт всіх українців транслює , "Єдиний телемарафет" (як Єдина росія. хто тут намагається повторити шлях ***** до диктатури?), хто нам нав`язує "Бєнємарафон", хто за державний кошт пропагандує москальські наративи?
Я розумію американців. Чому це американські платники податків повинні готувати українців до перемоги у війні, якщо український **********, не зважаючи на попередження західних спецслужб про повномаштабний наступ, готував українців не до оборони держави, а до шашликів і стелив дороги для російських танків?
Зелена плєсень разом з Кулебою повинні стояти на колінах і просити вибачення у цивілізованого світу за свій ********** напередодні великомаштабного вторгнення ( і за ******** теж), а не вимагати поставок зброї, яку вони могли виробити самі, якби не зупинили ракетні програми Порошенка і не вкрали міліарди на "великому крадівництві" доріг з російського бітуму з білорусі.
Я кажу про загальнолюдські цінності.
І ми обов`язково переможемо, не дивлячись на ублюдків при владі в Україні і завдяки підтримці американському народу - нашому головному союзнику і європейцям, нашим сусідам, хоча сусіди тут різні (наприклад, поляки наші брати слов`яни, - допомагають нам чим можуть, а угорці це холуї кремля - ставлять нам палиці в колеса, де тільки можуть). А от американці це наш головний союзник поза НАТО. Завдячуючи американській (і європейській) зброї ми тримаємо фронт і боремося за свою свободу і незалежність проти російсько-фашистських окупантів.
Героям Слава!