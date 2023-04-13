Треба прискорити доставку обіцяної раніше зброї та боєприпасів, щоб забезпечити успіх України на полі бою, - Кулеба

Щоб забезпечити успіх України на полі бою, треба зробити три негайні кроки: прискорити доставку обіцяної зброї, забезпечити довгострокові поставки, розпочати підготовку українських льотчиків.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Треба зробити три негайних кроки, щоб забезпечити успіх України на полі бою.

1. Прискорити доставку обіцяної раніше зброї та боєприпасів;

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2. Забезпечити довгострокові додаткові поставки;

3. Розпочати підготовку українських льотчиків до керування бойовими літаками західного типу", - зазначив глава української дипломатії.