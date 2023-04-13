Українці боронять не тільки свою країну, а й Молдову, - глава МЗС Молдови Попеску
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Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску висловив солідарність з Україною та подякував українцям за те, що захищаючи свою країну, вони також боронять і Молдову.
З такою заявою він виступив під час Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи в Бухаресті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агенство Інтерфакс-Україна.
"Ми в Молдові глибоко солідарні з Україною і вдячні їй за протистояння. Українському народу, українським лідерам, українській армії за здатність чинити опір і захищати Україну, але також захищаючи Молдову", - зазначив Попеску.
Він наголосив, що в інтересах кожного побачити перемогу України.
Також Попеску запевнив, що Молдова робитиме "все, що може, щоб допомогти Україні здобути перемогу і звільнити свої території".
Нагадаємо, у Бухаресті відбувається Перша Чорноморська безпекова конференція в рамках Міжнародної Кримської платформи.
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Ну а пізніше коли черга прийде, то можливо Єрмак і дозволить тобі свою руку по, ой, ай, там хтось.... Зюля, чи там хто.... Ріменський? чи шо там, таке заросле, Бакленський, ну, Бакланов, чи шо то там? ну коротше - потисни там руку якомусь тому ссуществу шо Єрмак прєдлож*ть, але несильно, бо може обісратись, як із Трампом(див. фото - там наше гівно було просто як.. ну якби йому сказали шо рептилопітеки правують світом, проте як всім відомо шо правують - макарономонстропітеки, це всі адепти знають(занурюється в духмяний казан з макароночками))
йди і сам позахищай, он Арахімайсіярія захищає - сто законів прийняв і всього двадцять разів детоксикації - мужній парєнь
хитрожопі рагулі.