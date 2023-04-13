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Новини За кордоном
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членство в НАТО (1409) Джапарова Еміне (171)

Саміт НАТО у Вільнюсі має не лише відчинити двері Україні, але й показати коридор, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато,лунгеску

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова впевнена, що членство в України НАТО є лише питанням часу.

Про це вона заявила за підсумками зустрічі у форматі Україна-Румунія-Молдова в рамках Першої Чорноморської безпекової конференції в Бухаресті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"В України є сильне відчуття, що членство в ЄС є лише питанням часу, так само як і членство в НАТО. Найближчий саміт у Вільнюсі, на наше переконання, має не лише відкрити двері для України, але й показати коридор", - підкреслила дипломат.

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Джапарова також повідомила, що глави МЗС трьох країн обговорили питання безпеки, інтеграції в Європейський Союз та регіонального співробітництва.

За її словами, міністри пройшлися по широкому колу питань безпеки в контексті Кримської платформи.

"Урок Криму навчив нас, що спробу примирення путін сприймає як слабкість, тож пропозицію України підтримали Румунія і Молдова, а також багато інших країн – пропозицію про те, що нам варто бути рішучішими, коли мова йде про ізоляцію Росії та санкцій, коли мова йде про правосуддя", - зазначила Джапарова.

Вона також зауважила, що сторони обговорили інтеграцію України та Молдови в Євросоюз. За словами заступниці міністра, Україна перебуває на фінальній стадії завершення наближення законодавства – як-от у питаннях ЗМІ, нацменшин чи боротьби з корупцією.

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Крім того, міністри зосередилися на регіональному співробітництві. Джапарова заявила, що тристороння зустріч Румунії, України і Молдови є ще одним прикладом регіональної співпраці, тоді як багатостороння дипломатія переживає кризу в Женеві, Нью-Йорку, Відні та інших столицях світу.
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Топ коментарі
+6
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13.04.2023 22:48
+6
Клоун робить все щоб ми туди не потрапили. Оманський договорняк.
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13.04.2023 22:50
+3
венгрия на подсосе у кацапья это даж не обсуждаеться,а турки просто сами по себе **************,и туды и сюды,за копеечку и другую выгоду)
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13.04.2023 22:41
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Чесно кажучи там третина це сцикуни, а Угорщина і Туреччина висить на кормушкі
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13.04.2023 22:36 Відповісти
венгрия на подсосе у кацапья это даж не обсуждаеться,а турки просто сами по себе **************,и туды и сюды,за копеечку и другую выгоду)
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13.04.2023 22:41 Відповісти
Рашка атомную станцию строит им первую в историю того они и поют по ихнему
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13.04.2023 23:15 Відповісти
«Показати коридор» - через привідчені двері? Одним оком глянути? Чи як?От ці дипломатичні виверти!
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13.04.2023 22:42 Відповісти
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13.04.2023 22:48 Відповісти
Клоун робить все щоб ми туди не потрапили. Оманський договорняк.
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13.04.2023 22:50 Відповісти
В України є сильне відчуття, що членство в ЄС є лише питанням часу, так само як і членство в НАТО ((тобто відчуття яке було,таке й залишилося"а куй його знає коли??????Cаме таке українське відчуття найкраще підходить і НАТО і рашисту,окупанту України і вбивці українців
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13.04.2023 22:53 Відповісти
Слухайте, вам не тільки коридор показували а й кухню, тільки без домашньої вправи кроти в НАТО не потрібні. ****, вибачаюсь, у вас люди Баканова, Наумова, Демченка, Ермака продовжують займати посади! Якби не дзвіночок від тата з Вашингтону то і далі би про Кулініча, що воднині з кошиком САМ без нікого по ночах розмінував всі мости на сході і мінні поля, так би ніхто і не знав. Про що може бути мова?! Подякуйте хочь за те що дають!
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13.04.2023 23:30 Відповісти
на сегодня единственным препятствием вступления Украины в НАТО является руководимый секретутом дерьмаком гнусавый янелохмнесорокдва... а потому, с большой надеждой, что американцам недолго осталось разбираться с этими двумя персонажами, чтобы поставить последнюю точку над і, чтобы эти поцы, которые собирались сдать Украину, заняли свое "достойное" место... и были преданы забвению, как два самых ярых врага Украины...
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14.04.2023 07:06 Відповісти
 
 