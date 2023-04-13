Єдиним бенефіціаром витоку секретних документів Пентагону є Росія, - Буданов

Росія виграє більше за всіх від нещодавнього витоку секретних даних США.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю телеканалу ABC News, передає Цензор.НЕТ.

"Росія є єдиним бенефіціаром цього. Ми отримаємо остаточну відповідь лише після завершення розслідування… У нас є зв'язок з відповідними службами в США – і буквально з перших годин ми почали розмовляти", - зазначив він.

Буданов переконаний, що немає "жодного ризику", що ця історія зашкодить відносинам між Україною і США. Він також не вважає, що ці дані матимуть серйозний вплив на хід війни.

"Якщо є проблема, вона буде вирішена. Якщо проблеми не буде – ще краще. Це не зможе вплинути на реальні результати наступальної операції", - додав він.

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Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

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За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, витік секретних документів призвів до кризи відносин між США і союзниками.

Через витік секретних документів Пентагону Україна вже змінила деякі свої військові плани.

У Міноборони Великої Британії наголосили, що оприлюднені документи містять суттєві неточності, тому "читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".

ФБР вже заарештувало підозрюваного у "зливі".

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