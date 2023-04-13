Єдиним бенефіціаром витоку секретних документів Пентагону є Росія, - Буданов
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Росія виграє більше за всіх від нещодавнього витоку секретних даних США.
Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю телеканалу ABC News, передає Цензор.НЕТ.
"Росія є єдиним бенефіціаром цього. Ми отримаємо остаточну відповідь лише після завершення розслідування… У нас є зв'язок з відповідними службами в США – і буквально з перших годин ми почали розмовляти", - зазначив він.
Буданов переконаний, що немає "жодного ризику", що ця історія зашкодить відносинам між Україною і США. Він також не вважає, що ці дані матимуть серйозний вплив на хід війни.
"Якщо є проблема, вона буде вирішена. Якщо проблеми не буде – ще краще. Це не зможе вплинути на реальні результати наступальної операції", - додав він.
Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.
Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, витік секретних документів призвів до кризи відносин між США і союзниками.
Через витік секретних документів Пентагону Україна вже змінила деякі свої військові плани.
У Міноборони Великої Британії наголосили, що оприлюднені документи містять суттєві неточності, тому "читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".
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Ой у лузі, лузі червона калина ..
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Однак Буданов визнав, що "успіх цієї наступальної операції вкрай необхідний" - і не лише українцям, але й союзникам, які постачають їм кошти та **********.
"Без перемог рано чи пізно постане питання, чи варто продовжувати підтримувати Україну", - сказав він, хоча й не чув, що подальша підтримка Заходу буде залежати від успіху на полі бою.
Буданов знову пообіцяв повернути Кримський півострів і висміяв неприховані ядерні погрози президента росії владіміра путіна невдалий "зимовий наступ", який закінчився мінімальними здобутками і великими втратами. Вивчаючи карту Росії, Буданов передбачив "сейсмічні зміни" в сусідній країні, які, на його думку, зіграють свою роль у завершенні війни Володимира Путіна на користь України.
Пряма мова: "Кордони можуть бути змінені. Це штучно створена помилка, і зараз настав момент, коли ця країна може розвалитися".
https://abcnews.go.com/International/ukraines-spy-chief-russia-beneficiary-us-intelligence-leak/story?id=98531277
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ЗюковГогілашвілі?