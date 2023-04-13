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Новини За кордономВійна в Україні
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Буданов (354) Росія (47286) зливання інформації (51)

Єдиним бенефіціаром витоку секретних документів Пентагону є Росія, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

буданов

Росія виграє більше за всіх від нещодавнього витоку секретних даних США.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю телеканалу ABC News, передає Цензор.НЕТ. 

"Росія є єдиним бенефіціаром цього. Ми отримаємо остаточну відповідь лише після завершення розслідування… У нас є зв'язок з відповідними службами в США – і буквально з перших годин ми почали розмовляти", - зазначив він. 

Буданов переконаний, що немає "жодного ризику", що ця історія зашкодить відносинам між Україною і США. Він також не вважає, що ці дані матимуть серйозний вплив на хід війни. 

"Якщо є проблема, вона буде вирішена. Якщо проблеми не буде – ще краще. Це не зможе вплинути на реальні результати наступальної операції", - додав він. 

Також читайте: Витік секретних даних жодним чином не вплине на підтримку України, - Держдеп

Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Читайте: У "злитих" документах Пентагону є відомості про те, що Китай погодився постачати зброю Росії, - WP

За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, витік секретних документів призвів до кризи відносин між США і союзниками.

Через витік секретних документів Пентагону Україна вже змінила деякі свої військові плани.

У Міноборони Великої Британії наголосили, що оприлюднені документи містять суттєві неточності, тому "читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".

ФБР вже заарештувало підозрюваного у "зливі". 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Журналісти NYT знайшли військового США, який спричинив витік секретних документів Пентагону
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Топ коментарі
+7
Ну как же без Буданова... Проблемы Пентагона он комментирует... Куча кротов под носом, но обязательно нужно чужие проблемы пообсуждать... Непосредственными обязанностями займись...
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13.04.2023 22:54
+7
Буданова хтось питав? Це його документи? Чи витік був у Буданова?

Його номер шостий - дути у волохату дудку ЗЄ.
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13.04.2023 23:07
+4
******. Ніякого витіку. Україні робити своє. І удачі та успіху Українцям на цьому нелегкому шляху.

Ой у лузі, лузі червона калина ..
)
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13.04.2023 22:55
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на рашке цей слив уже визнали дезою.
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13.04.2023 22:51 Відповісти
і в нас (раптово) з'явилися підстави вірити рашці ?
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13.04.2023 22:56 Відповісти
нічого і не змінится хоч повіримо ми чи не повіримо.
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13.04.2023 22:58 Відповісти
А вообще, для кого эта информация предназначена?
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13.04.2023 23:20 Відповісти
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13.04.2023 22:51 Відповісти
"Это все придумал Черчиль, в 18-ом году..."
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13.04.2023 23:22 Відповісти
Геніально.
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13.04.2023 22:51 Відповісти
Раzия и есть вытек гноя на всей планете,может пора гангрену ликвидировать,только асфальт уже не катит
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13.04.2023 22:54 Відповісти
Ну как же без Буданова... Проблемы Пентагона он комментирует... Куча кротов под носом, но обязательно нужно чужие проблемы пообсуждать... Непосредственными обязанностями займись...
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13.04.2023 22:54 Відповісти
******. Ніякого витіку. Україні робити своє. І удачі та успіху Українцям на цьому нелегкому шляху.

Ой у лузі, лузі червона калина ..
)
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13.04.2023 22:55 Відповісти
Працювали в екстремальних умовах (як на фото) - один акваланг на двох! Для економії кисню кcюха дихала (під водою) через нижній мундштук самого буданова. Дуже важко їм було.

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13.04.2023 22:56 Відповісти
Буданга не выдержал без своего компетентного комментария. Что там по Крыму весной?
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13.04.2023 22:57 Відповісти
"Якими будуть результати цих дій? Я думаю, що в найближчому майбутньому всі це побачать і відчують", - сказав керівник ГУР.
Однак Буданов визнав, що "успіх цієї наступальної операції вкрай необхідний" - і не лише українцям, але й союзникам, які постачають їм кошти та **********.
"Без перемог рано чи пізно постане питання, чи варто продовжувати підтримувати Україну", - сказав він, хоча й не чув, що подальша підтримка Заходу буде залежати від успіху на полі бою.
Буданов знову пообіцяв повернути Кримський півострів і висміяв неприховані ядерні погрози президента росії владіміра путіна невдалий "зимовий наступ", який закінчився мінімальними здобутками і великими втратами. Вивчаючи карту Росії, Буданов передбачив "сейсмічні зміни" в сусідній країні, які, на його думку, зіграють свою роль у завершенні війни Володимира Путіна на користь України.
Пряма мова: "Кордони можуть бути змінені. Це штучно створена помилка, і зараз настав момент, коли ця країна може розвалитися".
https://abcnews.go.com/International/ukraines-spy-chief-russia-beneficiary-us-intelligence-leak/story?id=98531277
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13.04.2023 23:05 Відповісти
капитан очевидность
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13.04.2023 23:02 Відповісти
Зі злитої інформації, окреслена група, що ухвалювала рішення по Бахмуту - Буданов, радник Єрмака Роман Машовець і Сирський. Тобто війною повністю курує офіс зеленського.
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13.04.2023 23:07 Відповісти
Тобто, відповідальність за всіх загиблих під Бахмутом з грудня 2022 повністю на ОПЗЄ.
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13.04.2023 23:09 Відповісти
Коли росія зрозуміла що легкої перемоги не буде, через 2 тижні після 24.02, вона повернула Єрмака, щоб він продовжив руйнувати Україну зсередини, як це робив до вторгнення. І в нього це настільки гарно виходить, що правий був Петр Павел, у України залишився останній шанс- або контрнаступ ЗСУ, якщо він взагалі буде, зламає росню на фронті, або росня з'їсть Україну по шматочках, бо сраний Єрмак і інші кроти доконають Україну економічно, залишать її без нитки, і деморалізують суспільство і армію.
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13.04.2023 23:15 Відповісти
Буданова хтось питав? Це його документи? Чи витік був у Буданова?

Його номер шостий - дути у волохату дудку ЗЄ.
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13.04.2023 23:07 Відповісти
А що скаже товарісч Зюков Гогілашвілі?
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13.04.2023 23:18 Відповісти
Давно екстрасенса не було чути,думав обізветься аж в травні в Криму.
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13.04.2023 23:25 Відповісти
Ага. Хфілософ. Кацапи самі себе в лайні виваляли? Це якраз дуже на китайців схоже.
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13.04.2023 23:47 Відповісти
Головна загроза відносинам США-Україна це Зелені бовдури і цей Буданов,який невідомо чим займається.
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14.04.2023 00:54 Відповісти
Треба спочатку розібратисьщо таке ленд-ліз.а потім казати.За ленд-ліз потрібно потім розраховуватись грошима,або повертати все,що вціліло.А допомога,яку надають штати безповоротна.А Буданов все прогавив,навіть вихід підорашні з Правобережжя разом з технікою і тільки триндів про звільнення Криму ще минулого року.
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14.04.2023 10:47 Відповісти
а сколько в Украине разведок? неужели только одна, возглавляемая отгогилашвиленным булдановым?
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14.04.2023 07:07 Відповісти
Як не відомо чим він займається? Звичною справою - піаром!
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14.04.2023 08:28 Відповісти
буданов розвів публічний дім, а по завершенню кращу повію нагороджує.
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14.04.2023 09:15 Відповісти
 
 