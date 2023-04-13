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Лавра приносила УПЦ МП десятки мільйонів обігу на рік. Це щонайменше, - Ткаченко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Києво-Печерська лавра приносила Українській православній церкві Московського патріархату щонайменше десятки мільйонів гривень обігу на рік.
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.
"Ми знаємо багато благодійників, які жертвували монастирю і кажуть УПЦ МП: "Ми вам відбудували". Ні, шановне панство, ви не відбудували. Відбудували люди, які жертвували кошти", – пояснює міністр.
За його словами, ще треба дивитися, на що пішли пожертви в Лаврі: "на збереження історичної спадщини чи на Mercedes".
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Чи знову мівіну на вуха вішати будуть?
40 плюс мінус мільонів було. Десь з них 5 прихожан.
5 000 000*10 грн.=50 000 000 (по 10 грн. в тиждень).
50 000 000*3(тижня)=150 000 000 грн. міс.
150 000 000/40(курс)=3 750 000$ міс.
3 750 000$*12 міс.=45 000 000$ в рік.
Просто))) забули сказати в якій валюті мільйони...
ПС.
45 000 000*30 років=1 350 000 000!!!
Сергей Гайдай за спонсорство орден получил от РПЦ в 2016 году. Так это просто в Википедии написано, что он, как и Гиркин, по линии РПЦ работает. А сколько их, анонимов?
Нормальні люди в ту обісравру при паші-мерседесі і не потикалися! Я було якось повів туди закордонних знайомих, ну тіпа туризм - це *******, шановні. На кожному кроці стоять "блажєннєйшіє" попрошайки, які виглядають здоровіше за мене. В "церкву" яку не зайдеш - на воротах ******* бабисько стоїть і бздітєльно перевіряє, чи ти шапку зняв, чи наплічника зняв, чи жінки випадково не в штанях, і піднімають шалений крик по кожному приводу. Фотографувать - ну ви пойняли, нізя, но за отдєльну мзду - можна. В "церквах" знову ж таки на кожному кроці попрошайки чіпляються гірше за турецьких продаванів, якщо ви розумієте про що я. Бабисько, що продає свічки, обов'язково нахамить або почне учіть жить. Всюди бруд і сморід. А ще пасаж зі свічками просто добив - ставиш свічку, через хвилину підходить чергове навіжене бабисько і твою свічку хрінак - і віджало))) Коротше, я не розумію, яким треба бути ******** на голову кривославним дегенератом, щоб отримувати якісь гарні емоції від такого.
Для прикладу, всім кому цікаво як має виглядати церква нормальної людини, зайдіть у Михайлівський золотоверхий.