Путін помилявся за кожним пунктом та по всіх фронтах, розпочавши війну, - Байден

Російський диктатор Володимир Путін недооцінив рішучість світу щодо України і помилився "по всіх фронтах".

Про це заявив президент США Джо Байден під час візиту до Ірландії, повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Журналісти зазначають, що, виступаючи в парламенті Ірландії, Байден "обрушився" на Путіна, заявивши, що диктатор РФ "думав, що світ дивитиметься в інший бік", коли він почав повномасштабне вторгнення в Україну.

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"Він був упевнений, що зруйнує НАТО і ЄС, що єдність західних націй розколеться і впаде в момент випробувань – так він думав. Але він помилявся. Він помилявся за кожним пунктом і по всіх фронтах", – заявив Байден.

Він також подякував Ірландії, яка виділила 170 млн євро на нелетальну допомогу Україні, включно з медобладнанням, а також бере участь у санкціях та експортному контролі та приймає 80 000 українських біженців у країні.