Мінмолодьспорту заборонило українським спортсменам брати участь в одних змаганнях із росіянами та білорусами. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Міністерство молоді та спорту України опублікувало наказ, який забороняє українським спортсменам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації та Республіки Білорусь.
Відповідний наказ опубліковано на сайті міністерства, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з наказом, спортивні федерації зобов'язані моніторити участь росіян та білорусів у міжнародних змаганнях та інформувати про це Мінмолодьспорту. Українським збірним забороняється брати участь у таких змаганнях. У разі виявлення участі спортсменів з Російської Федерації та Республіки Білорусь у змаганнях, українські делегації мають бути відкликані з них.
Топ коментарі
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Они будут выступать за другие страны, какую нибудь Эритрею или Габонг!
Агентов КРемля в Сбу не всех переловили?
Серіал немов говорить: «Росіян не варто звинувачувати в проблемах України, винуваті українці і, більш конкретно, українські патріоти, які вважають, що можуть довіряти Заходу»
Олександр Мотиль
Однак найбільш важливою відмінністю є відсутність у шоу фактора Росії або Путіна. В цьому альтернативному світі Крим та Донбас не окуповано, смертей немає, пише Мотиль.
«Зеленський як виконавчий продюсер шоу або не знає, як реагувати на цю «екзистенційну загрозу» для України, або, що гірше, вважає, що її не існує», - зазначає науковець. Тому Зеленський може бути схильним до значних помилок у відносинах із Путіним і невиправданих поступок. У своїй політичній діяльності він може виявитись небезпечно проросійським, робить висновок американський аналітик.
Перекачувати під час війни газ, нафту, аміак для агресора по своїй території ми можемо і на думку деяких вести бізнес з окупантом мабуть не так ганебно. А от якщо наші спортсмени виступлять на нейтральній території в турнірі де не факт що доведеться особисто перетнутися з орками то це значить неприпустимо.Тим більше виступити можна так щоб вони запам'ятали нас надовго.
Вісім років до повномасштабного вторгнення і рік після владі було пофіг на те хто де і з ким змагається але тут до них раптом прийшло просвітління. Логічно що після такого МОК може запитати, а що у вас війна почалася вчора? Якщо ви раніше вважали цілком прийнятним змагатися на цих умовах, а тепер аж через стільки років чомусь надумали бойкотувати.
Потрібно було відразу займати безкомпромісну і послідовну позицію, тоді це було б чесно і виникало б менше запитань.
Тому перед тим як справедливо звинувачувати якісь міжнародні організації нашим політикам варто поглянути на себе в дзеркало і спочатку там пошукати винуватців багатьох проблем.
Тут порушення закону. Основного.