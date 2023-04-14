Євросоюз може тимчасово розмістити в облігації заморожені резерви РФ, - Die Welt
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Європейській комісії дійшли висновку, що заморожені на території ЄС резерви Центрального банку Росії колись доведеться повернути.
Тому їх не віддаватимуть Україні, а натомість спробують інвестувати в європейські облігації, пише Die Welt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"У неопублікованому документі, який є в наявності видання, Єврокомісія приходить до висновку: заморожені резерви не можна вилучати, бо колись, коли закінчиться війна, їх доведеться повернути Росії", – йдеться в публікації.
Робоча пропозиція Єврокомісії натомість передбачає інвестування цих резервів в європейські державні облігації з очікуваним доходом 2,6% річних.
За оцінками ЄК, такий надзвичайний захід можна буде юридично обґрунтувати з огляду на грубі порушення міжнародного права з боку Росії.
У найгіршому випадку збитки від інвестування не перевищать 4 млрд євро, але такий сценарій Єврокомісія вважає малоймовірним.
Європейський план має одну проблему: поки що невідомо, де знаходяться резерви російського Центробанку. З загальної суми у 300 млрд євро вдалося визначити місцеперебування лише 21 млрд євро.
Будь ласка, зачекайте...
А про то, что там каких-то законных способов не хватает и всё равно конфискуют когда-то я уже год слышу.
Была ещё инфа, что США передадут фонды Украине, если новые территории будут аннексированы. Их аннексировали, но ничего не передали.
На самом деле всё гораздо прозаичнее. Присвоив чужие активы, гораздо меньше стран захотят держать их в ЕС и США, что их экономикам совсем не выгодно. А своя рубашка всегда ближе к телу.
"У неопублікованому документі, який є в наявності видання Джерело" -у меня все
Тому їх не віддаватимуть Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3412031
Це якись бл*дський цирк, по іншому не висловишся
Типу сосіть лапу, у нас з кремлем буде дружба, ми московію спасемо від розпаду і
щоб ви хохли повиздихали, по іншому дії керуючих органів ЄС не охарактеризуєш.
бо переможець оголошує про свою волю - це і є той самий юридичний закон згідно якого відбирають гроші в агресора
Хто каже що це фейк... та давно в західній пресі друкують інтерв'ю політиків що реально можна тільки передати Україні 30 млрд...
Потрібно завжди розраховувати на себе, а не чекати заходу... у них правлять гроші... там де вигода туди і їх політичний вектор...
8 лярдов дивидендов в год могут потратить на снаряды для ВСУ
Краще інвестувати гроші в озброєння України і союзників і повернути у вигляді 152 мм снарядів 🤬