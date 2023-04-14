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Новини За кордоном
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Єврокомісія (946) компенсації (361)

Євросоюз може тимчасово розмістити в облігації заморожені резерви РФ, - Die Welt

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

євро

У Європейській комісії дійшли висновку, що заморожені на території ЄС резерви Центрального банку Росії колись доведеться повернути.

Тому їх не віддаватимуть Україні, а натомість спробують інвестувати в європейські облігації, пише Die Welt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"У неопублікованому документі, який є в наявності видання, Єврокомісія приходить до висновку: заморожені резерви не можна вилучати, бо колись, коли закінчиться війна, їх доведеться повернути Росії", – йдеться в публікації.

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Робоча пропозиція Єврокомісії натомість передбачає інвестування цих резервів в європейські державні облігації з очікуваним доходом 2,6% річних.

За оцінками ЄК, такий надзвичайний захід можна буде юридично обґрунтувати з огляду на грубі порушення міжнародного права з боку Росії.

У найгіршому випадку збитки від інвестування не перевищать 4 млрд євро, але такий сценарій Єврокомісія вважає малоймовірним.

Європейський план має одну проблему: поки що невідомо, де знаходяться резерви російського Центробанку. З загальної суми у 300 млрд євро вдалося визначити місцеперебування лише 21 млрд євро.
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Топ коментарі
+12
Серйозно? Повернути державі-террористу, яка відрізає голови полоненим? Вони там реально *********? Гниль.
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14.04.2023 00:22
+6
Эх, а сколько у нас ещё недавно было репараторов и делителей замороженных 300 млрд. было. ))
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14.04.2023 00:10
+4
після того як вже видано ордер на арешт ху йла, то вже могли би і розробити юридичний механізм конфіскації тих резервів і прив'язати то все до вироку трибуналу.
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14.04.2023 00:24
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Эх, а сколько у нас ещё недавно было репараторов и делителей замороженных 300 млрд. было. ))
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14.04.2023 00:10 Відповісти
заморилися стояти з Україною, продажні курви.
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14.04.2023 00:14 Відповісти
Сплошное лоховство. Миши поразносили по норам 279 млрд $ . Не только у нас лютуют грызуны.
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14.04.2023 00:21 Відповісти
Відкати знайшли адресатів.
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14.04.2023 00:22 Відповісти
Серйозно? Повернути державі-террористу, яка відрізає голови полоненим? Вони там реально *********? Гниль.
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14.04.2023 00:22 Відповісти
після того як вже видано ордер на арешт ху йла, то вже могли би і розробити юридичний механізм конфіскації тих резервів і прив'язати то все до вироку трибуналу.
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14.04.2023 00:24 Відповісти
Новость специально для тех, кто тут рассказывал что после войны Украину чуть ли не сразу возьмут в ЕС и НАТО(ну или после смены власти), планы Маршалла, вот это всё...
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14.04.2023 00:28 Відповісти
Одно другому вообще никак не мешает. И потом - что удет после войны - вопрос второстепенный. Главное - это уничтожить напавшего на нас врага.
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14.04.2023 00:31 Відповісти
Не мешает, но показывает перспективу.
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14.04.2023 00:41 Відповісти
Ничего это не показывает, кроме того, что пока не придумали, как эти деньги ЗАКОННО конфисковать.
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14.04.2023 00:52 Відповісти
Написано чётко, что дело не в том, что не придумали, а что пришли к выводу о возврате.
А про то, что там каких-то законных способов не хватает и всё равно конфискуют когда-то я уже год слышу.
Была ещё инфа, что США передадут фонды Украине, если новые территории будут аннексированы. Их аннексировали, но ничего не передали.

На самом деле всё гораздо прозаичнее. Присвоив чужие активы, гораздо меньше стран захотят держать их в ЕС и США, что их экономикам совсем не выгодно. А своя рубашка всегда ближе к телу.
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14.04.2023 01:03 Відповісти
пише Die Welt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"У неопублікованому документі, який є в наявності видання Джерело" -у меня все
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14.04.2023 00:32 Відповісти
У Європейській комісії дійшли висновку, що заморожені на території ЄС резерви Центрального банку Росії колись доведеться повернути.

Тому їх не віддаватимуть Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3412031

Це якись бл*дський цирк, по іншому не висловишся
Типу сосіть лапу, у нас з кремлем буде дружба, ми московію спасемо від розпаду і
щоб ви хохли повиздихали, по іншому дії керуючих органів ЄС не охарактеризуєш.
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14.04.2023 00:32 Відповісти
в перекладі з макроекономічного сленгу на людську мову це означає що єврокомісія не вважатиме Україну переможницею в війні

бо переможець оголошує про свою волю - це і є той самий юридичний закон згідно якого відбирають гроші в агресора
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14.04.2023 00:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VvgsUrtGLRY
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14.04.2023 00:49 Відповісти
Якщо б хтось з гнівних коментаторів трохи вчив історію, то б не було б таких ілюзій, всі гроші диктаторів в західних банках ніколи не повертались ні в країни де їх мали виплатити, ні країні диктатора, навіть після зміни влади,.... просто пропадали .... чи як вказано в статті пішли в облігації...

Хто каже що це фейк... та давно в західній пресі друкують інтерв'ю політиків що реально можна тільки передати Україні 30 млрд...

Потрібно завжди розраховувати на себе, а не чекати заходу... у них правлять гроші... там де вигода туди і їх політичний вектор...
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14.04.2023 01:08 Відповісти
Даже безумная с ермаком собиралась восстанавливать Украину после войны
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14.04.2023 01:20 Відповісти
право есть право, могут отчуждать только по решению суда

8 лярдов дивидендов в год могут потратить на снаряды для ВСУ
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14.04.2023 02:03 Відповісти
Хитра гра - думаю там є припис, що повернуть після виплати рашою репарацій і зміни режиму
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14.04.2023 06:54 Відповісти
Тобто може і ніколи, залишать собі як скіфське золото
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14.04.2023 06:56 Відповісти
***, що це за трактування - повернути кацапам??
Краще інвестувати гроші в озброєння України і союзників і повернути у вигляді 152 мм снарядів 🤬
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14.04.2023 08:33 Відповісти
 
 