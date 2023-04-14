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санкції (6860) США (14502) Денис Шмигаль (2710)

Шмигаль закликав США запровадити санкції проти ядерної галузі РФ і знизити граничні ціни на нафту

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шмигаль,єллен

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив нові санкції проти РФ з міністром фінансів США Джанет Єллен.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Шмигаля.

"США запровадили нові потужні санкції проти агресора. Понад 120 підсанкційних компаній та фізосіб, зокрема пов’язаних із "Росатомом". Під час зустрічі з міністеркою фінансів США Джанет Єллен закликав запровадити санкції проти всієї ядерної галузі Росії", - написав прем'єр-міністр України .

Під час зустрічи сторони також відзначили ефективність механізму "price cap" на російську нафту. "Нафтогазові доходи Росії в першому кварталі цього року обвалилися. Маємо продовжувати зниження граничних цін, аби позбавити РФ можливості фінансувати свою криваву агресію", - наголосив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові санкції США торкнулися більш як 120 компаній і фізосіб з понад 20 країн, тих, хто сприяє обходу вже запроваджених обмежень, - Блінкен

Автор: Володимир Янченко
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А само це Шмигало збиралось подавати воду в окупований Крим-коромисло йому на плечі і хай би шмигав туди-сюди з дерев*яними цеберками.Зеленський і Ко виконали забаганку ***** про сухопутний коридор у Крим та воду для Криму.
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14.04.2023 00:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qLeBVBn2-6U
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14.04.2023 00:51 Відповісти
шмикін... шмигір. Шпикір
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14.04.2023 04:16 Відповісти
Шмигаля у відставку, за те що у хлопців на фронті не вистачає безпілотників і зброї !!

розумний Премьер вже рік тому би виробництва відкрив у кожному гаражу ‼️
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14.04.2023 04:39 Відповісти
А не пробував сам себе закликати не пи@@ити гроші, до речі, і мої теж
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14.04.2023 07:01 Відповісти
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14.04.2023 09:02 Відповісти
А самі не хочете щось зробити?
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14.04.2023 10:07 Відповісти
 
 