Шмигаль закликав США запровадити санкції проти ядерної галузі РФ і знизити граничні ціни на нафту
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив нові санкції проти РФ з міністром фінансів США Джанет Єллен.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Шмигаля.
"США запровадили нові потужні санкції проти агресора. Понад 120 підсанкційних компаній та фізосіб, зокрема пов’язаних із "Росатомом". Під час зустрічі з міністеркою фінансів США Джанет Єллен закликав запровадити санкції проти всієї ядерної галузі Росії", - написав прем'єр-міністр України .
Під час зустрічи сторони також відзначили ефективність механізму "price cap" на російську нафту. "Нафтогазові доходи Росії в першому кварталі цього року обвалилися. Маємо продовжувати зниження граничних цін, аби позбавити РФ можливості фінансувати свою криваву агресію", - наголосив Шмигаль.
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