Шмигаль закликав США запровадити санкції проти ядерної галузі РФ і знизити граничні ціни на нафту

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив нові санкції проти РФ з міністром фінансів США Джанет Єллен.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Шмигаля.

"США запровадили нові потужні санкції проти агресора. Понад 120 підсанкційних компаній та фізосіб, зокрема пов’язаних із "Росатомом". Під час зустрічі з міністеркою фінансів США Джанет Єллен закликав запровадити санкції проти всієї ядерної галузі Росії", - написав прем'єр-міністр України .

Під час зустрічи сторони також відзначили ефективність механізму "price cap" на російську нафту. "Нафтогазові доходи Росії в першому кварталі цього року обвалилися. Маємо продовжувати зниження граничних цін, аби позбавити РФ можливості фінансувати свою криваву агресію", - наголосив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові санкції США торкнулися більш як 120 компаній і фізосіб з понад 20 країн, тих, хто сприяє обходу вже запроваджених обмежень, - Блінкен