У Конгресі США готують санкції проти угорських чиновників, пов’язаних із Орбаном, - The Guardian
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
За інформацією The Guardian, група конгресменів США готує законопроєкт про санкції, які будуть націлені на провідних угорських політичних діячів, пов’язаних із урядом Віктора Орбана.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Законопроект про санкції спрямований на колишніх чиновників і прихильників уряду, переважно пов’язаних з партією прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес".
Як повідомляє видання, законопроєкт готується з минулого року і, як очікується, подадуть до Конгресу вже наступного місяця, де він, ймовірно, отримає широку підтримку, за словами чиновників, знайомих з процесом розробки.
Документ розробляється в період постійного погіршення відносин між Вашингтоном і Будапештом.
Критики вважають Орбана найближчим союзником Володимира Путіна в ЄС. Блокування його урядом вступу Швеції до НАТО ще більше погіршило відносини з Вашингтоном. Угорщина також блокувала участь України в кількох зустрічах НАТО високого рівня з 2017 року.
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И главное, за чей счёт ...
Австро - Угорська імперія мала на меті приєднати до своїх володінь Волинь і Поділля. Німецька імперія добивалася розширення своїх володінь, внаслідок приєднання українських Східних і Південних земель. Загарбання українських земель німецькі політики вважали найважливішим кроком до розгрому Російської імперії.
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Менталитет (общий кацапский) требует.
а де витратити рубліки від *****, старій ******** орбан знайде, санкції США цьому не завадять аж ніяк.
других "аргументов" не понимает. Менталитет, однако ...
Щось дуже близьке до України….