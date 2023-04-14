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У Конгресі США готують санкції проти угорських чиновників, пов’язаних із Орбаном, - The Guardian

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

орбан

За інформацією The Guardian, група конгресменів США готує законопроєкт про санкції, які будуть націлені на провідних угорських політичних діячів, пов’язаних із урядом Віктора Орбана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Законопроект про санкції спрямований на колишніх чиновників і прихильників уряду, переважно пов’язаних з партією прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес".

Як повідомляє видання, законопроєкт готується з минулого року і, як очікується, подадуть до Конгресу вже наступного місяця, де він, ймовірно, отримає широку підтримку, за словами чиновників, знайомих з процесом розробки.

Документ розробляється в період постійного погіршення відносин між Вашингтоном і Будапештом.

Критики вважають Орбана найближчим союзником Володимира Путіна в ЄС. Блокування його урядом вступу Швеції до НАТО ще більше погіршило відносини з Вашингтоном. Угорщина також блокувала участь України в кількох зустрічах НАТО високого рівня з 2017 року.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+51
выпросил всё-таки
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14.04.2023 00:30
+41
Ще мало випросив. От коли їх виженуть з ЄС та НАТО , а нас замість них візьмуть, от тоді буде остаточно «випросив» .
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14.04.2023 00:40
+37
Курва угорська допросилася на свою сраку. Коли вже штати візьмуться за нашу бидло-еліту.
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14.04.2023 00:48
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выпросил всё-таки
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14.04.2023 00:30 Відповісти
Ще мало випросив. От коли їх виженуть з ЄС та НАТО , а нас замість них візьмуть, от тоді буде остаточно «випросив» .
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14.04.2023 00:40 Відповісти
Як можна таких політичних, продажних проституток тримати в Євросоюзі і в НАТО? Гидота, "продадуть ні за цапову душу...?З ними не то що перебувати в одній організації, на одному гектарі нужду справляти гидко?!
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14.04.2023 02:38 Відповісти
бо вони постачають шльондр по всіх борделях
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14.04.2023 14:46 Відповісти
для того щоб русско-китайські бази не з"явилися на території Угорщини?
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14.04.2023 15:50 Відповісти
викинути,цих ушльопків, з ЄС і НАТО,хай цілують дупу путлєру
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14.04.2023 09:20 Відповісти
і одразу Угорщина стає плацдармом для русскіх і китайців, гениально.
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14.04.2023 15:51 Відповісти
Не стане. Якби ще й європейці долучились до тих санкцій, то орбану залишилось би жити тільки до найближчих виборів.
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14.04.2023 17:07 Відповісти
Стає таким самим "плацдармом", як і ПМР, бугага.
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14.04.2023 18:35 Відповісти
Давно пора ...
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14.04.2023 13:12 Відповісти
сподіваюсь, далі буде ще
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14.04.2023 19:41 Відповісти
Алілуя !
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14.04.2023 00:37 Відповісти
пора ******* збирати манатки з Європи і валити на кордони 500 р. до н.е ... в/на за Урал


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14.04.2023 01:40 Відповісти
"... а где же они харчеваться будут ..." ?
И главное, за чей счёт ...
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14.04.2023 13:14 Відповісти
сібірь балсой
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14.04.2023 14:47 Відповісти
не вийде, вони захищені міжнародним правом, хоч і ср..ти на нього хотіли, тому стануть плацдармом для русскіх в Європі.
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14.04.2023 15:52 Відповісти
Шо, мордотрус, будеш чардаш відкаблучувать тепер?
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14.04.2023 00:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5WHPSgniTo8
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14.04.2023 00:45 Відповісти
Курва угорська допросилася на свою сраку. Коли вже штати візьмуться за нашу бидло-еліту.
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14.04.2023 00:48 Відповісти
Після війни. Тому ця війна буде тривати і тривати. Зє буде тягнути до останнього - то Крим не наш ще, то наш, але щось прилітає з кацапії раз на тиждень, то не прилітає, але ***** не підписав капітуляцію і т.п.
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14.04.2023 13:02 Відповісти
Вже декілька років в суді штата Делавер карна справа на Бєню, Гундосіка і Баканова, за відмивання грошей, вкрадених у вкладників Приватбанку.
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14.04.2023 14:35 Відповісти
йолоп мету досягнув...
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14.04.2023 00:55 Відповісти
Довго просив.. Вималював майже.
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14.04.2023 00:56 Відповісти
В знак протеста Орбан выведет Венгрию из ЕС и НАТО?) Или как и все кацапы в Европе и Штатах, он предпочитает любить рашку издалека?) Ненавидеть все вокруг западное, но при этом любить западные "плюшки")))
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14.04.2023 01:02 Відповісти
Менталитет у кацапья общий, как бы они себя не называли: "русскими" или венграми.
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14.04.2023 13:23 Відповісти
Менталітет імперців. Бо і ті, і ті такі.

Австро - Угорська імперія мала на меті приєднати до своїх володінь Волинь і Поділля. Німецька імперія добивалася розширення своїх володінь, внаслідок приєднання українських Східних і Південних земель. Загарбання українських земель німецькі політики вважали найважливішим кроком до розгрому Російської імперії.


Україна в Першій світовій війні - Вікіпедія
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15.04.2023 02:42 Відповісти
орбанята догралися
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14.04.2023 01:11 Відповісти
Догавкалась пихата шавка і дістане ковбойським чобатом під хвіст.
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14.04.2023 01:34 Відповісти
якби угорці зазіхали не на українське закарпаття а на американську арізону, наприкляд, то вже давно б були не санкції а ембарго і такі що угорщина своїм державним прапором витирала асфальт перед американським послом.
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14.04.2023 01:40 Відповісти
так американці ж притєсняют венгрів Арізонщини, примушують їх вчитись в англомовних школах
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14.04.2023 02:08 Відповісти
Да уж, пора "вписаться" в защиту "венгроязычных" ...
Менталитет (общий кацапский) требует.
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14.04.2023 13:30 Відповісти
Одного мене дивує, чому норма про не більше двох строків розповсюджується на президентів, і геть не розповсюджується на прем'єр-міністрів?
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14.04.2023 02:14 Відповісти
Тому що прем'єр-міністрів не обирають.
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14.04.2023 05:39 Відповісти
Безвіз зі США скасовуйте мадяроті, це подіє на виборців орбанова...
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14.04.2023 02:31 Відповісти
Давно пора, бо Орбан УГОРЩІНУ угробить . Він вже перестав приділяти увагу Будапешту - перлині світової арзитектурі . Місто сталозамизгане по совєцькі.
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14.04.2023 04:03 Відповісти
Хай гробить. Мадьяри всі того заслуговують.
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14.04.2023 17:11 Відповісти
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14.04.2023 04:06 Відповісти
А по сути - "слуги *****" ...
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14.04.2023 13:42 Відповісти
Цыгане мадярские мало вас кацапы танками давили,вон с еес и НАТО цыганва вонючая
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14.04.2023 04:15 Відповісти
Цыгане?Та не может быть.
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14.04.2023 08:11 Відповісти
нет они не цыгане и не .. азиаты - они другие и немного живут в иллюзиях прошлого, как и руzzкие. думаю со временем у них эта дурь пройдет, деваться им некуда
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14.04.2023 09:07 Відповісти
Явно проблемы "с ориентацией" ...
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14.04.2023 13:43 Відповісти
Було б непогано, якщо США введуть санкції проти цієї зграї-троянського коника пуйла і звичайно після цього мадяри нічого не отримають від США. Прийдеться і ЄС вводити якісь свої санкції і припинити фінансування мадярів. Хай разом з кацарпми переходять на ягель і шмурдяк.
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14.04.2023 06:38 Відповісти
Приятная новость, Пожелаем нашим венгерским соседям поумнеть, как социуму. Никуда они не денутся, венгры трудолюбивы как народ, пребывание в составе Австро-Венгерской империи наложило свой отпечаток. Но имперскую дурь из них надо выбить. Они должны принять незыблемость границ, добрососедство и общеевропейские правила. Мало кто знает, но в Венгрии большой национализм, это им мешает осознать себя европейской нацией.
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14.04.2023 09:05 Відповісти
це взагалі нічого не дасть, доки ******* впливають на всі рішення ЄС та НАТО.
а де витратити рубліки від *****, старій ******** орбан знайде, санкції США цьому не завадять аж ніяк.
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14.04.2023 09:42 Відповісти
************* угры
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14.04.2023 10:24 Відповісти
Намвремя войны Венгрию вобще нужно времено лишить право голосования в НАТО и ЕС. А Если им не нравится-пусть ******* из НАТО и ЕС
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14.04.2023 11:28 Відповісти
Введення санкцій проти бруднодупих мад'ярських **************, це не тільки обмеження зі сторони США, а й сигнал для інших країн, у першу чергу до членів Євросоюзу. Мабуть, скоро кремлівський дуполиз буде мешкати поруч з Януковичем, бо угорцям дуже не сподобається політика ізоляції і відсутності фінансовою допомоги зі сторони провідних країн. Так що, скоро ми будемо свідками цікавих явищ.
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14.04.2023 13:04 Відповісти
Найкраща санкція - це така, яка прилетіла бінладену.
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14.04.2023 13:41 Відповісти
Кацапьё (как бы оно себя не называло: "русскими" или мадьярами)
других "аргументов" не понимает. Менталитет, однако ...
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14.04.2023 13:52 Відповісти
ДопиZ-дiвся ********:
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14.04.2023 14:05 Відповісти
да пора уже эту гниду в тюрму Гуантанамо. пусть там спортивным темнокожим парням про велико-венгрию и кремлёвские пайки рассказывает. и путлеру койку греет, уже недолго ждать походу.
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14.04.2023 16:51 Відповісти
приравнять венгрию к рашке и белоруси и перекрыть им всё!выгнать венгрию из ес и нато!
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14.04.2023 18:32 Відповісти
Сапера Водичку в студию)
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14.04.2023 20:10 Відповісти
Давно чекав цієї новини…
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14.04.2023 21:35 Відповісти
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14.04.2023 22:11 Відповісти
Яка влада, такі і наслідки для Держави!!!
Щось дуже близьке до України….
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14.04.2023 22:51 Відповісти
 
 