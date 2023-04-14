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США (14502) Нуланд (157) заморожені активи (111)

США та союзники працюють над механізмом використання заморожених активів РФ для відбудови України, - Нуланд

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нуланд

США працюють над можливістю спрямування заблокованих російських активів на відновлення зруйнованої інфраструктури в Україн.

Про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Серед іншого, ми працюємо над тим, аби Росія заплатила за те, що вона зруйнувала",- зауважила Нуланд.

Вона підкреслила, що за підтримки Конгресу Мін’юст США має нові повноваження для використання незаконних активів, конфіскованих у російських олігархів - для допомоги у відбудові України.

"У лютому ми оголосили про перший транш у розмірі $5,4 мільйона за цим повноваженням, і буде ще більше оголошень пізніше", - зауважила заступниця держсекретаря США.

Нуланд також зауважила, що зараз "продовжуються дискусії щодо близько $300 мільярдів активів російського центробанку, заморожених нами та нашими союзниками".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+1
Американці відразу це заявили, щоб поправити європейців і спрямувати в правильне русло.
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14.04.2023 02:48
+1
***** там процювать...Взяли и отдали,в компенсацию того что єти твари оазрушили.Разрушать им вторгаться в чужую страну-законно??Нет.Поэтому,деньги арестовываются и отдаются потерпевшем,сосию-посылают просто наз и все..Вот вся работа.
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14.04.2023 10:30
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европа заявила що гроші повернуть путіну для підготовки до наступної війни.

то в якій паралельній реяльности американці щось там готують?
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14.04.2023 02:04 Відповісти
Американці відразу це заявили, щоб поправити європейців і спрямувати в правильне русло.
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14.04.2023 02:48 Відповісти
А Європа це в чиєму лиці?

Бо Польща каже що треба віддати Україні. Це ж говорять інші країни ЄС. І їх більшість.

Це говорять основні лідери ЄС які все вирішують. Ті лідери які колись давно сказали що дадуть літаки, танки, аеродроми правда потім "забрали слова", но ось техніка вже тут.

Лідери, а не якась ху*** з під коня яка зазвичай є ні ким та яка через це озвучує те що подобається рф і її пособникам.
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14.04.2023 03:19 Відповісти
европа в особі еврокомісії.

лідери то таке, у них в сценарії написано пи*діти цілий день.

питання стоїть так - хто саме буде приймати те рішення і от його слова і є вирішальними.
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14.04.2023 03:45 Відповісти
Что же там работать? Наливай, да пей--- ото и вся работа! Идиоты!
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14.04.2023 07:23 Відповісти
Треба використовувати заморожені активи щоб купувати зброю щоб було чим воювати ато не буде що відбудовувати.
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14.04.2023 09:16 Відповісти
У США знають про корупцію зграї Зеленського - тому і гальмують.
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14.04.2023 09:29 Відповісти
тридцять років відбудовували, що більшість заводів і фабрик вирізали на металолом, а тепер справді що відбудують, чого ви всі смієтесь і невірите,- справді відбудують!!!!
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14.04.2023 09:32 Відповісти
"США та союзники працюють над механізмом використання заморожених активів Джерело: https://censor.net/ua/n3412037

https://youtu.be/2kRqbQ_RKDk

Україна в ролі Шури?
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14.04.2023 09:59 Відповісти
***** там процювать...Взяли и отдали,в компенсацию того что єти твари оазрушили.Разрушать им вторгаться в чужую страну-законно??Нет.Поэтому,деньги арестовываются и отдаются потерпевшем,сосию-посылают просто наз и все..Вот вся работа.
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14.04.2023 10:30 Відповісти
ну ось намальовано на компютерному екрані що заморозили 300 млрд доларів чи євро, які належать москалям, але ж це лише цифри, які покладаються на те що обидві сторони виконують свої зобов'язання.

а якщо одна сторона, росія, чхати хотіла на виконування своїх боргових обов'язків, що тоді робити ? брати натурой, тобто не платити за товар який росія експортує? думаю що й контрибуції після Першої Світової Війни теж брали натурою.

але зараз експортні товаропотоки з росії перенаправились з Західної Цивілізації кудись в індію, китай та іран, і розраховуються там юанями, які Західна Цивілізація не контролює.

то що там відбереш ?
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14.04.2023 16:02 Відповісти
судя по встрече Нуланд, американцы взяли дерьмака не за палец правой руки, а за такое причинное место, что он плачет, когда ведет янелохамнесорокпять на заклянье... СЛАВА ШТАТАМ!
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14.04.2023 20:44 Відповісти
ага

цілий рік ганяли прутня - результатів майже нуль, проте далі продовжують

хоча після 8 років "розслідування" MH17 вже нічому не дивуюсь... чим довше - тим краще для них, бо з/п собі капає стабільно
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14.04.2023 22:36 Відповісти
Давайте. Попандопало вже ділив.
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15.04.2023 04:17 Відповісти
 
 