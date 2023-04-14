США та союзники працюють над механізмом використання заморожених активів РФ для відбудови України, - Нуланд
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США працюють над можливістю спрямування заблокованих російських активів на відновлення зруйнованої інфраструктури в Україн.
Про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Серед іншого, ми працюємо над тим, аби Росія заплатила за те, що вона зруйнувала",- зауважила Нуланд.
Вона підкреслила, що за підтримки Конгресу Мін’юст США має нові повноваження для використання незаконних активів, конфіскованих у російських олігархів - для допомоги у відбудові України.
"У лютому ми оголосили про перший транш у розмірі $5,4 мільйона за цим повноваженням, і буде ще більше оголошень пізніше", - зауважила заступниця держсекретаря США.
Нуланд також зауважила, що зараз "продовжуються дискусії щодо близько $300 мільярдів активів російського центробанку, заморожених нами та нашими союзниками".
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то в якій паралельній реяльности американці щось там готують?
Бо Польща каже що треба віддати Україні. Це ж говорять інші країни ЄС. І їх більшість.
Це говорять основні лідери ЄС які все вирішують. Ті лідери які колись давно сказали що дадуть літаки, танки, аеродроми правда потім "забрали слова", но ось техніка вже тут.
Лідери, а не якась ху*** з під коня яка зазвичай є ні ким та яка через це озвучує те що подобається рф і її пособникам.
лідери то таке, у них в сценарії написано пи*діти цілий день.
питання стоїть так - хто саме буде приймати те рішення і от його слова і є вирішальними.
https://youtu.be/2kRqbQ_RKDk
Україна в ролі Шури?
а якщо одна сторона, росія, чхати хотіла на виконування своїх боргових обов'язків, що тоді робити ? брати натурой, тобто не платити за товар який росія експортує? думаю що й контрибуції після Першої Світової Війни теж брали натурою.
але зараз експортні товаропотоки з росії перенаправились з Західної Цивілізації кудись в індію, китай та іран, і розраховуються там юанями, які Західна Цивілізація не контролює.
то що там відбереш ?
цілий рік ганяли прутня - результатів майже нуль, проте далі продовжують
хоча після 8 років "розслідування" MH17 вже нічому не дивуюсь... чим довше - тим краще для них, бо з/п собі капає стабільно