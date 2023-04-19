УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11476 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
22 899 107
Росія (47203) вбивство (2874)

У Росії чоловік, який повернувся з війни проти України, вбив дружину на очах у двох дітей, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У російському Заволжі (Нижегородська область) чоловік убив дружину на очах у двох дітей. Відомо, що він повернувся з війни проти України.

Про це пише російське видання "Mk.ru", передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, діти віком 6 та 7 років стали свідками вбивства. Родичі від дітей відмовилися, і тепер їх відправлять до дитячого будинку.

"Нижний Новгород Онлайн" пише, що в момент розправи 17 квітня у квартирі перебували діти подружжя – хлопчики 6 та 7 років. Близькі та знайомі кажуть, що глава сім'ї був спокійною людиною, але іноді "любив випити".

При цьому, за словами знайомого, у товариша виникали проблеми і в сім'ї, і на роботі.

"Навіть коли він напивався, не було того, щоб агресія була. Лаявся він там із дружиною, але це, мені здається, у будь-якій родині. Дружина переважно кров йому пила. Постійно невдоволена ним була. У нього з роботою було тяжко. Він у аварії двічі був: були дві ноги зламані", - розповів він.

У регіональному Слідчому комітеті ситуацію наразі не коментують.

Telegram-канал "Мой Нижний Новгород" із посиланням на слова підписника пише, що "батько, повернувшись із СВО, вбив матір на очах своїх 2 дітей (6 та 7 років). Родичі від дітей відмовилися, їх відправлять до дитбудинку. Відмовилися вони й ховати маму. Вона лежала в морзі незібрана. Соцзахист надає матеріальну допомогу лише родичам. Соцзахист дає матеріалку лише родичам, а ми чужі люди. Ми всім класом збираємо кошти, щоб хоч би поховати її. Ховати теж будемо самі. По всій школі теж оголосили збирання коштів, але на похорон не вистачає. Діти у найсильнішому шоці від цього кошмару".

Читайте також: "Вагнерівець" повернувся додому та вбив людину з ДЦП: У Південній Осетії шукають ще двох підозрюваних

У Росії чоловік, який повернувся з війни проти України, вбив дружину на очах у двох дітей, - росЗМІ 01

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+56
Ну шо тут можна сказати? Гойда! Скрєпно ж! "Зато нє так как в гєйропе, радітєль 1 і радітєль 2!"
показати весь коментар
19.04.2023 15:29
+38
це могли б зробити солдати НАТО
показати весь коментар
19.04.2023 15:29
+26
очередная история успеха
показати весь коментар
19.04.2023 15:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ета ат любві.
показати весь коментар
19.04.2023 18:19 Відповісти
Пох..
показати весь коментар
19.04.2023 18:31 Відповісти
Так скрєпно що аж скрипить
показати весь коментар
19.04.2023 19:22 Відповісти
Может застукал с каким нибудь ашотиком, а она не успела сказать, что хотела для родины ещё наряжать. Не сидеть же ей без дела.
показати весь коментар
19.04.2023 19:37 Відповісти
вже "ненароджает"
показати весь коментар
19.04.2023 19:52 Відповісти
это называется разгрузка кармы
показати весь коментар
19.04.2023 20:31 Відповісти
Детей жалко,хотя вырастут такими же пид..ми.

показати весь коментар
19.04.2023 23:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 