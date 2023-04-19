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Новини За кордоном
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конфіскація (459) Шабунін (459) Михайло Фрідман (38) актив (117)

Минає вже 6 місяців, як проти російського олігарха Фрідмана запровадили санкції в Україні, а його мільярдні активи досі не конфісковано, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

михайло,фрідман

В Україні досі не конфісковано активи російського олігарха Михайла Фрідмана.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Мільярдні активи російського олігарха Фрідмана в Україні досі НЕ конфісковано. При цьому сьогодні минає вже 6 місяців, як на Фрідмана наклали санкції в Україні. А санкційний механізм конфіскації, який допоміг розробити/імплементувати ЦПК, існує вже більше року.  Але я обережний оптиміст і маю обгрунтоване припущення, що цю ситуацію буде виправлено", - зазначив він.

"Ми у ЦПК сподіваємося, що головною завадою лишається складна структура володіння цими активами. Ланцюжки офшорів у цій історії справді непрості. Тож вирішили дещо допомогти владі їх розплутати. До слова, окремі "супер реформатори" непублічно розповідають, що конфісковувати активи у Фрідмана не можна. Я зроблю публічним будь-який наступний такий дзвінок до мене", - підсумував він.

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Минає вже 6 місяців, як проти російського олігарха Фрідмана запровадили санкції в Україні, а його мільярдні активи досі не конфісковано, - Шабунін 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
та ж яйця крадемо- немає часу на цього фрідмана
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19.04.2023 15:55
+4
що саме з того що він каже тобі не до вподоби?
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19.04.2023 17:03
+3
Хтось чимось ще подивований?
А тепер поміркуймо, пані та панове: чи реально відтиснути бодай щось у спільного друзяки садового (того, що мер Львова) та пінчука (того, котрий зять одного куЧМА), а також ліберала за сумісництвом?
Ото ж бо й воно (с).
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19.04.2023 16:44
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Та дайте шабуніну вже трохи тих грошей - ніяк не вспокоїться!
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19.04.2023 15:53 Відповісти

Не бурчіть: робота у Шабуньки така.
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19.04.2023 16:45 Відповісти
що саме з того що він каже тобі не до вподоби?
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19.04.2023 17:03 Відповісти
Потворам зешлюшним боязно, що залишаться без роботи, ось і скулять на Шабуніна.
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19.04.2023 19:57 Відповісти
Та дивіться у "телемарафоні" свою Анастасію Даугуле з фірташівського телеканалу, яка у часи побєдобєсія гавкала, що не може ходити вулицями, названими іменами "нацистскіх прихвостнєв". Вас точно попустить. Своя ж людина
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20.04.2023 04:18 Відповісти
та ж яйця крадемо- немає часу на цього фрідмана
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19.04.2023 15:55 Відповісти
виталик, пора снова уже доставать костюм варёного омара.
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19.04.2023 15:56 Відповісти
Це вони тільки говорять що санкції для США. А насправді ніяких санкцій навіть не може бути. Спросить у Єрмака !
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19.04.2023 16:01 Відповісти
Он занес куда надо а тебе оно надо???
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19.04.2023 16:03 Відповісти
Всего 6 месяцев? Я было подумал, что 6 лет. Шабунину точно не чем заняться. Виталик, не хочешь на фронт иди на стройку.
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19.04.2023 16:05 Відповісти
свій у свого та забере гроші, домовляться... G2 пані та панове!
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19.04.2023 16:11 Відповісти
львівський жид руZZкій злодій фрідман не такий собі лох....щоб віддати частину заробленого награбованого....
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19.04.2023 16:21 Відповісти
Фрідман -- доручіть цю справу якомусь Роизману і він посадить иого на п*яту точку .
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19.04.2023 16:22 Відповісти
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19.04.2023 16:34 Відповісти
Хтось чимось ще подивований?
А тепер поміркуймо, пані та панове: чи реально відтиснути бодай щось у спільного друзяки садового (того, що мер Львова) та пінчука (того, котрий зять одного куЧМА), а також ліберала за сумісництвом?
Ото ж бо й воно (с).
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19.04.2023 16:44 Відповісти
і не конфіскуе 3е влада бо навіть портнови іx дру3і далі
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19.04.2023 17:28 Відповісти
Может все потому, что у Фридмана есть паспорт Израиля, а с этими товарищами всё не так однозначно ? Коломой вон на Буковеле окопался, хотя его Штаты уже давно за горло подержать хочуть ... я боюсь представить, что было бы, если эти господа были еще и афро-евреями
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19.04.2023 17:40 Відповісти
Хто ще не вірив що Київстар то суцільно кацапська контора
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19.04.2023 19:17 Відповісти
А зеленский ждёт когда жидяра Фридман продаст свое майно или препишет всё сое майно на Зеленского.. , через подставных Арахамий и Ермаков!!А потом и арестуют остатки Фридмана в несколько сот тысяч гривен!!.. Что это первый раз ??? вор вора никогда не сдаст.
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19.04.2023 19:44 Відповісти
Влада домовляється... не піднімайте шум, а то Єрмак залишиться без грошей з Боневтіком.
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19.04.2023 20:04 Відповісти
Юрій Бутусов

10 ч. ·

Президент України Зеленський прокоментує сенсаційну справу ДБР та СБУ щодо російських "кротів", чи він боїться вступити у конфлікт з мережою ФСБ у своєму оточенні?

Два тижні я чекав. Тепер мовчання президента звучить як зізнання у злочині, і треба називати речі своїми іменами.

За два тижні президент Зеленський не знайшов ні хвилини прокоментувати сенсаційне викриття цілої групи агентів ФСБ РФ, яких президент Зеленський перед російським вторгненням призначив на найвищі посади в Службу безпеки України.

5 квітня ДБР та СБУ оприлюднили просто шокуючі докази по справі співробітника ФСБ РФ Володимира Сівковича - ФСБ якимось чином змусила президента Зеленського звільнити патріотично налаштованого генерала СБУ Баранецького, і призначити на найвищі посади - начальник Головного управління внутрішньої безпеки, начальник Головного управління СБУ по Криму російських агентів Наумова та Кулініча.

Росія перед вторгненням взяла під повний контроль СБУ (за виключенням одного департаменту контррозвідки), і отримала доступ до усіх наших державних таємниць та секретів, і все це завдяки указам президента Зеленського.

Зеленський та Баканов, згідно з кримінальною справою, яку оприлюднило СБУ та ДБР працювали на Росію, виконували завдання ФСБ, і внаслідок злочинних указів президента загинули десятки тисяч українців, Зеленський за законом несе повну відповідальність, він діяв як зрадник, призначаючи ворогів у порушення закону про люстрацію. Тому не треба дивуватись, чому не було підірвано жодного мосту, а Слуги народу не купували снаряди та не визнавали вторгнення.

Але хтось змусив викреслити з презентації ДБР та СБУ головне - чиїми указами призначали відкритих ворогів України та звільняли чесних контррозвідників?

Я сподівався, що президент визнає це сам, що скаже, що його ввели в оману, що йому збрехали, що він повірив. Треба вказати, звичайно, хто ж це зробив, щоб такі люди, які діяли цілою групою, були затримані та давали свідчення на суді. Але Зеленський обрав шлях мовчання - шлях брехні та ганьби.

Що ж, утримання та захист Єрмака, Татарова, Демченка, Баканова, Кулініча, Наумова, Гетьманцева біля президента, порятунок контактерів з РФ та Сівковичем від кримінальних справ, це красномовна відповідь. Який висновок з цього мовчання можемо зробити? Зеленський боїться, що якщо здати усіх негідників, то вони мовчати не будуть, і здадуть його самого. Тому мовчання президента у справі здачі СБУ під ФСБ РФ показує, що це не була помилка, це було зроблено свідомо. І потрібно використати усі можливості, щоб президент Зеленський був змушений відповідати, якби йому не хотілось врятувати себе та свої подільників від відповідальності. І тут доведеться говорити, бо ці ріки крові ніхто не пробачить.
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19.04.2023 20:24 Відповісти
Вр всьом вінават Порошенко. Не забувайте 73%, ви це зробили разом.
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19.04.2023 20:40 Відповісти
Це не ті фрідмани, які намагалися у Бабиному Яру московські наративи "провідувати" і створювати меморіал жерт радянських євреїв (не українських, а саме радянських).
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20.04.2023 04:23 Відповісти
Так это нормальная практика для зели и его шобла, воздух сотрясать , главное про санкции в своих видосиках по всем каналам показать а на деле все как обычно. А любителям зеленского достаточно громкие заголовки почитать а дальше они не интересуються
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20.04.2023 13:27 Відповісти
 
 