Минає вже 6 місяців, як проти російського олігарха Фрідмана запровадили санкції в Україні, а його мільярдні активи досі не конфісковано, - Шабунін

В Україні досі не конфісковано активи російського олігарха Михайла Фрідмана.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Мільярдні активи російського олігарха Фрідмана в Україні досі НЕ конфісковано. При цьому сьогодні минає вже 6 місяців, як на Фрідмана наклали санкції в Україні. А санкційний механізм конфіскації, який допоміг розробити/імплементувати ЦПК, існує вже більше року. Але я обережний оптиміст і маю обгрунтоване припущення, що цю ситуацію буде виправлено", - зазначив він.

"Ми у ЦПК сподіваємося, що головною завадою лишається складна структура володіння цими активами. Ланцюжки офшорів у цій історії справді непрості. Тож вирішили дещо допомогти владі їх розплутати. До слова, окремі "супер реформатори" непублічно розповідають, що конфісковувати активи у Фрідмана не можна. Я зроблю публічним будь-який наступний такий дзвінок до мене", - підсумував він.

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