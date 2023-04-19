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В українському конкурсі піаністів бере участь росіянин Корчагін, який служив в армії РФ під час війни. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

станіслав,корчагін

Російський піаніст Станіслав Корчагін, який у 2014-2015 роках проходив службу в 154-му окремому комендантському преображенському полку армії РФ, бере участь в українському міжнародному музичному конкурсі імені Горовиця. Цьогоріч конкурс відбувається у Женеві.

Ім’я Корчагіна вказане на офіційні сторінці конкурсу в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ. Там зазначають, що в півфіналі змагань він гратиме твори Рахманінова і Чайковського.

В українському конкурсі піаністів бере участь росіянин Корчагін, який служив в армії РФ під час війни 01

Засновник видання про класичну музику The Claquers Стас Невмержицький звернув увагу, що Корчагін служив у російській армії вже під час розв'язаної РФ війни в Україні. Зокрема, в 2014-2015 роках він проходив службу в 154-му окремому комендантському преображенському полку.

Читайте: В Узбекистані скасували фестиваль із російськими артистами, які підтримують війну. Там мала виступати і Лорак. ФОТО

"154-й окремий комендантський преображенський полк відроджений особисто путіним в 2013 році, за рік до початку вторгнення в Україну. Це візитна картка росії, обличчя режиму. Полк активно допомагає розвитку угруповання "юнармія" (сучасний "hitlerjugend"). Особиста гордість путіна – полк, що приймає головну участь в усіх найважливіших подіях фашистської держави сучасності", - пише у фейсбуці музикант та активіст Максим Майборода.

Він також додав, що Корчагін є викладачем державної російської академії музики ім. Гнесіних. "Стосовно відношення інституту Гнесіних до війни, краще буде промовчати. Ніхто не забуде "гнєсінскіх vіртуозав", - зазначив Майборода.

Також дивіться: У полтавському клубі молодь розважалась під російську музику: Пояснили це тим, що "війна набридла". ВIДЕО

У коментарях українці публікують фото Корчагіна у військовій формі та його інтерв'ю, в яких він розповідав про службу.

Організатори конкурсу поки ніяк не відреагували на обурення українців участю в ньому Корчагіна.


В українському конкурсі піаністів бере участь росіянин Корчагін, який служив в армії РФ під час війни 02
В українському конкурсі піаністів бере участь росіянин Корчагін, який служив в армії РФ під час війни 03
В українському конкурсі піаністів бере участь росіянин Корчагін, який служив в армії РФ під час війни 04
В українському конкурсі піаністів бере участь росіянин Корчагін, який служив в армії РФ під час війни 05
В українському конкурсі піаністів бере участь росіянин Корчагін, який служив в армії РФ під час війни 06
В українському конкурсі піаністів бере участь росіянин Корчагін, який служив в армії РФ під час війни 07
В українському конкурсі піаністів бере участь росіянин Корчагін, який служив в армії РФ під час війни 08

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
мене більше цікавлять прізвища організаторів. це мразі і їм треба це повідомити
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19.04.2023 16:20
+24
цікаво що скаже вічно обісраний міністр ватник ткачєнка?
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19.04.2023 16:22
+22
ми живимо у дурдомі
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19.04.2023 16:15
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ми живимо у дурдомі
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19.04.2023 16:15 Відповісти
в 95 кварталі. але ж мизробилицеразом?
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19.04.2023 16:16 Відповісти
Он еще и ***** походу. На всех фотках со своим броватым любовником
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19.04.2023 16:19 Відповісти
то его муж Ахмет
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19.04.2023 18:47 Відповісти
мене більше цікавлять прізвища організаторів. це мразі і їм треба це повідомити
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19.04.2023 16:20 Відповісти
Організатори за це гроші получили хороші?
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19.04.2023 16:33 Відповісти
непонятно кто организатор....
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19.04.2023 20:20 Відповісти
...підійде для всіх пісюаністів
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19.04.2023 16:21 Відповісти
...охолонь, дитинко
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19.04.2023 16:26 Відповісти
Добре , хоч не по яйцям дістав
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19.04.2023 22:00 Відповісти
цікаво що скаже вічно обісраний міністр ватник ткачєнка?
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19.04.2023 16:22 Відповісти
В деяких аспектах треба діяти не за законами. А саме - не підіймати цю тему в новинах, не видавати ноти протесту, публічно обурюватися та засуджувати тощо. А просто десь зловити в провулку цього "виртуоза" та брутально зламати йому усі пальці, саме перед конкурсом. А потім робити здивований вигляд как казати - "Та то не ми! Ми не в курсі. Самі обурені. Який жах!"
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19.04.2023 16:27 Відповісти
це класно, але було би добре його в міжнародний розшук і щоб затримали і в Україну передали
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19.04.2023 21:28 Відповісти
Саме за що його потрібно розшукувати і затримувати?
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20.04.2023 00:35 Відповісти
бо він ще не хороший рюзге, або щоб обміняти. пофіг за що, за то що він хрюцкій
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20.04.2023 06:59 Відповісти
Немає ніяких законних підстав його затримувати... Ось тому варіант з пальцями був би найкращий.
Ну й питання до тих, хто підбирав учасників конкурсу.
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20.04.2023 12:23 Відповісти
вагнеровці в лігосмєшушке будуть гумористично контрнаступать?
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19.04.2023 16:29 Відповісти
Прикладом по пальцам - самое лучшее решение!
Пусть играет ушами.....
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19.04.2023 16:33 Відповісти
Да Вы гуманист.Надо так ударить по пальцам,что бы уши отпали.
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19.04.2023 17:17 Відповісти
они у него и так проблемные
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19.04.2023 20:21 Відповісти
Доигрался куй на скрипке
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19.04.2023 16:35 Відповісти
Нахіба на українському конкурсі одічалий?
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19.04.2023 16:37 Відповісти
великая руzzкая кАлтура и типичный её представитель, с таблом, обезображенным кацапским интеллектом
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19.04.2023 16:37 Відповісти
Какая разніца, кто іграєт, музіка вне палітікі. 73% із 100, що він нормальний кацап
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19.04.2023 16:38 Відповісти
Очильник Міністерства культури та інформаційної політики України мовчить , бо засунув свій язик в зад і не хоче його витягувати .... Бо то зад кормільца ...
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19.04.2023 16:40 Відповісти
кацапи лізуть з усіх дир
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19.04.2023 16:58 Відповісти
І я хотів це написати.
А якби він не служив? (а служив він музикантом в "патєшном полке" - це до війни немає відношення напряму) - то що? Тоді виходить можна було брати участь?
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19.04.2023 17:04 Відповісти
Хоча б у поліції !
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19.04.2023 17:22 Відповісти
А це не він вазеліна вчив на піаніні грать?
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19.04.2023 17:11 Відповісти
Наші зрадники у владі без цього не можуть. Щоб була їх воля там було б 70% учасників зі сторони Московії.
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19.04.2023 17:21 Відповісти
Зеленський не приймав участь у конкурсі,ба знаний,піаніст,він?
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19.04.2023 17:22 Відповісти
Спірно. У війні на Сході України участь не брав, військових злочинів не скоював. "Так він же росіянин!" - ну і що, Бабченко теж росіянин. Коли наші їдуть до Москви, це ганьба, а коли російські артисти хочуть брати участь в наших конкурсах, це ж певною мірою пнх путінському режиму. Якщо тільки він не буде там співати про "Крымнаш". Ну просто вони на нього будуть дивитись так само, як ми на своїх, коли вони їдуть до Москви. Адже він їде на "фашистский конкурс".
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19.04.2023 17:23 Відповісти
Усю армію рашки треба визнати злочинною і такою , що впроваджує геноцид. Не має значення, хто і на яких посадах там чим займається! Воєнні злочини не мають терміну давності. І їх усих потрібно буде шукати і судити по закону України як і представників армії гітлера після другої світової війни!
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19.04.2023 19:39 Відповісти
Емоцію підтримую, і так, армію як формування треба визнати злочинним, як наприклад Гестапо. Але, разом з тим, принцип індівідуальної відповідальності дозволив уникнути репресій воякам Галичини, які не скоювали воєнні злочини, хоча й воювали в складі Вермахту. Ну це вже так, післявійськова тема, для трибуналу. Вони там знають як все правильно робити, тема накатана.
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19.04.2023 21:46 Відповісти
Ще раз- треба переслідувати по всьому світу! Тасудити по закону, а не розстрілювати усіх без винятку!
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20.04.2023 00:13 Відповісти
откуда вы знаете, где он служил?
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19.04.2023 20:22 Відповісти
кацапа, що підгорає?
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19.04.2023 21:31 Відповісти
Пианисты вне палитики, но принцип должен быть общим - официально заявляешь что Путлер - #уйло и ты против рашистской войны иначе осваивай рынок ритуальных услуг !
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19.04.2023 17:30 Відповісти
В любой сфере деятельности,на любых должностях, тест на IG (если он был при приёме на работу) завалили бы все.Это я о современном кабмине и ап., и в часности о министерстве культуры. Поправьте меня если я не прав
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19.04.2023 17:38 Відповісти
Музика різних Чайковськиї повинна бути під забороною в Україні як музика Вагнера в Ізраїлі.
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19.04.2023 19:05 Відповісти
Чайковський сам страждав вiд режиму на паРашi. серед видатних людей в сранiй рассєянськiй недоiмперii майже не було щасливих людей. а що попи москальськi зробили з Гоголем...

паРаша-рассєя завжди була тюрмою. забороняти, як Вагнера, не потрiбно.

Заборона, якої ніколи не було

Офіційної заборони на виконання музики Вагнера в Ізраїлі ніколи не існувало.
Цей бойкот був результатом негласного суспільного консенсусу, заснованого на національній та історичній свідомості ізраїльтян. Однією з ключових причин невиконання музики Вагнера в Ізраїлі була повага до почуттів старшого покоління. Але для професійного музиканта не грати Вагнера - приблизно те саме, як для живописця - не використовувати червону чи зелену фарбу.

Це не просто збіднює палітру, але неприпустимо обмежує процес творчості, роблячи його заручником якихось зовсім сторонніх міркувань. "Вилучення" Вагнера з репертуару створює непоправний пролом у свідомості музикантів та слухачів. Бойкот неодноразово намагалися перервати імениті диригенти, серед яких - Зубін Мета або Даніель Баренбойм (Daniel Barenboim). Обидва зазнали фіаско, спробувавши виконати Вагнера в Ізраїлі. Але час іде і доводить свою репутацію найкращого у світі судді.
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20.04.2023 15:48 Відповісти
Щоб там не було, а музика Чайковського типу "Щелкунчіка" дуже специфічна, це не навіть не Вагнер. Музика Прокофєва який народився під Бахмутом набагато краще як на мій погляд, тому
обійтись без Чайковського в Україні реально.
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20.04.2023 18:00 Відповісти
до чого тут балети? а симфонii, фортеп'янi концерти, концерти для скрипки?
Чайковський трiшечки ) бiльша величина в музицi, нiж Прокоф'єв.
i при чому тут Вагнер, якого я люблю не менше? Вагнер - це чисто опера, окремий свiт.
та ще й Р.Штраус... кожний великий композитор - окремий свiт.


до речi, якщо говорити про музику до балетiв то Чайковський - вершина в балетнiй музицi, це ж не Адан якийсь.)

як все це можливо порiвнювати...? все це вершини свiтовоi музики.

Чайковський... а Бетховена я люблю ще бiльше ))

DAVID OISTRAKH. P. Tchaikovsky - Violin Concerto

https://youtu.be/gJ6g7FKfqZI

Elektra (R. Strauss) - in concert - Zschau, Voigt, Randova 1993

з 7:18

https://youtu.be/GGnD-JkvWaA
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20.04.2023 21:49 Відповісти
Знову євреї винні у всії бідах.... Зовсім не антисимітизм.
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20.04.2023 18:02 Відповісти
Міністерство культури як завжди попереду всіх
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19.04.2023 20:21 Відповісти
Піоністи в нас в ціні. На піоніно могна грати пальцями рук, а можна і не пальцями рук. Це окрема секта "какая разніуа". То які до них питання? За все несуть відповіідальність 73%. Ви це зробили разом.
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19.04.2023 20:38 Відповісти
И у нас пианист сидит,боневтик с ермаком
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19.04.2023 22:50 Відповісти
Ця істота знаходилася на території України зі зброєю незаконно, + з метою вбити українця як звичайний злодій ( бо всі хто йдуть вбивати до хати сусіда то всі злодії. І не кажіть про якусь там армію, бо то є опг !
Тому подати на розшук в інтерпол , заарештувати та на обмін. Не треба перешкоджати. Хай прилітає.
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19.04.2023 22:57 Відповісти
А що про це скаже наш міністр Ткаченко? Мовчить, як у рот води набрав!
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20.04.2023 09:28 Відповісти
без цього чма з паРашi конкурс нiяк не обiйдеться?

нема сумнiву, що Горовиць плював би на рашистiв.

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20.04.2023 13:35 Відповісти
Владимир Горовиц: украинский король среди пианистов

Sept. 6, 2017
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История ХХ века богата великими личностями-пианистами, среди которых выделяются Гофман, Рубинштейн, Падаревский, Рихтер, Кемпфф и другие. Но самая яркая личность - это, бесспорно, Владимир Горовиц. И нам, украинцам, вдвойне от этого приятно, ведь это гений с украинским происхождением. Стиль его игры называли «горовицианским», настолько необычным и индивидуальным он был. Современники называли его самым непредсказуемым музыкантом, гением, королем пианистов. Кем же был Владимир Горовиц?
Выходец из Украины

Сегодня пишется, что Горовиц является американским пианистом, хотя родился он в Киеве в 1903 году. Здесь формировалась его личность, и здесь он получил образование. Он представлял одну из сильнейших школ пианизма в истории, поэтому упустить его «украинский» период было бы неправильно.

Мама Владимира, София, также была пианисткой, поэтому первые уроки игры сыну дала именно она. И тем ни менее, до 12 лет все думали, что мальчик станет композитором, а не величайшим пианистом столетия. Образование начал в 9 лет, вступив в Киевскую консерваторию. Там он занимался у сильных педагогов-пианистов: Феликса Блюменфильда и Сергея Тарновского.

Стоит отметить, что, хотя Владимир и не был самоучкой, но большинство своих достижений и виртуозности он достиг благодаря самосовершенствованию и часам практики. Никакие педагоги не смогли бы его выучить до таких высот без той отдачи, которую демонстрировал юноша.
Семейные трагедии

В 1917 году случилась революция, в результате чего семья Горовица, которая отличалась неплохим финансовым состоянием, потеряла все свое имущество, включая и фортепиано. Тем не менее Владимир не бросил учебу, параллельно давая концерты чтобы получать какие-то доходы для содержания семьи. В 1919 году он закончил обучение в консерватории. На выпускном он играл очень сложное произведение - Третий фортепианный концерт Рахманинова.

Первые свои серьезные концерты он начал давать на территории Украины в Киеве, Одессе, Харькове. Далее он прославился в Москве и Ленинграде. Слава о великом пианисте разошлась по миру, и уже в 1926 году он дал свой первый концерт за пределами СССР - в Берлине. Это было первое выступление из 69-ти, входящих в турне по Европе.
Случайность, сыгравшая ключевую роль

Гений Горовица показал себя во всей красе, когда ему выпал неожиданный шанс. Случилось все так: в гостинице, в которой он жил в Германии, к неизвестному на тот момент Владимиру обратились с просьбой заменить пианистку, которая плохо себя чувствовала. Он согласился, хотя никто особо в успех концерта и не верил.

Обсудив с дирижером, серьезным музыкантом Юджином Пабстом, темп произведения и некоторые другие детали, оркестр заиграл. Концерт вызвал восторг у публики, Горовиц без единой репетиции идеально отыграл его, сделав выступление незабываемым.
Семья гения

В 1933 году Горовиц сыграл свадьбу с Вандой Тосканини, дочерью популярного дирижера. Это позволило ему «влиться» в круги американского высшего света. В деньгах у него нужды не было, он мог себе позволить все, у него было все, кроме его семьи, оставшейся в СССР.

Его мать Софья скончалась после отъезда сына из СССР, а отец, Самоил, был отправлен в ГУЛАГ как враг народа. Сестра Регина всю жизнь была скромным преподавателем музыки в Харькове. Братья Якоб и Григорий погибли в молодом возрасте. Такая ситуация с семьей повлияла на Владимира и у него развилась депрессия. Проявилась она в 12-ти летнем застое в творчестве. В этот период он сделал только пару записей. Но в 1965 году он триумфально вернулся, дав концерт в знаменитом «Карнеги-Холл».
Последние годы

С 1985 года, 83-летний музыкант ощутил в себе подъем эмоциональных сил, он начал активно выступать и даже посетил москву. Он играл практически до последнего своего дня жизни, всецело отдаваясь музыке. 5 ноября 1989 году Владимир Горовиц скончался. Похоронен он в фамильном склепе Тосканини в Венеции.
Заслуги и достижения

То, что Владимир признан «королем среди королей пианистов» свидетельствует о том, что он стал наиболее успешным пианистом столетия. Это подтверждается 25 премиями «Грэмми», которые он получил, записями его игры, все ставшие бестселлерами, и моментально раскупавшимися билетами на концерт.

Современники отмечали, что Владимир часто вспоминал Украину, он никогда не забывал от куда он родом. Однажды он эмоционально подтвердил это играя в английском оркестре, выпалив знаменитую фразу: я украинец и покажу англичанам, что такое темп».
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20.04.2023 13:41 Відповісти
.

Горовиць.

найкраще виконання цього експромту Шуберта серед всiх виконань.

фактично прощання Горовиця зi свiтом...

https://youtu.be/FxhbAGwEYGQ

SCHUBERT - Impromptu n°3 (Horowitz)

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20.04.2023 13:47 Відповісти
Піоніст знайшов піоніста
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05.05.2023 11:51 Відповісти
 
 