В українському конкурсі піаністів бере участь росіянин Корчагін, який служив в армії РФ під час війни. ФОТО
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Російський піаніст Станіслав Корчагін, який у 2014-2015 роках проходив службу в 154-му окремому комендантському преображенському полку армії РФ, бере участь в українському міжнародному музичному конкурсі імені Горовиця. Цьогоріч конкурс відбувається у Женеві.
Ім’я Корчагіна вказане на офіційні сторінці конкурсу в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ. Там зазначають, що в півфіналі змагань він гратиме твори Рахманінова і Чайковського.
Засновник видання про класичну музику The Claquers Стас Невмержицький звернув увагу, що Корчагін служив у російській армії вже під час розв'язаної РФ війни в Україні. Зокрема, в 2014-2015 роках він проходив службу в 154-му окремому комендантському преображенському полку.
"154-й окремий комендантський преображенський полк відроджений особисто путіним в 2013 році, за рік до початку вторгнення в Україну. Це візитна картка росії, обличчя режиму. Полк активно допомагає розвитку угруповання "юнармія" (сучасний "hitlerjugend"). Особиста гордість путіна – полк, що приймає головну участь в усіх найважливіших подіях фашистської держави сучасності", - пише у фейсбуці музикант та активіст Максим Майборода.
Він також додав, що Корчагін є викладачем державної російської академії музики ім. Гнесіних. "Стосовно відношення інституту Гнесіних до війни, краще буде промовчати. Ніхто не забуде "гнєсінскіх vіртуозав", - зазначив Майборода.
У коментарях українці публікують фото Корчагіна у військовій формі та його інтерв'ю, в яких він розповідав про службу.
Організатори конкурсу поки ніяк не відреагували на обурення українців участю в ньому Корчагіна.
Будь ласка, зачекайте...
Ну й питання до тих, хто підбирав учасників конкурсу.
Пусть играет ушами.....
А якби він не служив? (а служив він музикантом в "патєшном полке" - це до війни немає відношення напряму) - то що? Тоді виходить можна було брати участь?
паРаша-рассєя завжди була тюрмою. забороняти, як Вагнера, не потрiбно.
Заборона, якої ніколи не було
Офіційної заборони на виконання музики Вагнера в Ізраїлі ніколи не існувало.
Цей бойкот був результатом негласного суспільного консенсусу, заснованого на національній та історичній свідомості ізраїльтян. Однією з ключових причин невиконання музики Вагнера в Ізраїлі була повага до почуттів старшого покоління. Але для професійного музиканта не грати Вагнера - приблизно те саме, як для живописця - не використовувати червону чи зелену фарбу.
Це не просто збіднює палітру, але неприпустимо обмежує процес творчості, роблячи його заручником якихось зовсім сторонніх міркувань. "Вилучення" Вагнера з репертуару створює непоправний пролом у свідомості музикантів та слухачів. Бойкот неодноразово намагалися перервати імениті диригенти, серед яких - Зубін Мета або Даніель Баренбойм (Daniel Barenboim). Обидва зазнали фіаско, спробувавши виконати Вагнера в Ізраїлі. Але час іде і доводить свою репутацію найкращого у світі судді.
обійтись без Чайковського в Україні реально.
Чайковський трiшечки ) бiльша величина в музицi, нiж Прокоф'єв.
i при чому тут Вагнер, якого я люблю не менше? Вагнер - це чисто опера, окремий свiт.
та ще й Р.Штраус... кожний великий композитор - окремий свiт.
до речi, якщо говорити про музику до балетiв то Чайковський - вершина в балетнiй музицi, це ж не Адан якийсь.)
як все це можливо порiвнювати...? все це вершини свiтовоi музики.
Чайковський... а Бетховена я люблю ще бiльше ))
DAVID OISTRAKH. P. Tchaikovsky - Violin Concerto
https://youtu.be/gJ6g7FKfqZI
Elektra (R. Strauss) - in concert - Zschau, Voigt, Randova 1993
з 7:18
https://youtu.be/GGnD-JkvWaA
Тому подати на розшук в інтерпол , заарештувати та на обмін. Не треба перешкоджати. Хай прилітає.
нема сумнiву, що Горовиць плював би на рашистiв.
Sept. 6, 2017
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История ХХ века богата великими личностями-пианистами, среди которых выделяются Гофман, Рубинштейн, Падаревский, Рихтер, Кемпфф и другие. Но самая яркая личность - это, бесспорно, Владимир Горовиц. И нам, украинцам, вдвойне от этого приятно, ведь это гений с украинским происхождением. Стиль его игры называли «горовицианским», настолько необычным и индивидуальным он был. Современники называли его самым непредсказуемым музыкантом, гением, королем пианистов. Кем же был Владимир Горовиц?
Выходец из Украины
Сегодня пишется, что Горовиц является американским пианистом, хотя родился он в Киеве в 1903 году. Здесь формировалась его личность, и здесь он получил образование. Он представлял одну из сильнейших школ пианизма в истории, поэтому упустить его «украинский» период было бы неправильно.
Мама Владимира, София, также была пианисткой, поэтому первые уроки игры сыну дала именно она. И тем ни менее, до 12 лет все думали, что мальчик станет композитором, а не величайшим пианистом столетия. Образование начал в 9 лет, вступив в Киевскую консерваторию. Там он занимался у сильных педагогов-пианистов: Феликса Блюменфильда и Сергея Тарновского.
Стоит отметить, что, хотя Владимир и не был самоучкой, но большинство своих достижений и виртуозности он достиг благодаря самосовершенствованию и часам практики. Никакие педагоги не смогли бы его выучить до таких высот без той отдачи, которую демонстрировал юноша.
Семейные трагедии
В 1917 году случилась революция, в результате чего семья Горовица, которая отличалась неплохим финансовым состоянием, потеряла все свое имущество, включая и фортепиано. Тем не менее Владимир не бросил учебу, параллельно давая концерты чтобы получать какие-то доходы для содержания семьи. В 1919 году он закончил обучение в консерватории. На выпускном он играл очень сложное произведение - Третий фортепианный концерт Рахманинова.
Первые свои серьезные концерты он начал давать на территории Украины в Киеве, Одессе, Харькове. Далее он прославился в Москве и Ленинграде. Слава о великом пианисте разошлась по миру, и уже в 1926 году он дал свой первый концерт за пределами СССР - в Берлине. Это было первое выступление из 69-ти, входящих в турне по Европе.
Случайность, сыгравшая ключевую роль
Гений Горовица показал себя во всей красе, когда ему выпал неожиданный шанс. Случилось все так: в гостинице, в которой он жил в Германии, к неизвестному на тот момент Владимиру обратились с просьбой заменить пианистку, которая плохо себя чувствовала. Он согласился, хотя никто особо в успех концерта и не верил.
Обсудив с дирижером, серьезным музыкантом Юджином Пабстом, темп произведения и некоторые другие детали, оркестр заиграл. Концерт вызвал восторг у публики, Горовиц без единой репетиции идеально отыграл его, сделав выступление незабываемым.
Семья гения
В 1933 году Горовиц сыграл свадьбу с Вандой Тосканини, дочерью популярного дирижера. Это позволило ему «влиться» в круги американского высшего света. В деньгах у него нужды не было, он мог себе позволить все, у него было все, кроме его семьи, оставшейся в СССР.
Его мать Софья скончалась после отъезда сына из СССР, а отец, Самоил, был отправлен в ГУЛАГ как враг народа. Сестра Регина всю жизнь была скромным преподавателем музыки в Харькове. Братья Якоб и Григорий погибли в молодом возрасте. Такая ситуация с семьей повлияла на Владимира и у него развилась депрессия. Проявилась она в 12-ти летнем застое в творчестве. В этот период он сделал только пару записей. Но в 1965 году он триумфально вернулся, дав концерт в знаменитом «Карнеги-Холл».
Последние годы
С 1985 года, 83-летний музыкант ощутил в себе подъем эмоциональных сил, он начал активно выступать и даже посетил москву. Он играл практически до последнего своего дня жизни, всецело отдаваясь музыке. 5 ноября 1989 году Владимир Горовиц скончался. Похоронен он в фамильном склепе Тосканини в Венеции.
Заслуги и достижения
То, что Владимир признан «королем среди королей пианистов» свидетельствует о том, что он стал наиболее успешным пианистом столетия. Это подтверждается 25 премиями «Грэмми», которые он получил, записями его игры, все ставшие бестселлерами, и моментально раскупавшимися билетами на концерт.
Современники отмечали, что Владимир часто вспоминал Украину, он никогда не забывал от куда он родом. Однажды он эмоционально подтвердил это играя в английском оркестре, выпалив знаменитую фразу: я украинец и покажу англичанам, что такое темп».
Горовиць.
найкраще виконання цього експромту Шуберта серед всiх виконань.
фактично прощання Горовиця зi свiтом...
https://youtu.be/FxhbAGwEYGQ
SCHUBERT - Impromptu n°3 (Horowitz)