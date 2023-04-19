В українському конкурсі піаністів бере участь росіянин Корчагін, який служив в армії РФ під час війни. ФОТО

Російський піаніст Станіслав Корчагін, який у 2014-2015 роках проходив службу в 154-му окремому комендантському преображенському полку армії РФ, бере участь в українському міжнародному музичному конкурсі імені Горовиця. Цьогоріч конкурс відбувається у Женеві.

Ім’я Корчагіна вказане на офіційні сторінці конкурсу в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ. Там зазначають, що в півфіналі змагань він гратиме твори Рахманінова і Чайковського.

Засновник видання про класичну музику The Claquers Стас Невмержицький звернув увагу, що Корчагін служив у російській армії вже під час розв'язаної РФ війни в Україні. Зокрема, в 2014-2015 роках він проходив службу в 154-му окремому комендантському преображенському полку.

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"154-й окремий комендантський преображенський полк відроджений особисто путіним в 2013 році, за рік до початку вторгнення в Україну. Це візитна картка росії, обличчя режиму. Полк активно допомагає розвитку угруповання "юнармія" (сучасний "hitlerjugend"). Особиста гордість путіна – полк, що приймає головну участь в усіх найважливіших подіях фашистської держави сучасності", - пише у фейсбуці музикант та активіст Максим Майборода.

Він також додав, що Корчагін є викладачем державної російської академії музики ім. Гнесіних. "Стосовно відношення інституту Гнесіних до війни, краще буде промовчати. Ніхто не забуде "гнєсінскіх vіртуозав", - зазначив Майборода.

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У коментарях українці публікують фото Корчагіна у військовій формі та його інтерв'ю, в яких він розповідав про службу.

Організатори конкурсу поки ніяк не відреагували на обурення українців участю в ньому Корчагіна.















