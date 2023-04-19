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Генштаб про 30 тис. для військових: Виплати мають бути справедливими, не займайтесь популізмом

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

зсу

У Генеральному Штабі ЗСУ закликали не маніпулювати виплатами додаткових 30 тис. грн військовослужбовцям, оскільки винагорода нараховується залежно від перебування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зяву Генштабу.

"Суспільство обговорює досить чутливе питання, а саме: рішення парламенту повернути додаткову грошову винагороду військовослужбовцям у розмірі 30-ти тисяч гривень. Солдат, який несе службу і захищає країну від агресора, ризикуючи власним життям і здоров’ям, виконує завдання у надскладних умовах, має бути високо мотивованим. Пригадайте, як виглядають Вугледар, Мар’їнка, чи Авдіївка. Кожен день оборони України - дається нам дуже високою ціною. Ціною життя та здоров’я наших захисників.

Тому наразі додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці", - йдеться в повідомленні.

Водночас, наголосили у Генштабі, 100 тисяч гривень на місяць, як і раніше, збережені захисникам, які воюють безпосередньо на передньому краї.

"30 тисяч виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях із противником пропорційно часу виконання, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання завдання", - зазначили у Генеральному штабі.

Якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються. Водночас, з 1 лютого 2023 року усім військовослужбовцям мінімальний розмір грошового забезпечення було підвищено до 20100 гривень.

"Переконані, що у Збройних Силах України має діяти справедлива система виплат, яка не буде створювати передумов до соціальної напруги у бойових підрозділах і з повагою ставитиметься до тих воїнів, які ризикують власним життям і здоров’ям. Просимо припинити займатися популізмом та сконцентруватися на обороні нашої держави", - підсумували у Генштабі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кошти на виплати 30 тис. військовим можна взяти з дорожнього фонду, грального бізнесу та "телемарафону", - "ЄС". ІНФОГРАФІКА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+38
ну генштаб явно не страдає.. криси тилові..паркетні генерали і люся вафлестович в компанііі з кварталом 95 ублюдків
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19.04.2023 16:24
+31
А найбільше життям ризикують депутути!
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19.04.2023 16:25
+24
нє, воно "канєчно", асфальт зараз саме "на часi", бо окупанти без нього швидко просуватись не можуть. а без "зомбомарафону" взагалi нiяк - хто ж вам розкаже про бої на Банковiй.
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19.04.2023 16:29
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Якщо будудь доплачувати військовим нампередку то не вистачить зеленим гнидам на шашлики
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19.04.2023 20:15 Відповісти
Щось про "золоті" яйця та "молодільниє"яблука від Рєзніка в ГШ нуль реакції! В долі? Скандал з 30 тисячами вже місяць "мотивує"захисників, і ось нарешті почули "підтримку"! А оту щоденну клятву на плацу ще не відмінили?
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19.04.2023 20:24 Відповісти
А чому ГШ коли каже про мінімальну виплату військовим по 20100 гривень не говорить про строковиків,яких перетворили у рабів,яким не дають ні відпусток,н звільнень на вихідні для побачення з дружинами та батьками, які служать вже по 3 роки замість 1,5 року і виплачують від 420 до 500 грн!!! на місяць,то про це ні слова!!!(((Це просто свинство і неповага до людей! Вони кажуть підписуйте контракти і будуть отримувати більше, добре, може і можна було б підписати до кінця особливого періоду,так ні мінімум на 3 роки!!! І за великим рахунком можна було б і служити,але там де немає поваги до простих солдат,люди служити не бажають! P.S. Пишу про сина,сам служив іще при совку,так от із розповідей сина,від совка мало що змінилося!(((
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19.04.2023 20:34 Відповісти
так их можно уволить и сразу же мобилизовать. какие проблемы? я бы так и сделал.
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19.04.2023 23:06 Відповісти
Тоді всі ці батьки, які зараз розповідають про важку долю строковиків, взвиють і попросяться вернути все взад)))
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20.04.2023 11:39 Відповісти
Чи не здається всім,що робиться все для демотивації військових,а там дальше-пішло і поїхало.
750 дол.-це далеко не ті гроші,за які....дальше зрозуміло.
Але ж і ті захотіли зняти і очевидно,що гроші Захід дає,зелені лише розпоряджаються ними.
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19.04.2023 20:37 Відповісти
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19.04.2023 20:39 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3413073/ofitser_na_volyni_jorstoko_pobyv_soldata_toyi_v_likarni_vidmovyly_nogy_videofoto

оце ху..ло з Волині дуууже чекає на 30 тис додаткових...ну дуууже. И таких мутанів дуже багата. Военкоми що не влазять вже в машини від ожеріння...
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19.04.2023 21:05 Відповісти
Хай вам 30 тис,в горле застрянуть,твари,и це деньг не токо для мене 40проц на востановление динозавров,солдеповской техники,на яку запчастин не найдеш
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19.04.2023 21:09 Відповісти
Все вірно! Я. як сільский голова, коли люди здали гроші сам їздив в Черкаси та купляв в секонді одяг для мобілізованого. Заказували і броніки та взуття за кошти господарства. Це 2014 рік. Зараз це питна вода та засоби гігієни, ліки від простуди та шлункові, носки та інше. Ці хлопці рятують державу і нас з вами. А за кошти....У нас в селі двоє зникли без вісті, ще двоє героїв лягли в рідну землю....Це біль всієї громади, біль рідних. Одні із перших добровольці, другі по першому призову, які в той час не думали про гроші. Не ображайте тих, хто зараз воює грошовими питаннями.
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19.04.2023 22:03 Відповісти
Ну це вже зелена гра на пам'яті загиблих. Ніхто нікого не ображає грошовими питаннями. А от до вас як до сільського голови у мене питання : вам що важливіше єдиний бєняфон, юморні телепередачі від кварталу за десятки мільйонів бюджетних коштів, ремонт доріг, новий канал армія та за 500 млн, чи те щоб жителі вашої громади які воюють і на полігонах могли собі купити все необхідне,поки яйцекрад закуповує нову партію яєць і яблук по космічним цінах?
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19.04.2023 22:54 Відповісти
ты просто не понимаешь зеленых! для армии всё самое лучшее! А самое лучшее оно очень дорогое. Вот и получились яйца по 17, яблоки по 51, дизель по тройной цене... и т.д. И к тому же, чем больше опт, тем дороже. Ты разве не слушаешь зеленых волонтеров?
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19.04.2023 23:13 Відповісти
Хороброї води перепили? БРки штампують щоб сидячи в Києві 100 к получать в штабах а тим хто тягне армію огірок на всю морду лиця! Негідники, паскуди і погань! Все занотовується і пишеться, все буде розказано так як є насправді, і ігри з "харчуваннням" і забеспечення і волонтерська діяльність! А яким чином у відділах одна кількість виданих документів а у медиків інша це взагалі цирк! І сліпий перевіряючий, прийшло пдивилось журнальчики не знайшло порушень і пішло, бо начальник( командирчик) дуже шаноооовне чмо!
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19.04.2023 22:14 Відповісти
Держава не хоче годувати свою армію буде годувати чужу ! Тисячі обмежено придатних після поранень кантузій ..при відсутності закону про звільнення вони не по своій волі знаходяться в тилу !!! з ними що робити ? різниця повинна бути але різниця не по географіі а по факту воював не воював ..тисячі сидять в тилу ще ні дня не побувавши на передку .
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19.04.2023 22:17 Відповісти
иди нахер со своим вирусом!
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19.04.2023 23:14 Відповісти
..."Виплати мають бути справедливими"...
Якщо справедливо то виплати просто мають бути,та здається поки-що це "вилами по воді".
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19.04.2023 22:39 Відповісти
Ого, це майже як зарплата депутата вже! А, ні, менше. Ну, хоча б набагато безпечніша робота, ніж сидіти у залі і натискати кнопки.
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19.04.2023 23:01 Відповісти
1. Хто такий "Генштаб"? В нього є конкретне прізвище?
2. Яке відношення Генштаб має до грошового забезпечення військових?

В підсумку - популізм це і є ця заява анонімного "Генштабу"
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20.04.2023 08:36 Відповісти
Генштаб все більше підігрує слугам.
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20.04.2023 08:45 Відповісти
Справедливими? То віддайте, те що забрали. А особливим, що ризикують щохвилини доплатіть. Тоді це буде справедливо
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20.04.2023 08:57 Відповісти
А хіба тиловики раніше отримували по 100 тисяч ?
Десь тут закралась маніпуляція.
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20.04.2023 09:17 Відповісти
В ГЕНШТАБІ ВСЕ БІЛЬШЕ І БІЛЬШЕ НАРОДЖУЮТЬСЯ ЗЕЛЕНИХ БАРАНІВ....ХАЙ БЕРУТЬ ЗБРОЮ І РАЗОМ З 95 КВАРАТЛОМ НА НУЛЬ...ВОЮВАТИ ПРОТИ ВАГНЕРІВ...
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20.04.2023 10:13 Відповісти
Популізм - це скоротити більше ніж удвічі грошове забезпечення тим, хто служить в тилу під приводом піклування тими, хто наближений до передової та на передовій, при цьому не підвищуючи їм (хто наближений до передової та на передовій) грошове забезпечення.
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20.04.2023 10:45 Відповісти
А як генштаб відреагує на те, що більшість силових структур мають доплати в тилу починаючи з 10000. Військових ЗСУ і так позбавлених багатьох прав і свобод і більшість яких далеко від дому МОУ опустило нище ватерлінії.
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20.04.2023 10:49 Відповісти
Читаю коментарі а перед очима наші військові,які в перерві між ворожими штурмами,по коліна в багнюці та воді, коментують, в інтернеті, підтримку бойових та інших виплат тим,хто знаходиться в 50,100 та більше кілометрах від лініі фронту.Саме тилові "щури" і підняли галас,бо їхати ближче до лініі фронту стрьомно а сотні тисяч гривень приваблюють.Раджу почитати допис Єгора Фірсова на "гордоні" з цього питання.
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20.04.2023 11:20 Відповісти
так а що вам не подобається? На нулі отримують з розрахунку 100 000 на місяць. Але калькулятор там такий що рахуються лише дні беспосереднього перебування на завданні. А в інший час ви просто ніби у тилу)) бо нема бойового наказу (БР).

А ті що не на нулі, а на другій чи третій лінії, чи будь де - отримували +30 000 до ставки під час воєнного часу. Тобто значно меньше.

Але вам жалко грошей військовим так?

А ви пішли б в армію за 15-20 000грн? А як сім'ю вони мають утримувати? А як купляти собі оснащення? а як купувати запчастини для техніки? оплачувати СТО і таке інше? В будь який момент військовий з тилу може опинитися на нулі. А підготуватися до цього треба заздалегідь. За який кошт?

500 доларів зарплатні ви вважаєте гідним для військового в наших реаліях?

Чи скажімо якийсь військовий тренує пацанів на полігоні, вочевидь далеко в тилу. То його справа меньш важлива? Хай тренує собі за 20к? Але ця діяльність рятує життя і необхідна щоб виграти цю війну. Але нехай краще на телемарарфон гроші йдуть, так? )

Поняття тилові щури - це совок. В армії немає ніяких тилових щурів і бути не може. Весь особовий склад важливий, кожен виконує свою задачу. Комусь потрібно охороняти об'єкти у тилу, комусь возити пальне через усю країну, комусь ремонтувати танки і зброю у тилу, комусь дрони снаряджати, комусь тренувати молодняк, комусь вести паперову роботу, логістику, штабну роботу і таке інше. Тож не верзіть дурниць. Жоден притомний військовий не скаже що забрати забезпечення то було адекватним кроком. То ж ви або не в матеріалі, а бо може відпрацьовуєте на цю ганебну владу. Скажіть, а ви прихильник Зе-команди? )
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21.04.2023 03:29 Відповісти
Генштаб о 30 тыс. для военных: Выплаты должны быть справедливыми, не занимайтесь популизмом Источник: https://censor.net/ru/n3413112
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Я с 15 января 2022 года был в ООС и за все это время по сегодняшний момент был в ППД всего 9 дней. Без выходных, без праздников, без отпуска, без семьи. Без стирки, без помывки, без нормальной кровати. Зимой часто ночевка часто была почти как на улице. И закончу такую бомжацкую жизнь или по окончании войны или если погибну. Семья, дети... Кого они волнуют в Генштабе, если они мою ротацию обеспечить не могут? Да, сохранение выплат как раньше дадут инфляцию 3% годовых при условии если их тупо вся армия будет не тратить, а где-то скирдовать. А если будут тратить, то инфляция будет гораздо меньше за счет вторичного эффекта стимулирования производства этими же деньгами. То ли дело строить дороги во время войны и финонсировать телемарафоны, покупать для армии яйца по 17, яблоки по 51, картофель по 17, топливо по тройной цене. Кстати, менты как-то в армию не входят, да и погранцы с МЧС тоже, но по 100к получали.
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20.04.2023 15:13 Відповісти
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