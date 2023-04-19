Генштаб про 30 тис. для військових: Виплати мають бути справедливими, не займайтесь популізмом
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У Генеральному Штабі ЗСУ закликали не маніпулювати виплатами додаткових 30 тис. грн військовослужбовцям, оскільки винагорода нараховується залежно від перебування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зяву Генштабу.
"Суспільство обговорює досить чутливе питання, а саме: рішення парламенту повернути додаткову грошову винагороду військовослужбовцям у розмірі 30-ти тисяч гривень. Солдат, який несе службу і захищає країну від агресора, ризикуючи власним життям і здоров’ям, виконує завдання у надскладних умовах, має бути високо мотивованим. Пригадайте, як виглядають Вугледар, Мар’їнка, чи Авдіївка. Кожен день оборони України - дається нам дуже високою ціною. Ціною життя та здоров’я наших захисників.
Тому наразі додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці", - йдеться в повідомленні.
Водночас, наголосили у Генштабі, 100 тисяч гривень на місяць, як і раніше, збережені захисникам, які воюють безпосередньо на передньому краї.
"30 тисяч виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях із противником пропорційно часу виконання, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання завдання", - зазначили у Генеральному штабі.
Якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються. Водночас, з 1 лютого 2023 року усім військовослужбовцям мінімальний розмір грошового забезпечення було підвищено до 20100 гривень.
"Переконані, що у Збройних Силах України має діяти справедлива система виплат, яка не буде створювати передумов до соціальної напруги у бойових підрозділах і з повагою ставитиметься до тих воїнів, які ризикують власним життям і здоров’ям. Просимо припинити займатися популізмом та сконцентруватися на обороні нашої держави", - підсумували у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
750 дол.-це далеко не ті гроші,за які....дальше зрозуміло.
Але ж і ті захотіли зняти і очевидно,що гроші Захід дає,зелені лише розпоряджаються ними.
оце ху..ло з Волині дуууже чекає на 30 тис додаткових...ну дуууже. И таких мутанів дуже багата. Военкоми що не влазять вже в машини від ожеріння...
Якщо справедливо то виплати просто мають бути,та здається поки-що це "вилами по воді".
2. Яке відношення Генштаб має до грошового забезпечення військових?
В підсумку - популізм це і є ця заява анонімного "Генштабу"
Десь тут закралась маніпуляція.
А ті що не на нулі, а на другій чи третій лінії, чи будь де - отримували +30 000 до ставки під час воєнного часу. Тобто значно меньше.
Але вам жалко грошей військовим так?
А ви пішли б в армію за 15-20 000грн? А як сім'ю вони мають утримувати? А як купляти собі оснащення? а як купувати запчастини для техніки? оплачувати СТО і таке інше? В будь який момент військовий з тилу може опинитися на нулі. А підготуватися до цього треба заздалегідь. За який кошт?
500 доларів зарплатні ви вважаєте гідним для військового в наших реаліях?
Чи скажімо якийсь військовий тренує пацанів на полігоні, вочевидь далеко в тилу. То його справа меньш важлива? Хай тренує собі за 20к? Але ця діяльність рятує життя і необхідна щоб виграти цю війну. Але нехай краще на телемарарфон гроші йдуть, так? )
Поняття тилові щури - це совок. В армії немає ніяких тилових щурів і бути не може. Весь особовий склад важливий, кожен виконує свою задачу. Комусь потрібно охороняти об'єкти у тилу, комусь возити пальне через усю країну, комусь ремонтувати танки і зброю у тилу, комусь дрони снаряджати, комусь тренувати молодняк, комусь вести паперову роботу, логістику, штабну роботу і таке інше. Тож не верзіть дурниць. Жоден притомний військовий не скаже що забрати забезпечення то було адекватним кроком. То ж ви або не в матеріалі, а бо може відпрацьовуєте на цю ганебну владу. Скажіть, а ви прихильник Зе-команди? )
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Я с 15 января 2022 года был в ООС и за все это время по сегодняшний момент был в ППД всего 9 дней. Без выходных, без праздников, без отпуска, без семьи. Без стирки, без помывки, без нормальной кровати. Зимой часто ночевка часто была почти как на улице. И закончу такую бомжацкую жизнь или по окончании войны или если погибну. Семья, дети... Кого они волнуют в Генштабе, если они мою ротацию обеспечить не могут? Да, сохранение выплат как раньше дадут инфляцию 3% годовых при условии если их тупо вся армия будет не тратить, а где-то скирдовать. А если будут тратить, то инфляция будет гораздо меньше за счет вторичного эффекта стимулирования производства этими же деньгами. То ли дело строить дороги во время войны и финонсировать телемарафоны, покупать для армии яйца по 17, яблоки по 51, картофель по 17, топливо по тройной цене. Кстати, менты как-то в армию не входят, да и погранцы с МЧС тоже, но по 100к получали.