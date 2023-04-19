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Бахмут залишається епіцентром наступу РФ, Сили оборони завдають ворогу суттєвих втрат у динамічних боях, - Сирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сирський

Українські захисники у Бахмуті стримують натиск російських окупантів у динамічних боях та завдають йому суттєвих втрат.

Про це у Telegram повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

"Бахмутський напрямок лишається епіцентром російського наступу. Ворог концентрує в Бахмуті найбільшу кількість своїх сил та мріє повністю взяти місто під свій контроль.

Проте Сили оборони стримують натиск противника у динамічних боях, завдаючи йому суттєвих втрат. Минулої ночі, окрім живої сили та техніки окупанта, підрозділам ППО також вдалося знищити 2 БПЛА агресора: "Орлан" і ZALA. Бахмут стоїть", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Противник веде наступальні дії на кількох напрямках одночасно, спроби окупантів безуспішні, - Сирський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Шото этот Сырский мутный какой-та на вид, если чесно
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19.04.2023 16:34
+10
це улюблений паркетний хенерало зе
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19.04.2023 16:35
+8
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19.04.2023 16:40
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Сказочник. А в Авдеевке типа не эпицентр? Поменяйте PR службу, тупят.
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19.04.2023 16:34 Відповісти
Це командувач ОУВ Хортиця, до якої входить Бахмут.
Авдіївка - ОУВ Таврія.
Але я розумію, що боту того знати не обов'язково, щоб висратися.
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19.04.2023 17:18 Відповісти
Т.е. боту не обязательно знать что в Авдеевке идут не менее кровопролитные и тяжёлые бои чтобы высраться? Вот и не знайте, бот подоляковский.
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19.04.2023 17:29 Відповісти
за авдіівку завжде пише Тарнавський
а ти - "№;
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19.04.2023 17:35 Відповісти
За тяжёлые бои в Авдеевке, Марьинке, Кременной и Бахмуте сегодня уже писал Генштаб. Который и уполномочен, подробно, с картами и схемами. А ты - лишь буквы, подоляковский.
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19.04.2023 17:59 Відповісти
якщо тикнути мордою зрадо"оба в те що він сере або щось висрати, не читаючи що написано в статті та не розуміючи нічого, то значить бути подоляківським ботом - то ок, нехай я подоляківський
Ви мені остогидли, чорти тупі
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19.04.2023 20:57 Відповісти
Вас силком тут никто не держит. Кстати только вот недавно вечером Генштаб снова рассказал про ожесточенные бои на востоке. И опять-же, как ни странно, там почему-то снова не один Бахмут.

"Ціною високих втрат росіяни ведуть наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбито понад 40 атак, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 19 квітня 2023 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3413143
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19.04.2023 21:10 Відповісти
Шото этот Сырский мутный какой-та на вид, если чесно
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19.04.2023 16:34 Відповісти
сильно дох#я PR-ать цього Сирського. "смотрящiй од єрмака"?
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19.04.2023 16:35 Відповісти
Командує обороною Бахмуту.
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19.04.2023 16:40 Відповісти
Обороною Дебальцево теж він командував.
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19.04.2023 22:34 Відповісти
Бахмут стоїть.
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20.04.2023 09:50 Відповісти
Як він командує, якщо приїздить туди один раз на тиждень?
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20.04.2023 06:03 Відповісти
це улюблений паркетний хенерало зе
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19.04.2023 16:35 Відповісти
Батьки сирського чекають його повернення до них на родіну в рашу. Прямо штірліц. Протеже дєрьмака і зелі.
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19.04.2023 16:36 Відповісти
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19.04.2023 16:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KtRYCzhcXnU&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9
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19.04.2023 16:44 Відповісти
ручний "борозопісєць" від зеОПИ - Комаров теж там?
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19.04.2023 17:23 Відповісти
Чому би Наєва не поставити на бахмутський напрямок. А Сирського-напр.командиром гарнізону в Києві,бо по Бахмуту не видно ні кінця,ні краю з Сирським,не кажучи вже про втрати.
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19.04.2023 17:27 Відповісти
Тому,що треба розумітись на ситуації.
Із-за кордону трудно все сприйняти і правильно оцінити.
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19.04.2023 17:45 Відповісти
Довго.Чиай Цензор і роби собі сам висновки.
Цензор-недержавне,пронацінальне видання з гранично дозволеним матеріалом.
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19.04.2023 18:08 Відповісти
Как излагает, собака.
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19.04.2023 18:21 Відповісти
Смотрю по Бахмуту уже новости толкает Сирський по команде крыши ОПЗЖ Ермака, а Ермак клоун вкинул вначале новость (пост) что сработало ПВО в Киеве а потом пост убрал
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19.04.2023 23:33 Відповісти
 
 