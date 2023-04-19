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Бахмут залишається епіцентром наступу РФ, Сили оборони завдають ворогу суттєвих втрат у динамічних боях, - Сирський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники у Бахмуті стримують натиск російських окупантів у динамічних боях та завдають йому суттєвих втрат.
Про це у Telegram повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
"Бахмутський напрямок лишається епіцентром російського наступу. Ворог концентрує в Бахмуті найбільшу кількість своїх сил та мріє повністю взяти місто під свій контроль.
Проте Сили оборони стримують натиск противника у динамічних боях, завдаючи йому суттєвих втрат. Минулої ночі, окрім живої сили та техніки окупанта, підрозділам ППО також вдалося знищити 2 БПЛА агресора: "Орлан" і ZALA. Бахмут стоїть", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+10 Підлога Маккартні
показати весь коментар19.04.2023 16:34
+10 Alex Sav 8157c114
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+8 аспм мпри
показати весь коментар19.04.2023 16:40
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Авдіївка - ОУВ Таврія.
Але я розумію, що боту того знати не обов'язково, щоб висратися.
а ти - "№;
Ви мені остогидли, чорти тупі
"Ціною високих втрат росіяни ведуть наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбито понад 40 атак, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 19 квітня 2023 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3413143
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