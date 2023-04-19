Бахмут залишається епіцентром наступу РФ, Сили оборони завдають ворогу суттєвих втрат у динамічних боях, - Сирський

Українські захисники у Бахмуті стримують натиск російських окупантів у динамічних боях та завдають йому суттєвих втрат.

Про це у Telegram повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

"Бахмутський напрямок лишається епіцентром російського наступу. Ворог концентрує в Бахмуті найбільшу кількість своїх сил та мріє повністю взяти місто під свій контроль.



Проте Сили оборони стримують натиск противника у динамічних боях, завдаючи йому суттєвих втрат. Минулої ночі, окрім живої сили та техніки окупанта, підрозділам ППО також вдалося знищити 2 БПЛА агресора: "Орлан" і ZALA. Бахмут стоїть", - йдеться в повідомленні.

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