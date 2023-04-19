Національне військове меморіальне кладовище буде розраховане на 50 тис. поховань, - Мінветеранів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Проєкт Національного військового меморіального кладовища передбачає розміщення 50 тисяч поховань .
Про це повідомив Директор департаменту громадянської ідентичності та ветеранського розвитку Міністерства у справах ветеранів Максим Кушнір, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми розглядаємо варіант, що меморіальне кладовище буде для близько 50 тисяч поховань, не враховуючи колумбарію, оскільки в колумбарії можна здійснити більше поховань", - сказав чиновник.
Водночас Кушнір зауважив, що міністерство переглянуло близько десяти можливих ділянок цвинтарів і зупинилося на Биківнянських могилах. За його словами, основним орієнтиром для проєкту буде кладовище у Стокгольмі, оскільки "саме там близько 40 тис. поховань припадає на зону соснового бору".
Як повідомлялося, у травні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, яким передбачається створення Національного військового меморіального кладовища. Закон передбачає розміщення меморіального архітектурного комплексу на спеціально відведеній земельній ділянці, включно з військовим кладовищем, музейним комплексом, ритуальною будівлею та спорудою для почесних поховань.
Будь ласка, зачекайте...
Щойно струсили комуняцький бруд з чобіт і негайно знову обрали комуніста.
Ну і чого чекали?
саме так!
це наша кривава плата за малоросство - десятки міліонів життів починаючи із 1654 р.
І також незрозуміло чи говорив він лише про військових, чи й про цивільних також.
Завалі своє є""ло, мудень. Виродок поганий
Щоб народ пішов на приманку договорняка.
Втім, полеглих і зниклих безвісти справді дуже багато.
за Незалежність платять життями
загиблих: 58 159[4]
зникло безвісти: 1 645
поранених: 153 303
і це була для США не "екзистенциальна" війна, тобто війна на життя чи смерть цілого народу, на його існування, а всього лише війна за демократію
нам із цією православною Хезболою треба далі поруч жити
Справа в тому, що якби в нас стояли на бойовому чергуванні Нептуни, Громи, Вільха.., якби було серійне виробництво Стугн, ***********, якби фінансувалась армія всі три передвоєнні роки, то навряд би пуйло дозволило собі так в наглу поперти. Та навіть зараз! Де наші дрони? Нема. Та що там дрони, маскувальні сітки і маскхалати? А ніхрена, нема. Зате є яйця по 17...
буйло почав війну саме у 22-му тому що:
1. ЗЄля обманював його із Оманськими договорняками
2. рейтинг ЗЄлі падав стрємітєльним домкратом, а Пороха зростав
у 24-25-му буйлу світила б відроджена Кривава Хунта Пороха-Пастора-Полторака
а проти Хунти у буйла немає прийома
чого тільки коштує те що вилучили клістрони в 7 дивізіонів С300..... частина літаків була без пілотів... по словам льотчиків які давали інтерв'ю... Якби тут була навіть підготовлена ешелонована оборона, нападу б не було....
Завязнути у цій війні точно не входило у плани *****... йому дешевше було всіх купити за 50-60- ярдів дол... і він мав такі можливості... але такі сук... як Медведчук прогарантували що тут все схвачено і він пішов на ризик....
Три вещи в дрожь приводят нас, Четвёртой - не снести. В великой Kниге сам Агур Их список поместил.
Все четверо - проклятье нам, Но всё же в списке том Агур поставил раньше всех Раба, что стал царём.
Коль шлюха выйдет замуж, то Родит, и грех забыт. Дурак нажрётся и заснёт, Пока он спит - молчит.
Служанка стала госпожой, Так не ходи к ней в дом! Но нет спасенья от раба, Который стал царём!
Он в созиданьи бестолков, А в разрушеньи скор, Он глух к рассудку - криком он Выигрывает спор.
Для власти власть ему нужна, И силой дух поправ, Он славит мудрецом того, Кто лжёт ему: «Ты прав!»
Он был рабом и он привык, Что коль беда пришла, Всегда хозяин отвечал За все его дела.
Когда ж он глупостью теперь В прах превратил страну, Он снова ищет на кого Свалить свою вину.
Он обещает так легко, Но всё забыть готов. Он всех боится - и друзей, И близких, и врагов.
Когда не надо - он упрям, Когда не надо - слаб, О раб, который стал царём, Всё раб, всё тот же раб.
Киплинг
принаймі так було із знаймих сином, снаряд попав в склад з БП він був там... тіло не привезли...
Я не можу сказати які точно у нас втрати але думаю що ціна дуже велика яку Україна заплатила, судячи по цвинтарю в моєму місті....
і по тому як масово призивають зараз людей і вони швидко опиняються в складних місцях замінюючи втрати...
Та і по постах в соцмережах про загибель командирів підрозділів можна судити що втрати в самих підрозділах досить суттєві...