Національне військове меморіальне кладовище буде розраховане на 50 тис. поховань, - Мінветеранів

Проєкт Національного військового меморіального кладовища передбачає розміщення 50 тисяч поховань .

Про це повідомив Директор департаменту громадянської ідентичності та ветеранського розвитку Міністерства у справах ветеранів Максим Кушнір, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми розглядаємо варіант, що меморіальне кладовище буде для близько 50 тисяч поховань, не враховуючи колумбарію, оскільки в колумбарії можна здійснити більше поховань", - сказав чиновник.

Водночас Кушнір зауважив, що міністерство переглянуло близько десяти можливих ділянок цвинтарів і зупинилося на Биківнянських могилах. За його словами, основним орієнтиром для проєкту буде кладовище у Стокгольмі, оскільки "саме там близько 40 тис. поховань припадає на зону соснового бору".

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Як повідомлялося, у травні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, яким передбачається створення Національного військового меморіального кладовища. Закон передбачає розміщення меморіального архітектурного комплексу на спеціально відведеній земельній ділянці, включно з військовим кладовищем, музейним комплексом, ритуальною будівлею та спорудою для почесних поховань.