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цвинтар (165) втрати (3819) Міністерство у справах ветеранів (202)

Національне військове меморіальне кладовище буде розраховане на 50 тис. поховань, - Мінветеранів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кладовище,цвинтар

Проєкт Національного військового меморіального кладовища передбачає розміщення 50 тисяч поховань .

Про це повідомив Директор департаменту громадянської ідентичності та ветеранського розвитку Міністерства у справах ветеранів Максим Кушнір, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми розглядаємо варіант, що меморіальне кладовище буде для близько 50 тисяч поховань, не враховуючи колумбарію, оскільки в колумбарії можна здійснити більше поховань", - сказав чиновник.

Водночас Кушнір зауважив, що міністерство переглянуло близько десяти можливих ділянок цвинтарів і зупинилося на Биківнянських могилах. За його словами, основним орієнтиром для проєкту буде кладовище у Стокгольмі, оскільки "саме там близько 40 тис. поховань припадає на зону соснового бору".

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Як повідомлялося, у травні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, яким передбачається створення Національного військового меморіального кладовища. Закон передбачає розміщення меморіального архітектурного комплексу на спеціально відведеній земельній ділянці, включно з військовим кладовищем, музейним комплексом, ритуальною будівлею та спорудою для почесних поховань.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+36
Вот она цена галочки в бюлетене в 2019 году...
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19.04.2023 16:55
+29
В 1991...
Щойно струсили комуняцький бруд з чобіт і негайно знову обрали комуніста.
Ну і чого чекали?
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19.04.2023 17:06
+24
А в квітні 19-го хотіли, щоб весело і по-приколу... А це і є той самий прикол...
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19.04.2023 17:05
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Вот она цена галочки в бюлетене в 2019 году...
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19.04.2023 16:55 Відповісти
В 1999 році.
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19.04.2023 16:59 Відповісти
В 1991...
Щойно струсили комуняцький бруд з чобіт і негайно знову обрали комуніста.
Ну і чого чекали?
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19.04.2023 17:06 Відповісти
Ні, до повного підрахунку ще далеко.
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19.04.2023 17:05 Відповісти
В 1654 і 1919
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19.04.2023 17:09 Відповісти
+ 100.

саме так!
це наша кривава плата за малоросство - десятки міліонів життів починаючи із 1654 р.
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19.04.2023 17:21 Відповісти
надгробком для наших Воїнів має бути козацький хрест
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19.04.2023 17:36 Відповісти
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19.04.2023 17:53 Відповісти
От язиката хвеська, проговорився які у нас реальні втрати, мінімум 50к, а ще плюс ті кого поховали на інших цвинтарях
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19.04.2023 16:57 Відповісти
на перспективу работает чиновник. Вон бывают новости про захоронения вагиновцев. А это же всё деньги и даже на этом наше мин. обороны может срубить бабла. Так что нечего удивительно. Какой зыск резнику если погибшего бойца похоронят родственники за свои?
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19.04.2023 17:01 Відповісти
Только вкинтесь какой фронт распила для резников в перспективе: 50 000 гробов, 50 000 крестов, 50 000 венков, 50 000 надгробий. Да, да, надгробий, вы не ослышались. Если вы когда нибудь видели мемориальные захоронения в цивилизованых странах все надгробия там унифицированы и иеют определенный стандарт. Там нету пафосных надгробий как у братков на 20 квадратных метров, где нарисован жирный мужик с одной стороны, а на задней стороне новенькая "девятка". Нет. Там всепо шаблону. И это будет гос. заказ. И будет это финансироваться минестерством обороны, в котором как вы знаете яйца по 17 и кило яблок по 51. Выводы делайте сами. Но нужно ли нам это? Однозначно нужно. Ведь это память. Шоб нынешняя молодеж не забыла и через поколение не начала брататься с *************. Но увы, оно скорее всего так и станется, когда на выборах опять победит очередной парень с народа. Но и нужен адеватный аудит, что бы современные "барыги на крови" не напили себе бабла на прибарахлиться...
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19.04.2023 18:29 Відповісти
А еще нада 50 000 могил выкопать. Но не экскалаторами и тракторами, зачем тратить гсм, а лопатой, лучше саперной. Проголосовали по приколу. Будете теперь по приколу копать могилы. Так вот про какие рабочие места говорил премьер министер Шморгаль. А если бы не ушел Гончарук и до сих пор рулил каб. мином? Не хотите копать окопы - будете копать могилы... Так шо біріті у рукі лопіті і нє скігліть (с) Кіля Азірів

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19.04.2023 18:59 Відповісти
ну єто и так было понятно 50-60 к 200их за 14 мес.войны,невосполнимых 300х тыс 100-120 наверное....из 700 к бойцов по всей стране (ментов,налоговиков,большинство погранцов в расчет не беру)
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19.04.2023 17:01 Відповісти
Резніков казав, що менше загиблих ніж від землетрусу в Туреччині і Сирії, а там на даний момент 50 тисяч.
І також незрозуміло чи говорив він лише про військових, чи й про цивільних також.
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19.04.2023 17:14 Відповісти
ага, а ці 50к зараз в моргах лежать

Завалі своє є""ло, мудень. Виродок поганий
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19.04.2023 17:02 Відповісти
Він не проговорився. Йому дозволили сказати саме це і саме зараз.
Щоб народ пішов на приманку договорняка.
Втім, полеглих і зниклих безвісти справді дуже багато.
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19.04.2023 17:02 Відповісти
ты что думаешь что у нас большинство думает что у нас потери 200тими 10к?не смеши большинство и так знало что около полтинника мож немного больше,ну так это не за месяц,так что врядли многих удивит цифра вот если бы 300к 200х вот тогда можно было бы сказать что подводят к переговорам,как бы цинично не звучало но 50-60к убитыми за 14 мес.такой ********** вполне приемлимая цифра,не забываем что 5к или более кацапы смяли сразу при атаке с крыма.
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19.04.2023 17:19 Відповісти
Так, ти правильно пишеш.
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19.04.2023 17:24 Відповісти
Що ти там нарахувало, опудало? 30-40 тисяч уже поховано по всій країні. +50к ще на цьому буде. Це до 90 тисяц. "Вполнє пріємлємо" за 14 місяців? Ну-ну.
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19.04.2023 21:37 Відповісти
Опудало ти- наразі людина тобі каже що десь під 40 тисяч за 14 місяців війни, а ти пишеш про якісь +50 к які не захоронені? Ти довго думало щоб таке *********
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19.04.2023 22:00 Відповісти
Я всьо лише показав дебільність логіки попереднього дописувача, який почав рахувати поточні втрати по тому, на скільки могил виділили землі на майбутній цвинтар.
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19.04.2023 23:23 Відповісти
А́рлінгтонський націона́льний цви́нтар нараховує 300 тисяч могил.

за Незалежність платять життями
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19.04.2023 17:24 Відповісти
втрати США у Вьєтнамі:

загиблих: 58 159[4]
зникло безвісти: 1 645
поранених: 153 303

і це була для США не "екзистенциальна" війна, тобто війна на життя чи смерть цілого народу, на його існування, а всього лише війна за демократію
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19.04.2023 17:32 Відповісти
В США населення на порядок більше, ніж в Україні...
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19.04.2023 18:04 Відповісти
в рашці теж ну дуже дохрена мобіків....

нам із цією православною Хезболою треба далі поруч жити
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19.04.2023 18:10 Відповісти
Помножте на три..
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19.04.2023 20:14 Відповісти
А в квітні 19-го хотіли, щоб весело і по-приколу... А це і є той самий прикол...
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19.04.2023 17:05 Відповісти
ну тут такое....началась бы война не в 22 а в 24-25,она всеравно была неизбежна,тут еще повезло что на начало был байден а не рыжий,сейчас даже если дальше выберут рыжего клоуна,имхо на поддержку он особо не повлияет.а вот если бы на начало была бы политика аля рыжий с свежими кацапчиками с новой техникой которую мы за 2 мес.удачно раздолбали.
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19.04.2023 17:47 Відповісти
Тобі нагадати про ракетну програму, виробництво ***********, фінансування армії, Оманські домовленості, справу вагнерівців, про Баканова, Наумова, Кулініча... Про розмінований Чонгар, про ліквідовану танкову бригаду... і про багато-багато, іншого? Нагадати, а чи сам пригадаєш?
Справа в тому, що якби в нас стояли на бойовому чергуванні Нептуни, Громи, Вільха.., якби було серійне виробництво Стугн, ***********, якби фінансувалась армія всі три передвоєнні роки, то навряд би пуйло дозволило собі так в наглу поперти. Та навіть зараз! Де наші дрони? Нема. Та що там дрони, маскувальні сітки і маскхалати? А ніхрена, нема. Зате є яйця по 17...
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19.04.2023 17:57 Відповісти
👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
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19.04.2023 18:01 Відповісти
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19.04.2023 20:28 Відповісти
нє началась би вона в 24-25-му

буйло почав війну саме у 22-му тому що:

1. ЗЄля обманював його із Оманськими договорняками
2. рейтинг ЗЄлі падав стрємітєльним домкратом, а Пороха зростав

у 24-25-му буйлу світила б відроджена Кривава Хунта Пороха-Пастора-Полторака
а проти Хунти у буйла немає прийома
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19.04.2023 18:00 Відповісти
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19.04.2023 18:18 Відповісти
штош тепер поробиш? Откатіть не вийде але ж попереджали. Молили *****. не вибирайте кловуна. А тепер, як пацюки, з"їбались в Польщу та Молдову з Румунією. Де більш менш жити не так дорого як в інших країнах західної Європи
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19.04.2023 18:40 Відповісти
гаптоматичні граблі малороса
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19.04.2023 18:50 Відповісти
Для нас виходячи що ***** поганий стратег оказався і він помилився бо думав що на парад приїде а Клоун наш втече а люди не встануть. Так і розпланував іза 2 місяці ми їх нулячу армію ********** з крейсером Москва впридачу. ***** зараз не переграє- все воно вже армію просрало. США , Захід за нас, тут все жтаки спасибо Зе що на переговорои не пішов. При Поросі Мінськ -3 вже давно би був
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19.04.2023 22:04 Відповісти
Щось думаю що він б не напав а рішав фінансово, напад був тому що їх агентура гарантувала тут швидке рішення.....
чого тільки коштує те що вилучили клістрони в 7 дивізіонів С300..... частина літаків була без пілотів... по словам льотчиків які давали інтерв'ю... Якби тут була навіть підготовлена ешелонована оборона, нападу б не було....

Завязнути у цій війні точно не входило у плани *****... йому дешевше було всіх купити за 50-60- ярдів дол... і він мав такі можливості... але такі сук... як Медведчук прогарантували що тут все схвачено і він пішов на ризик....
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19.04.2023 19:24 Відповісти
ну Боженька на шашій стороні окозався. Трамп капітолій захвачува- вибори програв тоді. Доленька за нас була тоді
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19.04.2023 22:06 Відповісти
От трех трясётся земля, четырёх она не может носить: Раба, когда он делается царём, Глупого, когда он досыта ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей». Книга притчей Соломоновых, гл. 30, стихи 21-23

Три вещи в дрожь приводят нас, Четвёртой - не снести. В великой Kниге сам Агур Их список поместил.

Все четверо - проклятье нам, Но всё же в списке том Агур поставил раньше всех Раба, что стал царём.

Коль шлюха выйдет замуж, то Родит, и грех забыт. Дурак нажрётся и заснёт, Пока он спит - молчит.

Служанка стала госпожой, Так не ходи к ней в дом! Но нет спасенья от раба, Который стал царём!

Он в созиданьи бестолков, А в разрушеньи скор, Он глух к рассудку - криком он Выигрывает спор.

Для власти власть ему нужна, И силой дух поправ, Он славит мудрецом того, Кто лжёт ему: «Ты прав!»

Он был рабом и он привык, Что коль беда пришла, Всегда хозяин отвечал За все его дела.

Когда ж он глупостью теперь В прах превратил страну, Он снова ищет на кого Свалить свою вину.

Он обещает так легко, Но всё забыть готов. Он всех боится - и друзей, И близких, и врагов.

Когда не надо - он упрям, Когда не надо - слаб, О раб, который стал царём, Всё раб, всё тот же раб.

Киплинг
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19.04.2023 17:58 Відповісти
Про клоуна краще і не сказати!
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19.04.2023 18:03 Відповісти
Це і про Ліліпутіна
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19.04.2023 18:21 Відповісти
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19.04.2023 18:15 Відповісти
Зараз багатьох невідомих ховають під Харьковом і Дніпром... є частина бійців яких просто порозривало артою, ті хто був в рухомій техніці яка згоріла... їх не повертають родинам а ховають там...
принаймі так було із знаймих сином, снаряд попав в склад з БП він був там... тіло не привезли...

Я не можу сказати які точно у нас втрати але думаю що ціна дуже велика яку Україна заплатила, судячи по цвинтарю в моєму місті....
і по тому як масово призивають зараз людей і вони швидко опиняються в складних місцях замінюючи втрати...

Та і по постах в соцмережах про загибель командирів підрозділів можна судити що втрати в самих підрозділах досить суттєві...
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19.04.2023 19:17 Відповісти
Призивають масово-тобто призивали бо готуються 12 нових тяжких механізованих бригад на Бредлі, Мардерах, Челенджерах, Леопардах, Абрамсах з західною технікою -це +60к і 9 бригад в системі МВС-це +45к
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19.04.2023 22:09 Відповісти
Они не с января далеко готовятся, а призывать массово стали именно после НГ.
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20.04.2023 00:12 Відповісти
Так але чомусь всі призивники з мого регіону опиняються після навчання не в нових бригадах а біля Бахмуту, Вугледару і інших важких напрямків...
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20.04.2023 08:21 Відповісти
На прошлому тижні у Миколаєві, місцева влада вирішила почати роботи з виділення землі на 3 (три) війскові цвинтарі.
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19.04.2023 20:21 Відповісти
 
 