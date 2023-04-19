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Рашисти знову вдарили авіабомбою по Оріхову, влучили у цивільний сектор, інформації про постраждалих не надходило, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оріхів

Російські загарбники вдарили по цивільному сектору Оріхова на Запоріжжі.

Про це повідомив глава ОВА Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог здійснив чергову авіаційну атаку на Оріхів. Терористи знову вгатили бомбою по цивільному сектору: постраждали приватні будинки та майно. Фахівці вже працюють на місці влучання та ліквідовують наслідки. Інформації про постраждалих не надходило", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Минулої доби росіяни вкотре обстріляли Оріхів та Гуляйполе та 20 населених пунктів Запорізької області, - ОВА

Автор: Богдан Гуньковський
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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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19.04.2023 17:50 Відповісти
 
 