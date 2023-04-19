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Україна може стати частиною європейського роумінгового простору у 2024 році, - Мінцифри

Новини Цензор.НЕТ Політика України Технології

роуминг

Україна може приєднатися до зони вільного телефонного роумінгу Roam like at home у 2024 році, якщо всі необхідні зміни до законодавства будуть імплементовані менш ніж за 12 місяців.

Про це заявив керівник із розвитку політики у сфері телекомунікації Мінцифри Тарас Стеценко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо говорити конкретно про сектор роумінгу, то на імплементацію (пакета законодавчих норм) у нас буде 12 місяців. ЄС планує виконати оцінку виконання нами зобов'язань щодо роумінгу наступного року. Але в наших планах виконати імплементацію раніше, щоб м'яч опинився на полі ЄС для проведення оцінки до кінця року. Загалом – так, ми плануємо стати частиною єдиного цифрового ринку ЄС до набуття членства", - розповів Стеценко.

Чиновник уточнив, що якщо все вдасться, Україна зможе долучитися до єдиного роумінгового простору ЄС у 2024 році.

Раніше Кабмін завершив внутрішню процедуру оновлення доповнення 17-3 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Аналогічну внутрішню процедуру днями виконала Рада ЄС. Після затвердження цих оновлень Комітетом асоціації Україна-ЄС у торговому складі (як очікується, це має відбутися у травні) Україна матиме 12 місяців на імплементацію списку законодавчих норм для можливості долучитися до єдиного європейського роумінгового простору RLAH. Після цього на підставі оцінки ЄС буде ухвалено остаточне рішення щодо термінів приєднання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці зможуть ще пів року користуватися доступним роумінгом у Європі, - Мінцифри

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+2
Бути закордоном і дзвонити по телефону - це якась діч. Зараз у кожному туалеті є wi-fi, а функції зателефонувати, немає хіба що у застосунку калькулятор.
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19.04.2023 17:59
+1
Зручності для батальйонів Монако, Куршавель,... ?
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19.04.2023 17:35
+1
Даа, ''здобутки''зеленої влади...
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19.04.2023 17:42
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Зручності для батальйонів Монако, Куршавель,... ?
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19.04.2023 17:35 Відповісти
Даа, ''здобутки''зеленої влади...
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19.04.2023 17:42 Відповісти
Бути закордоном і дзвонити по телефону - це якась діч. Зараз у кожному туалеті є wi-fi, а функції зателефонувати, немає хіба що у застосунку калькулятор.
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19.04.2023 17:59 Відповісти
Насправді, бігати шукати цей "кожний туалет" кожного разу, щоб подзвонити - оце натуральна дичина. Особливо враховуючи те, що на публічних безкоштовних вайфаях завжди ніякий зв'язок.

Та й дзвонити у роумінгу не так вже й дорого, а ось для безлімітного інтернету вже доводиться придбати місцеву сімку. Які небудь офлайн гуглокарти або відеогід по музею задовбаєшься по туалетах скачувати) Тому най буде, це невеличкий прогрес євроінтеграції.
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20.04.2023 02:04 Відповісти
А може і не стати.
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19.04.2023 18:04 Відповісти
Ну, з Німеччиною вже й зараз є.
А у поляків немає ні з ким взагалі.
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19.04.2023 18:05 Відповісти
Ви плутаєте тимчасове зниження тарифів на роумінг для українців під час війни із входженням у роумінгову зону ЄС. Поляки і німці знаходяться в однієй роумінгової зоні, тобто у поляків що в Німеччині, що в будь-який іншій країні ЄС завжди діє домашній польский тариф на дзвінки по ЄС.

Наразі нічого із Німеччиною у нас нема. Є домовленість між мобільними операторами України та ЄС про тимчасове зниження міжоператорських тарифів, які використовують оператори у взаєморозрахунках між роумінговою зоною ЄС та усіма іншими роумінговими зонами світу, в тому числі і з Україною. Завдяки цієї домовленості, у базовий пакет роумінгу тепер українські оператори "кладуть" не 17 хвилин дзвінків на інші країни світу, а 47 хвилин, а також замість 474 мегабайт ця міжоператорська домовленість дозволяє у базовий пакет тепер "покласти" 3.6 гігабайт інтернету.
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20.04.2023 02:17 Відповісти
а перші півроку з 03.2022 Німеччина в односторонньому порядку зробила безкоштовний роумінг в Україну. а потім ві Україна підтяглась.
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20.04.2023 08:22 Відповісти
блін, це ж вже не впариш якусь херню, не запитавши власника номеру про його згоду. чи ні?
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19.04.2023 22:30 Відповісти
Та вже давно не можна впарювати без згоди власника, просто власники дуже часто дають згоду від того, що не вміють користуватися телефоном і клацають шопопало, або діти підписуються на телефонах батьків.
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20.04.2023 02:20 Відповісти
брєд розказуєш. те, що творить Україна з телефонами - це жесть. ніколи толком не знаєш, який тариф і куди діваються гроші. бездонні апетити. і без дітей. і не смартфон.
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20.04.2023 08:19 Відповісти
Только после выборов и импичмента клоуну и посадке ермака и всей зекодлы
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19.04.2023 23:00 Відповісти
 
 