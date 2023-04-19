Папа Римський Франциск хоче скористатись візитом в Угорщину, щоб "сприяти миру" в Україні
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Під час візиту до Угорщини наступного тижня Папа Римський Франциск буде зокрема закликати до миру в Україні.
Про це в середу заявив державний секретар Святого Престолу кардинал П’єтро Паролін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.
Паролін зазначив, що поїздка Папи Римського до Угорщини планувалась задовго до подій в Україні та "не вписується безпосередньо в сьогоднішні поточні справи".
"Проте, я думаю, що Папа скористається цим візитом, як він завжди це робить, щоб побачити, чи є можливість зробити якісь кроки до миру, враховуючи позицію Угорщини в міжнародному співтоваристві", – пояснив держсекретар Ватикану.
Папа Франциск відвідає з 28 по 30 квітня столицю Угорщини Будапешт, де зустрінеться з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.
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заповіді прочитай пахан всея русні
Це все одно, що через раба впливати на його хазяїна.
Або він блажений і свято вірить в силу слова Божого, або на деяких рахунках банку Ватикану відбувається дуже жвавий відтік грошей....
В чому принципова різниця між Фііпінами, Уругваєм та Угорщиною?
а це вже до купи не ліпиться.
угорці досі важають що Хорватія і Словенія - це угорські володіння, як було у австро угорщіні . НО ПАПА їздить по землях любителей ***** , а не по землях европейськоі коаліції проти *****
І СКАЖИТЬ, разве він не завербован фсб ще у латинський Америці ?