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Новини За кордоном
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Угорщина (1326) Папа Римський (255) Франциск (147)

Папа Римський Франциск хоче скористатись візитом в Угорщину, щоб "сприяти миру" в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

франциск
Фото: VATICAN MEDIA Divisione Foto

Під час візиту до Угорщини наступного тижня Папа Римський Франциск буде зокрема закликати до миру в Україні.

Про це в середу заявив державний секретар Святого Престолу кардинал П’єтро Паролін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.

Паролін зазначив, що поїздка Папи Римського до Угорщини планувалась задовго до подій в Україні та "не вписується безпосередньо в сьогоднішні поточні справи".

"Проте, я думаю, що Папа скористається цим візитом, як він завжди це робить, щоб побачити, чи є можливість зробити якісь кроки до миру, враховуючи позицію Угорщини в міжнародному співтоваристві", – пояснив держсекретар Ватикану.

Папа Франциск відвідає з 28 по 30 квітня столицю Угорщини Будапешт, де зустрінеться з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський просить молитися за Україну та закликає глав держав "керуватися не застосуванням сили зброї"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
ах папаня, дайте вже нарешті нам спокій із своїм миротворчим дуримарством
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19.04.2023 19:02
+17
Папа Римський та патріарх Гундяєв -2 чобота-пара.
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19.04.2023 19:00
+10
З Угорщини???
Це все одно, що через раба впливати на його хазяїна.
Або він блажений і свято вірить в силу слова Божого, або на деяких рахунках банку Ватикану відбувається дуже жвавий відтік грошей....
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19.04.2023 19:06
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Папа Римський та патріарх Гундяєв -2 чобота-пара.
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19.04.2023 19:00 Відповісти
у него по молодости сына украли, что вы понимаете?
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19.04.2023 19:13 Відповісти
ах папаня, дайте вже нарешті нам спокій із своїм миротворчим дуримарством
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19.04.2023 19:02 Відповісти
сюр якийсь...
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19.04.2023 19:03 Відповісти
привезе пустопорожню брехню
заповіді прочитай пахан всея русні
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19.04.2023 19:03 Відповісти
будет камлать сам, или вместе с орбаном?
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19.04.2023 19:05 Відповісти
З Угорщини???
Це все одно, що через раба впливати на його хазяїна.
Або він блажений і свято вірить в силу слова Божого, або на деяких рахунках банку Ватикану відбувається дуже жвавий відтік грошей....
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19.04.2023 19:06 Відповісти
блаженно багатий
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19.04.2023 19:14 Відповісти
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19.04.2023 19:11 Відповісти
Це вже давно не папа римський , а дід деменц.
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19.04.2023 19:13 Відповісти
ну папанька даёт угля сверх плана...
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19.04.2023 19:15 Відповісти
******** нет покоя
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19.04.2023 19:17 Відповісти
хай проведе екзорцизм над орбаном
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19.04.2023 19:22 Відповісти
2 миротворці що орбан що папа московські прислуzzzzzzzники я греко католик і мені соромно 3а цього папу
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19.04.2023 19:24 Відповісти
Нехай літаком подорожує..мож кацапня надасть ще крил та прискорення, але цьому папі ніяк не до Раю, у Пеклі кабздон контрамарку йому залишив.
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19.04.2023 19:25 Відповісти
Може хай цей придурок скористається візитом на Філіпіни, чи в Уругвай, щоб "сприяти миру в Україні"?
В чому принципова різниця між Фііпінами, Уругваєм та Угорщиною?
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19.04.2023 19:30 Відповісти
iезуiт, правовiрний аргентинський нацист пiклується про мир. це зразок лицемiрства.
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19.04.2023 19:41 Відповісти
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19.04.2023 19:51 Відповісти
Оди уже в гудки погодів, тепер другий ідіот...
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19.04.2023 20:01 Відповісти
Найкраще, куди Папа може поїхати - це в Антарктиду на пару років. І Гутерріша хай прихопить.
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19.04.2023 20:42 Відповісти
Гадский папа
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19.04.2023 20:49 Відповісти
Падло Римське, їдь в бункер, (уйла відспіваєш, а потім там засядь сам
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19.04.2023 20:54 Відповісти
На північний полюс поїдь «щоб сприяти миру в Україні».
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19.04.2023 20:59 Відповісти
Угорщина це якраз те місце, куди папі тра в першу чергу, по місцях "бойових сраколизів" параші
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19.04.2023 21:11 Відповісти
Для мене папа римсський(з маленької то не помилка) до початку віїни був чимось не досяжним, якщо не більше,тепер він для мене ні хто, Бог все бачить...
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19.04.2023 21:24 Відповісти
Гімно до гімна по гімно.
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20.04.2023 01:40 Відповісти
русско-римський папа ганьбить греко-католиків бо ті надвоє розриваються - і українцями хочуть бути і папу святим та мудрим вважати.

а це вже до купи не ліпиться.
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20.04.2023 03:37 Відповісти
Два чоботи - пара .Підлизувачі х@йла .
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20.04.2023 05:45 Відповісти
Схоже папе пишуть у хремлі поведінку . Ось чому він зібрався у УГОРЩІНУ , а не у Хорватію ?

угорці досі важають що Хорватія і Словенія - це угорські володіння, як було у австро угорщіні . НО ПАПА їздить по землях любителей ***** , а не по землях европейськоі коаліції проти *****

І СКАЖИТЬ, разве він не завербован фсб ще у латинський Америці ?
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20.04.2023 07:04 Відповісти
 
 