У Росії з нових шкільних підручників з історії повидаляли згадки про Київ, - "Медіазона"
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У новій редакції підручника "Навколишній світ" для четвертого класу видавництва "Просвіта" усунули кілька згадок про Київ у параграфах, які стосуються історії Київської Русі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Медіазона".
Видання ознайомилося з кількома сторінками відредагованого підручника та порівняло їх із версією 2021 року. Наприклад, якщо у старому виданні йшлося про те, що літопис "Повість врем’яних літ" написав чернець Києво-Печерського монастиря Нестор, то в новій версії Нестор названий просто ченцем, без уточнення місця, де він жив і працював.
Інша зміна: у старій версії йшлося про те, що князь Володимир хрестив увесь народ у Києві, у новій — "у столиці". Ще одне: було "Після смерті Олега у Києві став правити князь Ігор", а стало — "Після смерті Олега Руссю став правити князь Ігор".
З іншого боку, у підручнику з Росії за шостий клас змінилася дата, яка вважається моментом заснування Русі як держави.
У редакції 2016 року йдеться: "882 рік, коли Олег об'єднав Новгород та Київ, багато істориків називають умовною датою утворення Давньоруської держави". У редакції 2023 написано: "Поступово найбільшого значення набула династія князів, які зводили свій рід до Рюрика. З його запрошенням 862 року в Новгород пов'язують утворення держави Русь".
Нова редакція підручника "Навколишній світ" поки що не надійшла у продаж — лише відправлена до друку. Крім нової редакції підручника, до випуску готуються методичні матеріали, у яких уточнюється роль Києва в історії Росії. Як вважає співрозмовник "Медіазони" у видавництві "Просвіта", ці матеріали надійдуть до шкіл до кінця весни та будуть використовуватись у наступному навчальному році.
Як зазначає "Медіазона", вони ще у квітні 2022 року писали, що у видавництві "Просвіта" готують нові редакції підручників.
"Один раз згадуємо, що була утворена Київська Русь, а далі називаємо її просто Русь, немає більше Київської Русі. А Київ — її столиця, — розповідав один із співробітників "Просвіти". — Хоч би як це дивно звучало, але в ідеалі [потрібно] замінити рядок про те, що "Володимир хрестив Київ" на слова, що він "хрестив столицю"".
Згодом Володимир Мединський, помічник президента та колишній міністр культури, підтверджував, що в Росії з'являться єдині підручники історії, написані "з урахуванням історичних подій, що сталися цього року".
"Це і початок спеціальної військової операції, і входження до складу РФ Донецької та Луганської народних республік, Запорізької та Херсонської областей та безпрецедентний санкційний тиск. Ці факти, звичайно, знайдуть своє відображення у нових підручниках", - уточнював Мединський.
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ПЫСЫ: кстати, кто-нибудь знает, как на китайском кацап? Вот с этого им и придется начинать.
і создал бог расєю гдє жилі адам і єва
У світі не існує нічого більш непередбачуваного, чим історія московії - з кожним роком вона все більше дивує науковців світу. Але в цьому є і позитив: нація, що не знає власного минулого, не має майбутнього. Хоча і нації, як такої, там немає, але тим краще - немає об'єднавчої ідеї (окрім страху перед владою та ненависті до інших націй, що зберегли самоідентичність). І це ще одна тріщина в фундаменті недоімперії.
Дуже сподіваюсь, що доживу і побачу, як все те нагромадження брехні впаде і розчавить ту біомасу, яку у світі чомусь називають "русскімі"...
В кацапстані проводилися масштабні археологічні розкопки (самими ж кацапськими вченими) в 19 сторіччі, в московській області не знайдено ЖОДНОГО захороненя 8-12 сторіччя, по слов'янському обряду все суцільно фінські...
https://youtu.**************
Северо-Русского, Сибирско-Русского, Западно-Русского, Южно-Русского, Центрально-Русского
Депутат гос.Думы Виталий Милонов:
Нет ничего страшного и в том, что большинство населения России, по сути, представляют финно-угры при значительной доле татар.как минимум половина русских - это потомки финно-угров. Центральная Россия (Москва, Кострома, Ярославль, Вологда и другие) - это территория, где исконно жили финно-угры. Половина европейской части России, Приуралье, Зауралье - тоже территория финно-угров. Даже нганасаны на самом деле являются финно-уграми.Не надо стесняться этой правды.
Безусловно, мы обязаны сохранить наше многообразие, наше культурное достояние.
Для этого необходимо вводить в школах второй язык - финно-угорских народов.
молодці !
вся расєйськая зємля начинається з кремля!
а за Хутором Михайлівським живе змій горинич Бандєра і баба яга НАТА
отака казочка, кацапята
"ленин жил, ленин жив, ленин будет жить" в.и.ленин.
я вже не кажу про світовий рівень такої акції.
Був би Рейган президентом США зараз - він би зробив це і майже весь світ заставив.
а то Київ - це русь, а Русь - це рассія. і ніхто не знає, коли почалася друга світова і хто її почав у дружбі з гітлером.
Варшави теж у підручниках нема бо це не руській міръ.
із наголосом на першому слозі