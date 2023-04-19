У Росії з нових шкільних підручників з історії повидаляли згадки про Київ, - "Медіазона"

У новій редакції підручника "Навколишній світ" для четвертого класу видавництва "Просвіта" усунули кілька згадок про Київ у параграфах, які стосуються історії Київської Русі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Медіазона".

Видання ознайомилося з кількома сторінками відредагованого підручника та порівняло їх із версією 2021 року. Наприклад, якщо у старому виданні йшлося про те, що літопис "Повість врем’яних літ" написав чернець Києво-Печерського монастиря Нестор, то в новій версії Нестор названий просто ченцем, без уточнення місця, де він жив і працював.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підручники РФ виявили правоохоронці на деокупованих територіях Харківської області. ФОТО

Інша зміна: у старій версії йшлося про те, що князь Володимир хрестив увесь народ у Києві, у новій — "у столиці". Ще одне: було "Після смерті Олега у Києві став правити князь Ігор", а стало — "Після смерті Олега Руссю став правити князь Ігор".









З іншого боку, у підручнику з Росії за шостий клас змінилася дата, яка вважається моментом заснування Русі як держави.

У редакції 2016 року йдеться: "882 рік, коли Олег об'єднав Новгород та Київ, багато істориків називають умовною датою утворення Давньоруської держави". У редакції 2023 написано: "Поступово найбільшого значення набула династія князів, які зводили свій рід до Рюрика. З його запрошенням 862 року в Новгород пов'язують утворення держави Русь".

Також читайте: В Угорщині у підручниках війну в Україні названо "внутрішнім протистоянням". МЗС України вимагає "якнайшвидшого виправлення"

Нова редакція підручника "Навколишній світ" поки що не надійшла у продаж — лише відправлена до друку. Крім нової редакції підручника, до випуску готуються методичні матеріали, у яких уточнюється роль Києва в історії Росії. Як вважає співрозмовник "Медіазони" у видавництві "Просвіта", ці матеріали надійдуть до шкіл до кінця весни та будуть використовуватись у наступному навчальному році.

Як зазначає "Медіазона", вони ще у квітні 2022 року писали, що у видавництві "Просвіта" готують нові редакції підручників.

"Один раз згадуємо, що була утворена Київська Русь, а далі називаємо її просто Русь, немає більше Київської Русі. А Київ — її столиця, — розповідав один із співробітників "Просвіти". — Хоч би як це дивно звучало, але в ідеалі [потрібно] замінити рядок про те, що "Володимир хрестив Київ" на слова, що він "хрестив столицю"".

Згодом Володимир Мединський, помічник президента та колишній міністр культури, підтверджував, що в Росії з'являться єдині підручники історії, написані "з урахуванням історичних подій, що сталися цього року".

"Це і початок спеціальної військової операції, і входження до складу РФ Донецької та Луганської народних республік, Запорізької та Херсонської областей та безпрецедентний санкційний тиск. Ці факти, звичайно, знайдуть своє відображення у нових підручниках", - уточнював Мединський.