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У Росії з нових шкільних підручників з історії повидаляли згадки про Київ, - "Медіазона"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

підручник

У новій редакції підручника "Навколишній світ" для четвертого класу видавництва "Просвіта" усунули кілька згадок про Київ у параграфах, які стосуються історії Київської Русі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Медіазона".

Видання ознайомилося з кількома сторінками відредагованого підручника та порівняло їх із версією 2021 року. Наприклад, якщо у старому виданні йшлося про те, що літопис "Повість врем’яних літ" написав чернець Києво-Печерського монастиря Нестор, то в новій версії Нестор названий просто ченцем, без уточнення місця, де він жив і працював.

У Росії з нових шкільних підручників з історії повидаляли згадки про Київ, - Медіазона 01

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Інша зміна: у старій версії йшлося про те, що князь Володимир хрестив увесь народ у Києві, у новій — "у столиці". Ще одне: було "Після смерті Олега у Києві став правити князь Ігор", а стало — "Після смерті Олега Руссю став правити князь Ігор".

У Росії з нових шкільних підручників з історії повидаляли згадки про Київ, - Медіазона 02


З іншого боку, у підручнику з Росії за шостий клас змінилася дата, яка вважається моментом заснування Русі як держави.

У редакції 2016 року йдеться: "882 рік, коли Олег об'єднав Новгород та Київ, багато істориків називають умовною датою утворення Давньоруської держави". У редакції 2023 написано: "Поступово найбільшого значення набула династія князів, які зводили свій рід до Рюрика. З його запрошенням 862 року в Новгород пов'язують утворення держави Русь".

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Нова редакція підручника "Навколишній світ" поки що не надійшла у продаж — лише відправлена до друку. Крім нової редакції підручника, до випуску готуються методичні матеріали, у яких уточнюється роль Києва в історії Росії. Як вважає співрозмовник "Медіазони" у видавництві "Просвіта", ці матеріали надійдуть до шкіл до кінця весни та будуть використовуватись у наступному навчальному році.

У Росії з нових шкільних підручників з історії повидаляли згадки про Київ, - Медіазона 03

Як зазначає "Медіазона", вони ще у квітні 2022 року писали, що у видавництві "Просвіта" готують нові редакції підручників.

"Один раз згадуємо, що була утворена Київська Русь, а далі називаємо її просто Русь, немає більше Київської Русі. А Київ — її столиця, — розповідав один із співробітників "Просвіти". — Хоч би як це дивно звучало, але в ідеалі [потрібно] замінити рядок про те, що "Володимир хрестив Київ" на слова, що він "хрестив столицю"".

Згодом Володимир Мединський, помічник президента та колишній міністр культури, підтверджував, що в Росії з'являться єдині підручники історії, написані "з урахуванням історичних подій, що сталися цього року".

"Це і початок спеціальної військової операції, і входження до складу РФ Донецької та Луганської народних республік, Запорізької та Херсонської областей та безпрецедентний санкційний тиск. Ці факти, звичайно, знайдуть своє відображення у нових підручниках", - уточнював Мединський.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Эк х-ло колдобит от одного упоминания о Киеве и Украине.
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19.04.2023 19:12
+16
скоро ученики России будут читать в учебниках ИСТОРИЯ.. фразу УЧЕНИК НАХ ТЕБЕ ЧИТАТЬ ИСТОРИЮ ЕСЛИ ИСТОРИИ У ТЕБЯ НЕ БЫЛО ДО ЭТОГО НЕТ СЕЙЧАС И НЕ БУДЕТ В БУДУЩЕМ ...
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19.04.2023 19:04
+13
Пральна! Забувайте про Київ і про нас пошвидше , козломорді. Краще Сарай та Пекін згадуйте.
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19.04.2023 19:07
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скоро ученики России будут читать в учебниках ИСТОРИЯ.. фразу УЧЕНИК НАХ ТЕБЕ ЧИТАТЬ ИСТОРИЮ ЕСЛИ ИСТОРИИ У ТЕБЯ НЕ БЫЛО ДО ЭТОГО НЕТ СЕЙЧАС И НЕ БУДЕТ В БУДУЩЕМ ...
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19.04.2023 19:04 Відповісти
та і "Русь" в них повина бути "Рось"-ю. Це можно було б красиво приміксувати в їх фантастичні казки, під назвою "історія московії-россії"
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19.04.2023 19:31 Відповісти
плять а на Мондіалі з футболу перемогли... "Московскиє мішкі"


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19.04.2023 19:53 Відповісти
жирний Кім нервово закурив доморощену кімченирію

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19.04.2023 19:57 Відповісти
і це чудово... замінять на мухосранск киздяево і большие петухи
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19.04.2023 19:04 Відповісти
Саме слово ІСТОРІЯ дуже схоже на ІЗ ТОРИ. Тобто розповіді із священної книги ТОРА. А так як там у словах згідно тодішнього правопису відсутні голосні букви то й отримувати зміст слів можна в потрібній конфігурації просто переставляючи потрібні голосні. А ви ніколи не задумувалися чому у стародавніх текстах приміром у ТОРІ відсутні голосні. Це для того щоб неутаємничена особа не могла взнати правду і осквернити божественне.
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20.04.2023 00:27 Відповісти
Пральна! Забувайте про Київ і про нас пошвидше , козломорді. Краще Сарай та Пекін згадуйте.
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19.04.2023 19:07 Відповісти
Эк х-ло колдобит от одного упоминания о Киеве и Украине.
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19.04.2023 19:12 Відповісти
А географію орки тепер, мабуть, вчитимуть із глобусом рассіі.
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19.04.2023 19:12 Відповісти
и это прекрасно. теперь уже официально кацапы к Киеву не относятся. Нетрудно угадать, что появится вместо - Бейджин или УланБатор. Как на китайском Нестор? Учить им придется многое. И переучиваться.
ПЫСЫ: кстати, кто-нибудь знает, как на китайском кацап? Вот с этого им и придется начинать.
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19.04.2023 19:17 Відповісти
咖哩粉 -кацап на китайском ...
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19.04.2023 19:26 Відповісти
Вот здорово, кацап от одного вида самого себя с ума сойдет
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19.04.2023 19:44 Відповісти
Я надеюсь что китайцы будут бить бамбуковыми палками за неправильное правописание китайских иероглифов.
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19.04.2023 20:35 Відповісти
хай ще біблію відредагують,
і создал бог расєю гдє жилі адам і єва
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19.04.2023 19:25 Відповісти
Не Адам і Єва, а пуйло з кабаєвою!
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19.04.2023 19:29 Відповісти
Новейший завет?)))
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19.04.2023 19:40 Відповісти
Не провокуйте, бо зараз я зроблю за кремлядьських пропагандонів усю роботу і напишу їм нову "історію", засновану на "історичних" фактах нового "писання" та "історичних" документів. (настрій потролить та постібаться з русні аж переповнює)
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19.04.2023 19:50 Відповісти
Наступним кроком буде те, що москві не 850 років, а вона була заснована у 850-му році. А потім до цієї дати добавиться ще й "до н.е." чи "до різдва Христова"

У світі не існує нічого більш непередбачуваного, чим історія московії - з кожним роком вона все більше дивує науковців світу. Але в цьому є і позитив: нація, що не знає власного минулого, не має майбутнього. Хоча і нації, як такої, там немає, але тим краще - немає об'єднавчої ідеї (окрім страху перед владою та ненависті до інших націй, що зберегли самоідентичність). І це ще одна тріщина в фундаменті недоімперії.
Дуже сподіваюсь, що доживу і побачу, як все те нагромадження брехні впаде і розчавить ту біомасу, яку у світі чомусь називають "русскімі"...
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19.04.2023 19:27 Відповісти
якщо їх блювотіння зветься "россія", то чому в ній живуть не "росскіе"?
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19.04.2023 19:35 Відповісти
Та там все просто: у штучній мові, якою є "русскій язик", логічного наслідування словоформи чи зміни букв не може бути. Саме тому в їхньому "язику" стільки виключень з правил, що тих самих виключень, мабуть, більше ніж самих правил.
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19.04.2023 19:45 Відповісти
Росіяне - так правильніше. Русские - це, мабуть, більше до православного їх населення. Ну які русскіє чи православниє - буряти, наприклад?
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19.04.2023 21:08 Відповісти
глаз узгє, значіт рузгє
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19.04.2023 22:02 Відповісти
Україні треба терміново вичистити свою історичну науку від брехливої кацаської версії нав'язаної нам мордором.
В кацапстані проводилися масштабні археологічні розкопки (самими ж кацапськими вченими) в 19 сторіччі, в московській області не знайдено ЖОДНОГО захороненя 8-12 сторіччя, по слов'янському обряду все суцільно фінські...
https://youtu.**************
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19.04.2023 19:28 Відповісти
Кацапи ще раз перепишуть історію і викинуть з неї СССР Царську імперію Масковію і назвуть усе Руссю
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20.04.2023 00:36 Відповісти




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19.04.2023 19:30 Відповісти
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19.04.2023 19:33 Відповісти
В 2024 році будуть писати історії ще 5-х "русских гасударств"
Северо-Русского, Сибирско-Русского, Западно-Русского, Южно-Русского, Центрально-Русского
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19.04.2023 19:30 Відповісти
Американо-узкого (Аляска)
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19.04.2023 22:02 Відповісти
Трансформация "одного народа":
Депутат гос.Думы Виталий Милонов:
Нет ничего страшного и в том, что большинство населения России, по сути, представляют финно-угры при значительной доле татар.как минимум половина русских - это потомки финно-угров. Центральная Россия (Москва, Кострома, Ярославль, Вологда и другие) - это территория, где исконно жили финно-угры. Половина европейской части России, Приуралье, Зауралье - тоже территория финно-угров. Даже нганасаны на самом деле являются финно-уграми.Не надо стесняться этой правды.
Безусловно, мы обязаны сохранить наше многообразие, наше культурное достояние.
Для этого необходимо вводить в школах второй язык - финно-угорских народов.
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19.04.2023 19:32 Відповісти
Видавництво "Просвіта"? Саме так? В х*лостані? Можливо, вірна назва така: "ПРаСВяСЧЕНИЕ"?
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19.04.2023 19:32 Відповісти
Приклад "блискучого" машинного перекладу. Рос. "Просвещение" - на українську "Просвіту".
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19.04.2023 23:01 Відповісти
Невдовзі дочекаємось, що "ДРЕВНИЙ КИЕВ БЫЛ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ, В РАЙОНЕ МЕТРО "КИЕВСКАЯ"". Для незгодних - одразу 25 років!
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19.04.2023 19:35 Відповісти
а какая разніца? спитало би одне створіння, яке за трагічним збігом долі, має майже нічим не обмежену владу в одній великій країні у європі. "главнає, чтаби фанарі свєтілі і вакруг всьо би било заасфальтіровано...". й якщо ви думаєте, що воно у чомусь змінило свої, прости Господи, погляди, то ви помиляєтеся... хіба що дєрьмак підказав, "что еті націкі есчьо могут нам прігадітся. ну, тє, каториє вижівут на фронтє".
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19.04.2023 19:52 Відповісти
Земля плоская и Америки с той стороны нет.
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19.04.2023 19:58 Відповісти
во !
молодці !
вся расєйськая зємля начинається з кремля!

а за Хутором Михайлівським живе змій горинич Бандєра і баба яга НАТА

отака казочка, кацапята
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19.04.2023 20:01 Відповісти
***** мать городов руzzких.
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19.04.2023 20:13 Відповісти
Как в том анекдоте..
"ленин жил, ленин жив, ленин будет жить" в.и.ленин.
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19.04.2023 20:15 Відповісти
а ми їх на офіційному рівні навіть Московією не можемо переназвати.
я вже не кажу про світовий рівень такої акції.
Був би Рейган президентом США зараз - він би зробив це і майже весь світ заставив.
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19.04.2023 20:27 Відповісти
Мордвомокшань вертається до своїх коренів на клізмо-суздальских болотах
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19.04.2023 20:32 Відповісти
Нащадкі андрофагів переписують історію московії , щоб сховати правду ...
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19.04.2023 20:43 Відповісти
Болотная Московская Республика - БМР
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19.04.2023 20:46 Відповісти
"Просвещение"
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19.04.2023 20:52 Відповісти
"А поляни, які нині звуться "русь" - Нестор (столиця полян - тадам! - Київ
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19.04.2023 20:57 Відповісти
ну хоч щось позитивне, себе тепер до Києва не прив'язують і ту дурнувату назву, яку саміж і придумали Кієфская русь, не вживають.
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19.04.2023 22:05 Відповісти
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19.04.2023 22:10 Відповісти
тобто вони віддали Україні ЇЇ святині. у майбутньому лічінки кацапів не будуть нічого знати про існування Києва, а тому не будуть його асвабаждать. ну і чуднєнько. нехай живуть у своєму паралельному світі. головне. щоб український туде не вплітали.

а то Київ - це русь, а Русь - це рассія. і ніхто не знає, коли почалася друга світова і хто її почав у дружбі з гітлером.
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19.04.2023 22:27 Відповісти
Так це ж добре.
Варшави теж у підручниках нема бо це не руській міръ.
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19.04.2023 22:56 Відповісти
вони навіть слово таке матєрне придумали зараз "нерусь" -
із наголосом на першому слозі
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20.04.2023 02:19 Відповісти
Улан батор
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19.04.2023 23:03 Відповісти
Це агонія.
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19.04.2023 23:42 Відповісти
Москвореп навангував ще Войнович у 1986 році

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20.04.2023 02:17 Відповісти
Пропоную їм видавати підручники надруковані на папіросному папері.Хоча...Що там і на віщо друкувати?Можно і без тексту.
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20.04.2023 01:48 Відповісти
 
 