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"Вовки Да Вінчі" у видовищному ближньому бою розстріляли штурмову групу "Вагнера" під Бахмутом. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

19 квітня у мережу виклади кадри видовищного ближнього бою підрозділу "Вовки Да Вінчі" із штурмовою групою вагнерівців поблизу Бахмуту.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри розміщені на офіційному телеграм-каналі підрозділу "Вовки да Вінчі"

"Бій роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" за останню дорогу на Бахмут!", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бахмут залишається епіцентром наступу РФ, Сили оборони завдають ворогу суттєвих втрат у динамічних боях, - Сирський

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни захопили позиції окупантів західніше Озарянівки поблизу Бахмуту. ВIДЕО бою

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+125
Повертайтесь всі живими справжні укоаїнські воїни та герої...
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19.04.2023 19:37
+106
Адські пейзажі, і чорти лізуть.
Вічна пам'ять загиблим. Слава героям.
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19.04.2023 19:45
+77
П*дори прямо в 10 метрах. Як м'ясо просто йдуть
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19.04.2023 19:37
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Не важно, на каком языке утилизировать кацапов. Что не отменяет важность государственного языка. Одно другому не должно вообще мешать, и по факту на местах не мешает. Прекрасно вместе воюют и украиноязычные и ру, и анг все остальные.
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20.04.2023 10:37 Відповісти
на початку дуже пощастило що ворожа штурмова група йшла по відкритій місцевости і не крила просування. один вояк постріляв практично всіх.

і ще дещо не доганяю. набіса вояку глушник а не дульне гальмо якщо ти не ссо. збільшувати шанс ворога вижити від влучання кулі в бронежилет?
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20.04.2023 03:32 Відповісти
С глушаком все просто - доп. съемный фильтр от грязи.

В таком бою клин оружия равнозначен смерти, и не только этого бойца.

А вот что мне не понравилось, так это "экономь БК". Я конечно не спец логистики, но мне кажется что в боях подобного плана, бойцу нужно давать столько, чтоб он вообще не задумывался об экономии. И разное стрелковое оружие - это тоже херово, это считай в два раза тяжелее сумки + точка отказа при потере магазина.
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20.04.2023 06:35 Відповісти
А в чому "видовищність" бою? Якийсь чувак весь час репетує, а що відбувається насправді не зрозуміти...
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20.04.2023 07:03 Відповісти
Нв жаль, цю посадку залишили...
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20.04.2023 07:34 Відповісти
Командиру медаль хорошую нужно дать. Весь бой он и вытянул. Остальные неопытные боя не видели, ребята, мужики, берегите себя.
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20.04.2023 11:00 Відповісти
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