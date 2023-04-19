"Вовки Да Вінчі" у видовищному ближньому бою розстріляли штурмову групу "Вагнера" під Бахмутом. ВIДЕО

19 квітня у мережу виклади кадри видовищного ближнього бою підрозділу "Вовки Да Вінчі" із штурмовою групою вагнерівців поблизу Бахмуту.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри розміщені на офіційному телеграм-каналі підрозділу "Вовки да Вінчі"

"Бій роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" за останню дорогу на Бахмут!", - зазначається у повідомленні.

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