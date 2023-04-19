"Вовки Да Вінчі" у видовищному ближньому бою розстріляли штурмову групу "Вагнера" під Бахмутом. ВIДЕО
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19 квітня у мережу виклади кадри видовищного ближнього бою підрозділу "Вовки Да Вінчі" із штурмовою групою вагнерівців поблизу Бахмуту.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри розміщені на офіційному телеграм-каналі підрозділу "Вовки да Вінчі"
"Бій роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" за останню дорогу на Бахмут!", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+125 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+106 Евгений Агро
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+77 Невідомий 00bea6ce
показати весь коментар19.04.2023 19:37
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і ще дещо не доганяю. набіса вояку глушник а не дульне гальмо якщо ти не ссо. збільшувати шанс ворога вижити від влучання кулі в бронежилет?
В таком бою клин оружия равнозначен смерти, и не только этого бойца.
А вот что мне не понравилось, так это "экономь БК". Я конечно не спец логистики, но мне кажется что в боях подобного плана, бойцу нужно давать столько, чтоб он вообще не задумывался об экономии. И разное стрелковое оружие - это тоже херово, это считай в два раза тяжелее сумки + точка отказа при потере магазина.