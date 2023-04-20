Захід не втомився допомагати Україні, проблеми з її сільгосппродукцією в Європі можна вирішити, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не вважає, що проблеми з українським зерном у країнах Східної Європи свідчать про небажання допомагати Україні, й упевнений, що ці труднощі можна подолати.

"Ідеться про питання, яким, звісно, треба опікуватися, але я не вірю, що це є ознакою нестачі бажання та неприхильності продовжувати підтримку України", - сказав Столтенберг у середу на пресконференції в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

За його словами, чи то Європа, чи то Північна Америка, є сильне бажання підтримувати Україну, якій надають безпрецедентну фінансову та військову допомогу.

Звісно, зазначив генсек Північноатлантичного альянсу, можна також бачити "труднощі, якими змушені опікуватися деякі союзники" з НАТО "через транспортування продовольчої продукції та зерна Чорним морем та іншими шляхами". Це не те, що безпосередньо стосується НАТО, це питання Європейського Союзу і європейських країн, уточнив Столтенберг, відповідаючи на запитання, чи не є проблеми з українською сільгосппродукцією ознакою втоми низки країн допомагати Україні.

"Я переконаний, що є способи відповісти на ці виклики і подолати ці труднощі", - сказав голова альянсу, висловивши впевненість, що "бажання в Європі допомагати Україні не слабшає".

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