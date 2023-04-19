Росіяни забороняють мешканцям Херсонщини покидати межі Скадовського району - готуються використовувати їх як "живий щит", - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо репресивної політики росіян на окупованій Херсонщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Противник продовжує використовувати цивільне населення тимчасово захоплених територій у власних цілях, прикриваючись "живим щитом". Так, в місті Скадовськ Херсонської області, станом на 18 квітня, російські окупанти почали змушувати всіх колаборантів та тих хто співпрацює з ними підписати зобов’язання щодо заборони виїзду за межі району".
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