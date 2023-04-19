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Генштаб ЗС (4501) окупація (5831) Херсонщина (4251)

Росіяни забороняють мешканцям Херсонщини покидати межі Скадовського району - готуються використовувати їх як "живий щит", - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо репресивної політики росіян на окупованій Херсонщині. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Противник продовжує використовувати цивільне населення тимчасово захоплених територій у власних цілях, прикриваючись "живим щитом". Так, в місті Скадовськ Херсонської області, станом на 18 квітня, російські окупанти почали змушувати всіх колаборантів та тих хто співпрацює з ними підписати зобов’язання щодо заборони виїзду за межі району".

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Автор: Роман Свиридович
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Нема тіла - нема діла (справи). Все по заповідям сраліна. Ну а "живий щит" то вже "заповіді від недопалка" - він же сам казав, що його вбивці будуть стояти ЗА спинами старих, жінок та дітей.
Андрофаги ніколи не стануть "вегетаріанцями" і доказом тому - вся їхня історія!
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19.04.2023 21:04 Відповісти
 
 