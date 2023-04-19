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Спортсменів, які мешкають у Мелітополі та допомагають росіянам, позбавили звання "Майстер спорту України", - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні

федоров

Спортсменів, які мешкали у Мелітополі та пішли на співпрацю з росіянами, позбавили звання "Майстер спорту України". Це чекає й інших колаборантів.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на його телеграм.

"Вже не майстер спорту України міжнародного класу Віктор Савченко. Титулований тренер з кікбоксингу з Мелітополя нині догоджає рашистам, тож, не має права навчати дисципліні наших дітей", - написав Федоров.

За його словами, звання "Майстер спорту України" також було позбавлено мелітопольців Андрія Рибницького (гандбол), Дмитра Хассая (бодибілдинг) та Дмитра Глека з Романом Дзюбою (обидва - паверліфтинг).

"Донедавна всі вони славилися своїми спортивними досягненнями. Нині - тим, що продались ворогу за рублі", - наголосив мер міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти роблять мелітопольців "іноземцями" в рідному місті і змушують брати паспорти РФ, - Федоров

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
А Яник ще прокфесор?
Баканов де?
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19.04.2023 21:57
+5
Куля в лоб, а не ця імітація
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19.04.2023 21:42
+2
Позбавлення волі
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19.04.2023 21:46
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Куля в лоб, а не ця імітація
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19.04.2023 21:42 Відповісти
Позбавлення волі
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19.04.2023 21:46 Відповісти
Вообщем всі майстри спорту перейшли на бік кремля.
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19.04.2023 21:47 Відповісти
Федоров вже вартує і більше 9 кацапів на яких його виміняли
дуже активний, молодець. Мелік більше року в окупації, дуже важлива і інфа з місця, і пропаганда
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19.04.2023 21:50 Відповісти
А Яник ще прокфесор?
Баканов де?
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19.04.2023 21:57 Відповісти
От цікаво, чому до артистів і спорстменів якийсь окремий підхід ?? Вважається, що механізаторам, мулярам і сантехнікам воювати легше ??
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19.04.2023 21:58 Відповісти
тому що вони публічні люди, не слід шукати тут "зраду"
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19.04.2023 22:02 Відповісти
це не зрада, але ...

Сидять у студії Ісландія Серьоня Іванов і Валік Гладких і розумують: "Ми гуманітарії, нам на фронті робити нема чого. От трактористи, прямо у танкісти. Водії - одразу за руль бензовоза".
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20.04.2023 21:31 Відповісти
Спорт внє палітікі патамушта.
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19.04.2023 22:03 Відповісти
механизаторов тоже будут лишать звания механизаторов, а сантехников - звания сантехника. Просто пока не успеваем. Сильно их дохера.
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19.04.2023 23:25 Відповісти
кацапи їх собі і так забрали (((
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19.04.2023 22:00 Відповісти
 
 