Спортсменів, які мешкають у Мелітополі та допомагають росіянам, позбавили звання "Майстер спорту України", - Федоров

Спортсменів, які мешкали у Мелітополі та пішли на співпрацю з росіянами, позбавили звання "Майстер спорту України". Це чекає й інших колаборантів.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на його телеграм.

"Вже не майстер спорту України міжнародного класу Віктор Савченко. Титулований тренер з кікбоксингу з Мелітополя нині догоджає рашистам, тож, не має права навчати дисципліні наших дітей", - написав Федоров.

За його словами, звання "Майстер спорту України" також було позбавлено мелітопольців Андрія Рибницького (гандбол), Дмитра Хассая (бодибілдинг) та Дмитра Глека з Романом Дзюбою (обидва - паверліфтинг).

"Донедавна всі вони славилися своїми спортивними досягненнями. Нині - тим, що продались ворогу за рублі", - наголосив мер міста.

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