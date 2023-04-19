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У Києві та на Київщині - відбій тривоги. Однак у низці областей загроза залишається (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тривога

У Києві, на Київщині та ще в кількох областях України оголошена повітряна тривога.

Про це інформує  Цензор.НЕТ.

Як повідомляють пабліки в соцмережах, перед цим на Київщині було видно спалахи та чутно звук, схожий на вибух.

Пройдіть, будь ласка, в укриття!

О 23.01 оголошено відбій повітряної тривоги в Києві та на Київщині.

У Києві та на Київщині - відбій тривоги. Однак у низці областей загроза залишається 01

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Це обіцяне розумне оповіщення?
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19.04.2023 22:24
+2
США объявили новый пакет военной помощи Украине на 325 миллионов долларов.

Об этом сообщили в Пентагоне.

Основное среди предоставленного пакета:

- боеприпасы для HIMARS;
- более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- артиллерийские снаряды 155 мм и 105 мм калибров;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- ракеты с проводной наводкой TOW;
- противотанковое оружие АТ-4 и противотанковые мины;
- запчасти и другое полевое оборудование.
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19.04.2023 22:25
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І що воно летить?
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19.04.2023 22:18 Відповісти
в Києві чути було вибух.
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19.04.2023 22:21 Відповісти
Було чутно.
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19.04.2023 22:21 Відповісти
Дійсно десь бахнуло, ще до оголошення тревоги...
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19.04.2023 22:21 Відповісти
Це обіцяне розумне оповіщення?
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19.04.2023 22:24 Відповісти
воно ж буде в травні чи пізніше
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19.04.2023 22:28 Відповісти
Думала примарилось
показати весь коментар
19.04.2023 22:28 Відповісти
США объявили новый пакет военной помощи Украине на 325 миллионов долларов.

Об этом сообщили в Пентагоне.

Основное среди предоставленного пакета:

- боеприпасы для HIMARS;
- более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- артиллерийские снаряды 155 мм и 105 мм калибров;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- ракеты с проводной наводкой TOW;
- противотанковое оружие АТ-4 и противотанковые мины;
- запчасти и другое полевое оборудование.
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19.04.2023 22:25 Відповісти
У нас тривога вже на протязі кількох годин.
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19.04.2023 22:31 Відповісти
А что это в Киеве такое было? Не спутник там случайно сбили?
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19.04.2023 22:38 Відповісти
Просять же нічого не казати ні про що до офіціальних новин!
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19.04.2023 22:39 Відповісти
 
 