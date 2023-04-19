У Києві та на Київщині - відбій тривоги. Однак у низці областей загроза залишається (оновлено)

У Києві, на Київщині та ще в кількох областях України оголошена повітряна тривога.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляють пабліки в соцмережах, перед цим на Київщині було видно спалахи та чутно звук, схожий на вибух.

Пройдіть, будь ласка, в укриття!

О 23.01 оголошено відбій повітряної тривоги в Києві та на Київщині.

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