8 714 12
У Києві та на Київщині - відбій тривоги. Однак у низці областей загроза залишається (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Києві, на Київщині та ще в кількох областях України оголошена повітряна тривога.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомляють пабліки в соцмережах, перед цим на Київщині було видно спалахи та чутно звук, схожий на вибух.
Пройдіть, будь ласка, в укриття!
О 23.01 оголошено відбій повітряної тривоги в Києві та на Київщині.
Топ коментарі
+2 віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар19.04.2023 22:24
+2 Irina So d8a58ad4
показати весь коментар19.04.2023 22:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Об этом сообщили в Пентагоне.
Основное среди предоставленного пакета:
- боеприпасы для HIMARS;
- более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- артиллерийские снаряды 155 мм и 105 мм калибров;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- ракеты с проводной наводкой TOW;
- противотанковое оружие АТ-4 и противотанковые мины;
- запчасти и другое полевое оборудование.