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Новини Війна в Україні
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зґвалтування (356) насилля (263) Херсонщина (4251) Костін (186) воєнні злочини (1567)

Ми задокументували понад 60 випадків зґвалтувань під час окупації Херсона, - генпрокурор Костін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти,насильство,зґвалтування,насилля

У Херсонській області задокументували понад 60 випадків зґвалтувань, сексуальне насильство використовувалося як політична та воєнна тактика російських сил.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін під час звернення до Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США.

"У Херсоні, як і в інших містах, сексуальне насильство також використовувалося як політична та воєнна тактика російських сил. Це робилося для того, щоб принизити та зламати опір цивільного населення. Ми задокументували у регіоні понад 60 випадків зґвалтувань", - заявив він.

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Він повідомив, що триває розслідування за фактом насильницького позбавлення волі, постійного зґвалтування та приниження гідності жительки Херсонської області протягом 4-х місяців. Російський військовослужбовець проник до будинку потерпілої, перебував там тривалий час і разом зі зґвалтуванням погрожував фізичною розправою потерпілій та її 9-річному сину.

Також правоохоронці розслідують випадки зґвалтування неповнолітніх. В одному з сіл Херсонської області військовослужбовець-загарбник викрав неповнолітню з будинку в присутності матері та бабусі і зґвалтував її.

Також правоохоронці спостерігають тенденцію щодо зґвалтувань, катувань і сексуальних домагань саме щодо членів сімей військовослужбовців Збройних сил України.

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Він підкреслив, що одним із найжахливіших злочинів, які скоює росія, є примусове переміщення. "Ми щодня бачимо, що з частини Херсонської області, яка досі перебуває під російською окупацією, окупаційна адміністрація здійснює масове примусове переселення мешканців, у тому числі дітей, на інші тимчасово окуповані території або до російської федерації. Це є продовженням стратегії розділення українців, а особливо дітей, з їхніми батьками та сім'ями задля їхньої швидкої асиміляції в російське суспільство. росія навіть спростила процес надання громадянства примусово переміщеним дітям", - додав він.

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Автор: Роман Свиридович
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тільки Херсона
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19.04.2023 22:52 Відповісти
Після війни кацапстан буде поділений на зони після свого занепаду й розпаду. А краще щоб був знищений за свої злочини.
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19.04.2023 23:01 Відповісти
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19.04.2023 23:12 Відповісти
Зеленський попросив українців не панікувати: Не бігти по гречку й сірники
СЕРЕДА, 19 СІЧНЯ 2022
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19.04.2023 23:20 Відповісти
А яка ж то падлюка гвалтівникам двері відкрила ?
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19.04.2023 23:35 Відповісти
Головне на цей час не давати дозвілу на носіння зброї, бо якась українська жінка може застрелити російськог гвалтника.
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20.04.2023 09:20 Відповісти
 
 