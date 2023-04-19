У ЄС має бути спільний підхід до питання продовольчого імпорту з України - заява Єврокомісії

Єврокомісія обговорила у середу проблему надвеликих імпортних надходжень зерна та інших видів продовольства з України та ринок ЄС з 5-ма "прифронтовими" країнами й з Україною, та окреслила шляхи з вирішення цієї проблеми.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сьогодні у спільній заяві за підсумками зустрічі з представниками Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії, а також – України, заявили Виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс та Єврокомісар з сільського господарства Януш Войцеховський.

Повний текст документа оприлюднений на сайті Європейської Комісії.

"Під час зустрічі… ми представили широкі пропозиції ЄС для вирішення занепокоєнь, що були висловлені від 5-ти країн-членів щодо погіршення ситуації для виробників Євросоюзу у певних видах продукції. Цей пакет, що був запропонований Європейською Комісією, передбачає виділення 2-го траншу сільськогосподарської фінансової допомоги для постраждалих фермерів, виключні захисні заходи по ключовим видам продукції та заходи із сприяння транзиту для експорту українського зерна через "коридори солідарності". Запропонований Європейською Комісією пакет залежить від скасування країнами-членами їх односторонніх заходів", - йдеться у документі.

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"Ми підкреслюємо важливість швидкого виконання спільного підходу ЄС, замість дотримання одноосібних рішень, щоб уникнути багатосторонніх заборон та інших рішень, що можуть піддавати ризику внутрішній ринок", - наголосили представники Єврокомісії.

Як зазначається у заяві, Єврокомісія взяла до уваги погляди, що були представлені учасниками зустрічі.

"Ми погодилися продовжувати політичні консультації у наступні дні з огляду на (необхідність) швидкого рішення", - йдеться у спільній заяві.

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