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Київ (13835) Київська область (3131) супутник (125) Попко Сергій (53)

Спалахи над Києвом: на землю впав супутник NASA. Повітряну тривогу оголосили, аби уникнути травмувань людей, - Київська військова адміністрація

Новини Цензор.НЕТ Події

спалах

У середу ввечері у Києві було видно, як впав космічний супутник NASA. У Київській військовій адміністрації повідомили, що українське ППО не працювало.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний телеграм-канал Київської обласної військової адміністрації.

""Близько 22:00 години 19 квітня у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкту. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Аби уникнути жертв від падінь на землю уламків - була оголошена повітряна тривога. ППО не працювала.",- заявивив Сергій Попко, начальник КМВА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київські телеграм-канали публікують відео падіння невідомого об’єкта і момент спалаху. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+28
за шо нам все це... Хай тепер хоч пару Абрамсів дадуть, за переляк)
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19.04.2023 23:47
+25
***, ще й це на нас...
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19.04.2023 23:44
+21
***.... Лохонулось НАСА. А почему не над кремлём ?
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19.04.2023 23:46
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я ще вчора подумала, коли прочитала, що він має впасти на землю, що хоч би не на нас. Плять, наврочила...
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20.04.2023 00:14 Відповісти
Предьяву НАСА тут і так хватає без них
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20.04.2023 00:16 Відповісти
Шашличні пі₴араси і тут не змогли щоб не сп#3діти. Скоро скажуть що то віслюк оманський, другий раз з бункера Київ деокуповує, а ви спутник - спутник.
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20.04.2023 00:16 Відповісти
Наса? То це ж прорашистський маск на нас направив
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20.04.2023 00:21 Відповісти
Странный угол падения, и сгорание спутника.
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20.04.2023 00:25 Відповісти
много чего странного....
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20.04.2023 00:35 Відповісти
))
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20.04.2023 00:32 Відповісти
Це болід!
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20.04.2023 00:40 Відповісти
хоч одна здорова думка
дякую.
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20.04.2023 01:37 Відповісти
Так, це саме болід. Маячню про супутник НАСА не враховуємо. Супутники, що відпрацювали своє, НАСА керовано зводить з орбіти над порожніми зонами океану. Болід не несе загрози, тому що внаслідок своєї надзвичайно великої швидкості (до 70 км/сек і вище) згоряє в атмосфері на великий висоті, до землі уламки не долітають
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20.04.2023 06:07 Відповісти
Цікава байка на ніч.
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20.04.2023 00:44 Відповісти
Прямо как в "Шоу Трумана"

Объяснение "это деталь самолёта" или "Это НАСА" всегда всех устроит и успокоит
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20.04.2023 00:48 Відповісти
Щойно прочитала повідомлення про орієнтовне падіння цього супутника вагою 300 кг о 21:30 (за місцевим часом: +/- 16 год).

Правда, орієнтовне місце падіння не вказується.

Ще подумала: хоч би не на Україну.

На тобі.

Ніби нам мало ...
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20.04.2023 00:52 Відповісти
Перевірена інфа - 100%, це пуйло на стєрху пролітав над Троєщиною, но був воврємя зафіксований і збитий силами ППО столиці, стєрх пішов на вимушену посадку в картопляндію.
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20.04.2023 01:01 Відповісти
NASA кашу не испортит.
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20.04.2023 03:30 Відповісти
та хоч супутники з неба
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20.04.2023 03:56 Відповісти
Судячи по вазі (300 кГ) - то був ніякий не супутник.

Це пуйло, повертаючись з Херсонщини, загубив свій туалетний чемоданчик.
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20.04.2023 04:05 Відповісти
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20.04.2023 05:48 Відповісти
В він самоліквідувався в небі над Києвом！😀😂😀
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20.04.2023 07:34 Відповісти
В Криму камні з неба а нам хоть супутники
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20.04.2023 05:11 Відповісти
То метеорит. Болід. Чоловік вчора читав про метеоритний дощ. Скоріш всього воно) Метеорит✨

А незабаром зранку Затемнення Сонця🌑. Точний час 7:16. В Україні видно не буде. Зараз ми перебуваємо під впливом Затемнення. Так званий коридор затемнень. Наступне відбудеться 5 травня. Буде повний Місяць🌔.

Зараз на Новомісяччя (о 7:16 і одну годину після) загадуємо бажання🍀. І візуалізуємо.
Загадаю Перемогу і щоб контрнаступ відбувся на зростаючому Місяці, що сприяє розвитку й успіху🔱
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20.04.2023 05:51 Відповісти
Це помста Доржа Бату.
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20.04.2023 06:52 Відповісти
У Попка зв'язок з NASA? Ні. Хто є джерелом інформації?
Я чомусь спростуванню NASA більше вірю, ніж Попку.

https://www.bbc.com/ukrainian/news-65317054
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20.04.2023 07:14 Відповісти
Та, чого там жаліти Украінців！ В них і так того заліза вдосталь у землі. Тож давайте тепер ще й з Украіни зробимо смітник космічного брухту.😂😀😂Чому б заходу не спрямувати це падіння на позиціі ворога？. А... зрозуміло－ бо путін гападе！😀😂😀😂
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20.04.2023 07:30 Відповісти
Суша посідає 29,2%, або 148,94 мільйонів км2 площі поверхні Землі.
361,13 мільйонів км2 поверхні Землі становить взаємопов'язаний океан.
І тут таке чудо: зламок впав ні в Антарктиді, ні в море-океяні, ні на расії, а чогось в лісах під Києвом...
P.S. Доречі, ви знаєте, що Колюмб був родом з Коломиї, колись про це жваво писали .
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20.04.2023 07:54 Відповісти
Воно так, тільки трошечки не так.

"400 років тому до американського міста Джеймстаун у штаті Вірджинія прибув англійський корабель «Марія і Маргарита».
Чи то пасажиром, чи то корабельним теслею був на ньому Іван Богдан з Коломиї.
Тож він став першим українцем, що зійшов на американську землю.
А позаяк добре знався на виробництві дьогтю і скла, може, саме він заснував першу скляну гуту в Америці."

https://www.radiosvoboda.org/a/1349810.html
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20.04.2023 09:17 Відповісти
Цікаво, як склалася доля цього Івана?
(гарне слово "пасажир")
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20.04.2023 10:16 Відповісти
В NASA опровергли падение спутника над Киевом, - BBC.
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20.04.2023 08:09 Відповісти
може то позаземні спостерігачі прилітали на багатостраждальну Україну щоб якось забрати всіх "слуг" разом з ОП і Голобородьком, а їх лупонули "Петріотом" ????
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20.04.2023 08:51 Відповісти
Кто-то окурок с МКС выбросил...
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20.04.2023 08:57 Відповісти
Наразі всі мають нагоду поміряти глибину особистості начальника КМВА.
Щось десь почуло. Вигадало і патякнуло на всю країну.
Інші рішення він теж так робить?
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20.04.2023 09:48 Відповісти
і , доречі, це також про якість "новин" в ЗМІ.
коли бачив подію своїми очима, а потім читаєш про це в ЗМІ... в серці відчуваєш тугу і смуток.
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20.04.2023 09:59 Відповісти
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