Спалахи над Києвом: на землю впав супутник NASA. Повітряну тривогу оголосили, аби уникнути травмувань людей, - Київська військова адміністрація
Новини Цензор.НЕТ Події
У середу ввечері у Києві було видно, як впав космічний супутник NASA. У Київській військовій адміністрації повідомили, що українське ППО не працювало.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний телеграм-канал Київської обласної військової адміністрації.
""Близько 22:00 години 19 квітня у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкту. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Аби уникнути жертв від падінь на землю уламків - була оголошена повітряна тривога. ППО не працювала.",- заявивив Сергій Попко, начальник КМВА.
Топ коментарі
+28 ватникобой
показати весь коментар19.04.2023 23:47
+25 Євген Дусик d5c288fa
показати весь коментар19.04.2023 23:44
+21 Роман Шишацький
показати весь коментар19.04.2023 23:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
дякую.
Объяснение "это деталь самолёта" или "Это НАСА" всегда всех устроит и успокоит
Правда, орієнтовне місце падіння не вказується.
Ще подумала: хоч би не на Україну.
На тобі.
Ніби нам мало ...
Це пуйло, повертаючись з Херсонщини, загубив свій туалетний чемоданчик.
А незабаром зранку Затемнення Сонця🌑. Точний час 7:16. В Україні видно не буде. Зараз ми перебуваємо під впливом Затемнення. Так званий коридор затемнень. Наступне відбудеться 5 травня. Буде повний Місяць🌔.
Зараз на Новомісяччя (о 7:16 і одну годину після) загадуємо бажання🍀. І візуалізуємо.
Загадаю Перемогу і щоб контрнаступ відбувся на зростаючому Місяці, що сприяє розвитку й успіху🔱
Я чомусь спростуванню NASA більше вірю, ніж Попку.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-65317054
361,13 мільйонів км2 поверхні Землі становить взаємопов'язаний океан.
І тут таке чудо: зламок впав ні в Антарктиді, ні в море-океяні, ні на расії, а чогось в лісах під Києвом...
P.S. Доречі, ви знаєте, що Колюмб був родом з Коломиї, колись про це жваво писали .
"400 років тому до американського міста Джеймстаун у штаті Вірджинія прибув англійський корабель «Марія і Маргарита».
Чи то пасажиром, чи то корабельним теслею був на ньому Іван Богдан з Коломиї.
Тож він став першим українцем, що зійшов на американську землю.
А позаяк добре знався на виробництві дьогтю і скла, може, саме він заснував першу скляну гуту в Америці."
https://www.radiosvoboda.org/a/1349810.html
(гарне слово "пасажир")
Щось десь почуло. Вигадало і патякнуло на всю країну.
Інші рішення він теж так робить?
коли бачив подію своїми очима, а потім читаєш про це в ЗМІ... в серці відчуваєш тугу і смуток.