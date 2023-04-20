Посольство України в Ізраїлі протестує проти чемпіонату із самбо, де виступають російські та білоруські спортсмени
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Посольство України в Ізраїлі висловило протест щодо проведення в місті Хайфа чемпіонату Європи з самбо за участю спортсменів з росії та Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці посольства України в Тель-Авіві.
Свій протест дипломатичне представництво адресувало міністерству культури і спорту та муніципалітету Хайфи.
У посольстві зазначили, що спонсором змагань виступила російська урядова організація, яку бойкотують західні країни.
"Росія використовує конкуренцію як ідеологічну зброю для поширення пропаганди та відбілювання своїх злочинів. [Це] є наругою над пам’яттю сотень тисяч громадян України, серед яких понад 220 українських спортсменів, які віддали життя в боротьбі за майбутнє демократичної європейської України", - заявили в посольстві.
Українська сторона закликала ізраїльтян скасувати та бойкотувати турнір.
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kasapy- katy ta vbyvzi, tse gan´ba z nymy ru4katysja 👺
А свого під носом посольство не бачить? Читайте статтю нижче.
В українському конкурсі піаністів бере участь росіянин Корчагін, який служив в армії РФ під час війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3413108
їх пустили в европейські організації бо вони слізно плакали як їм важко бо в азійських й середньосхідних асоціяціях з ними ніхто не хотів змагатися і їх засвистували араби.
тепер вони оперилися, знахабніли та починають вказувати европейцям (а українці без сумніву европейці навідміну від ізраїльтян) що нам робити, як нам дихати та як нам жити.
а зараз мені покуй-та нехай разом з арабами хоч втопляться в мертвому морі
Из открытых источников, что поставил Израиль Украине:
- израильские бронеавтомобили MRAP GAIA Amir, успешно воюют в Украине,
- Израиль разрешил членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащее израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнём
- Израиль разрешил Эстонии, передать Украине свои противотанковые ракеты Spike, комплекс береговой охраны Blue Spear и ракеты нового поколения Gabriel 5.
- Израиль поставляет мины М971 https://mil.in.ua/uk/news/********-otrymala-kasetni-miny-m971/
- Израиль поставил , в январе-декабре, 300.000 снарядов