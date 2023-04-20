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Посольство України в Ізраїлі протестує проти чемпіонату із самбо, де виступають російські та білоруські спортсмени

Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном

самбо

Посольство України в Ізраїлі висловило протест щодо проведення в місті Хайфа чемпіонату Європи з самбо за участю спортсменів з росії та Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці посольства України в Тель-Авіві.

Свій протест дипломатичне представництво адресувало міністерству культури і спорту та муніципалітету Хайфи.

У посольстві зазначили, що спонсором змагань виступила російська урядова організація, яку бойкотують західні країни.

"Росія використовує конкуренцію як ідеологічну зброю для поширення пропаганди та відбілювання своїх злочинів. [Це] є наругою над пам’яттю сотень тисяч громадян України, серед яких понад 220 українських спортсменів, які віддали життя в боротьбі за майбутнє демократичної європейської України", - заявили в посольстві.

Українська сторона закликала ізраїльтян скасувати та бойкотувати турнір.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль не ухвалював рішення про передачу Україні летальної зброї, - Нетаньяху

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
евреи...до сих пор боятся русских обидеть....
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20.04.2023 00:26
+6
євреї і московити робили геноцид українців під час радянської окупації. Тому євреї відчувають симпатію до нового геноциду українців.
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20.04.2023 00:31
+5
євреї невдячні скоти.

їх пустили в европейські організації бо вони слізно плакали як їм важко бо в азійських й середньосхідних асоціяціях з ними ніхто не хотів змагатися і їх засвистували араби.

тепер вони оперилися, знахабніли та починають вказувати европейцям (а українці без сумніву европейці навідміну від ізраїльтян) що нам робити, як нам дихати та як нам жити.
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20.04.2023 03:06
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по самбо самі кцпи і виступають. плюс дехто з бувшого срср
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20.04.2023 00:25 Відповісти
евреи...до сих пор боятся русских обидеть....
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20.04.2023 00:26 Відповісти
ну а куда им еще можно поехать на чемпионат? В Венесуэлу далеко, Венгрия принять тоже не может, пока из ЕС не вышла. В Судане война. Остался только Израиль.
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20.04.2023 00:28 Відповісти
В Хайфі осіло дуже багато вихідців з СРСР А вони "Нічого не забули і нічому не навчилися"
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20.04.2023 05:16 Відповісти
nu zvy4ajno, 6o ni6to ne 6oze z 💩 porjad stojaty

kasapy- katy ta vbyvzi, tse gan´ba z nymy ru4katysja 👺
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20.04.2023 00:29 Відповісти
євреї і московити робили геноцид українців під час радянської окупації. Тому євреї відчувають симпатію до нового геноциду українців.
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20.04.2023 00:31 Відповісти
СпортZмены ********** покоряют высоту.

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20.04.2023 00:35 Відповісти
На такi змагання треба виносити портрет загиблого спортсмена ,хто зможе з ним бороться?
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20.04.2023 00:36 Відповісти
Слава загиблим Героям!
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20.04.2023 00:37 Відповісти
Посольсто України в Ізраїлі проестує...
А свого під носом посольство не бачить? Читайте статтю нижче.
В українському конкурсі піаністів бере участь росіянин Корчагін, який служив в армії РФ під час війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3413108
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20.04.2023 02:28 Відповісти
євреї невдячні скоти.

їх пустили в европейські організації бо вони слізно плакали як їм важко бо в азійських й середньосхідних асоціяціях з ними ніхто не хотів змагатися і їх засвистували араби.

тепер вони оперилися, знахабніли та починають вказувати европейцям (а українці без сумніву европейці навідміну від ізраїльтян) що нам робити, як нам дихати та як нам жити.
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20.04.2023 03:06 Відповісти
раніше я співчував ізраїлю після кожного обстрілу, теракту і нападу терористів...ну як же так !!!
а зараз мені покуй-та нехай разом з арабами хоч втопляться в мертвому морі
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20.04.2023 06:13 Відповісти
Из-за подонков, Израиль задумается, стоит ли поставлять оружие Украине.
Из открытых источников, что поставил Израиль Украине:
- израильские бронеавтомобили MRAP GAIA Amir, успешно воюют в Украине,
- Израиль разрешил членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащее израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнём

- Израиль разрешил Эстонии, передать Украине свои противотанковые ракеты Spike, комплекс береговой охраны Blue Spear и ракеты нового поколения Gabriel 5.

- Израиль поставляет мины М971 https://mil.in.ua/uk/news/********-otrymala-kasetni-miny-m971/

- Израиль поставил , в январе-декабре, 300.000 снарядов
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20.04.2023 07:02 Відповісти
Та ми лише й існуємо завдяки Ізраїлю. Ти ще забув звинуватити Україну у порівнянні геноциду українців з «вєлічайшей траґєдієй». Як там з Голодомором? Ізраїль вже визнав його геноцидом,чи ще ніт?
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20.04.2023 08:32 Відповісти
Кому ще треба пояснювати, чому євреї у 2022 не пустили біженців з України та скасували безвіз, бо холуй кремля клав в Україну як і його громадяни, які посіли керівні крісла в керівництві України.
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20.04.2023 09:35 Відповісти
 
 