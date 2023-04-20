Спалахи над Києвом пов’язані із падінням супутника/метеорита (уточнюється), - Повітряні сили ЗСУ
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За попередньою інформацією спалахи над містом Київ близько 22.30 пов’язані із падінням супутника/метеорита (уточнюється).
Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"На даний час загрози застосування противником засобів повітряного нападу на цьому напрямку немає", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що інтенсивна бойова робота Повітряних Сил по БпЛА "Shahed-136/131" триває на південно-східному напрямку у зоні відповідальності повітряного командування "Схід". Збито близько десяти "шахедів".
Топ коментарі
+10 Роман Шишацький
показати весь коментар20.04.2023 01:33
+9 Urs
показати весь коментар20.04.2023 00:33
+9 Алекс Мышкевич
показати весь коментар20.04.2023 00:41
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Будь ласка, зачекайте...
"Есть даже отдельное название для исключительно ярких метеоров этого потока - «Файерболы Лирид». Иногда от них на небе остается светящийся след на несколько минут. Если вам повезет увидеть нечто подобное, значит Вам улыбнулась удача."
В усякому разі це ЗНАК.
Посольство США предупредило командование Воздушных Сил ВСУ, что спутник сгорит в атмосфере, не долетев до поверхности Земли, что бы ПВО ненароком не расходовало дорогие американские ракеты.
CNSA, 國家航天局, 国家航天局, Guó Jiā Háng Tiān Jú, Го Цзя Хан Тянь Цзюй
A joint team of Air Force Global Strike Command Airmen and Navy aircrew launched an unarmed Minuteman III intercontinental ballistic missile equipped with one test re-entry vehicle April 19 at 05:11 a.m. Pacific Time from Vandenberg SFB, Calif.
От, блін: хай би летіла на рашку.
це дуже підриває, як на мене, довіру до особистих свідчень людей, що називають себе очевидцями.
отже, усе скочується до вимог надавати -відео, -авдіо та критичної оцінки наданого...
і це стосується усього де фігурують очевидці.
2022- война
2023- пришельцы из космос
2025 ????
Битва за Лос-Анджелес (англ. Battle of Los Angeles, The Great Los Angeles Air Raid) - название, данное современными историками инциденту, связанному со слухами о нападении противника и последующим заградительным огнём сил противовоздушной обороны, который произошёл в ночь с 24 на 25 февраля 1942 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, США[1][2]. Инцидент произошёл менее чем через три месяца после вступления США во Вторую мировую войну в результате атаки на Пёрл-Харбор императорского флота Японии и на следующий день после атаки японскими силами Эллвуда 23 февраля 1942 года.
Первоначально целью огня ПВО считались предполагаемые атакующие силы Японии, однако, выступая на пресс-конференции вскоре после инцидента, министр ВМС Франклин Нокс назвал всё произошедшее «ложной тревогой». Инцидент породил массу спекуляций и «сенсаций» в газетах того времени.
При документировании инцидента в 1983 году Управление США по истории ВВС объяснило инцидент как следствие «военной нервозности», вероятно, вызванный метеозондом и усугубленным шальными вспышками и выстрелами соседних батарей."
До цих пір усі "голови ламають" - "А шо то було?" Купу досліджень провели Купу книг понаписували Дехто навіть наукові ступені на цьому зробив
Of course, Kiev received at least one battery.
Why not test the new toy,
(boys bored),
even test of the proper functioning
of the self-destruction functionality
of the missile ?
Тем временем страны J 7 ввели санкции против ядерной энергетики мавзолейной помойки.Бедная Ольга ********* 😁😛