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Спалахи над Києвом пов’язані із падінням супутника/метеорита (уточнюється), - Повітряні сили ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

спалах

За попередньою інформацією спалахи над містом Київ близько 22.30 пов’язані із падінням супутника/метеорита (уточнюється).

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На даний час загрози застосування противником засобів повітряного нападу на цьому напрямку немає", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що інтенсивна бойова робота Повітряних Сил по БпЛА "Shahed-136/131" триває на південно-східному напрямку у зоні відповідальності повітряного командування "Схід". Збито близько десяти "шахедів". 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київські телеграм-канали публікують відео падіння невідомого об’єкта і момент спалаху. ВIДЕО

Спалахи над Києвом пов’язані із падінням супутника/метеорита (уточнюється), - Повітряні сили ЗСУ 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
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20.04.2023 01:33
+9
Расходимся.
Посольство США предупредило командование Воздушных Сил ВСУ, что спутник сгорит в атмосфере, не долетев до поверхности Земли, что бы ПВО ненароком не расходовало дорогие американские ракеты.
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20.04.2023 00:33
+9
кароче, Київська військова адміністрація своє попереднє повідомлення одміняє:

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20.04.2023 00:41
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щось воно все дивно...
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20.04.2023 00:25 Відповісти
в бульбаленде точно такая же вспышка,так что это 99% метеорит
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20.04.2023 00:30 Відповісти
Сейчас пик активности метеорного потока Лирид с 16-22 апреля.
"Есть даже отдельное название для исключительно ярких метеоров этого потока - «Файерболы Лирид». Иногда от них на небе остается светящийся след на несколько минут. Если вам повезет увидеть нечто подобное, значит Вам улыбнулась удача."
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20.04.2023 01:04 Відповісти
https://techno.bigmir.net/amp-page/technology/5908039-zemlju-zasypalo-krasivym-meteoritnym-dozhdem
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20.04.2023 02:49 Відповісти
кароче, Київська військова адміністрація своє попереднє повідомлення одміняє:

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20.04.2023 00:41 Відповісти
нагадую попереднє повідомлення Київської військової адміністрації :

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20.04.2023 00:42 Відповісти
Київська військова адміністрація, ви людям мізки зовсім поплавили
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20.04.2023 00:46 Відповісти
у нас как не понос, так золотуха....
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20.04.2023 00:27 Відповісти
Похоже два в одном
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20.04.2023 00:30 Відповісти
От уявіть. Засідання ставки Зе, без Залужного..і хтось в оте ставочне їдло одночасно підсипав проносне зі снодійним..
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20.04.2023 01:16 Відповісти
А може то був пук дєрмака?
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20.04.2023 00:51 Відповісти
ну звичайно шо метеорит,не падав ніколи,а тут вирішив упасти прямо над столицею країни яка планує великий наступ.
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20.04.2023 00:29 Відповісти
То так і скажіть--ХЗ,що там впало,,,),,,
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20.04.2023 00:30 Відповісти
Це не супутник був. Скоріш, мериканці збили щось уzzкоє.
В усякому разі це ЗНАК.
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20.04.2023 00:30 Відповісти
Щось відбувається , але поки що нічого не відомо 🙁
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20.04.2023 00:32 Відповісти
ничего хорошего судя по всему. И как раз сегодня раструбили про патриоты....хз
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20.04.2023 00:37 Відповісти
Расходимся.
Посольство США предупредило командование Воздушных Сил ВСУ, что спутник сгорит в атмосфере, не долетев до поверхности Земли, что бы ПВО ненароком не расходовало дорогие американские ракеты.
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20.04.2023 00:33 Відповісти
командование Воздушных Сил ВСУ предупреждает НАСА что такие падения могут дорого стоить.
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20.04.2023 00:38 Відповісти
НАСА в качестве компенсации за испуг обещали дюжину ракет РАС-2 подкинуть.
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20.04.2023 00:41 Відповісти
тогда ладно
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20.04.2023 00:43 Відповісти
командование Воздушных Сил именно так и ответило.
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20.04.2023 00:46 Відповісти
Може, на Патріотах наші тренувалися?
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20.04.2023 00:35 Відповісти
Тобто ще не відомо чи то супутник, а вже кругом розплескали, що НАСА…
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20.04.2023 00:49 Відповісти
А ви що думали? Зєльоная воєная адміністрація все знає!
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20.04.2023 00:54 Відповісти
Плескати язиками для піару у нас вміють , на жаль 😠
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20.04.2023 00:56 Відповісти
"Ну канесна єта спутника НАСА! А сья зе исе?"

CNSA, 國家航天局, 国家航天局, Guó Jiā Háng Tiān Jú, Го Цзя Хан Тянь Цзюй
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20.04.2023 02:09 Відповісти
Може, це інопланетяни вирішили свій перший контакт з землянами зробити саме в Україні.
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20.04.2023 00:58 Відповісти
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20.04.2023 10:40 Відповісти
Супутник...метеорит...Потім скажуть,що у когось пердак рванув.
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20.04.2023 01:03 Відповісти
То був китайський новорічний ліхтарик..
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20.04.2023 01:19 Відповісти
могли б "скинути" супутник пізніше....десь на 9 мая....і трохи всторонці.....десь на 800+-км
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20.04.2023 01:04 Відповісти
НЛО
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20.04.2023 01:22 Відповісти
тре в звітах генштабу ще один рядок вводити, скілько нло збито. бо парядок должєн бить а нє то шо січас. отакоєот
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20.04.2023 01:28 Відповісти
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20.04.2023 01:29 Відповісти

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20.04.2023 01:31 Відповісти
?
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20.04.2023 11:53 Відповісти
У середу, 19 квітня, американські військові здійснили випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III без бойової частини.
A joint team of Air Force Global Strike Command Airmen and Navy aircrew launched an unarmed Minuteman III intercontinental ballistic missile equipped with one test re-entry vehicle April 19 at 05:11 a.m. Pacific Time from Vandenberg SFB, Calif.
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20.04.2023 01:31 Відповісти
Значить, ми її збили ?
От, блін: хай би летіла на рашку.
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20.04.2023 08:07 Відповісти
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20.04.2023 01:33 Відповісти
якщо прочитати що тут писали очевидці то одні божаться що чули вибух а инші божаться що не чули.

це дуже підриває, як на мене, довіру до особистих свідчень людей, що називають себе очевидцями.

отже, усе скочується до вимог надавати -відео, -авдіо та критичної оцінки наданого...

і це стосується усього де фігурують очевидці.
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20.04.2023 03:13 Відповісти
2019 год- ковид

2022- война

2023- пришельцы из космос
2025 ????
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20.04.2023 03:13 Відповісти
хтось здогадався поміряти рівень радіації над Києвом ?
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20.04.2023 04:29 Відповісти
Ох і "срач" розвели!

Битва за Лос-Анджелес (англ. Battle of Los Angeles, The Great Los Angeles Air Raid) - название, данное современными историками инциденту, связанному со слухами о нападении противника и последующим заградительным огнём сил противовоздушной обороны, который произошёл в ночь с 24 на 25 февраля 1942 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, США[1][2]. Инцидент произошёл менее чем через три месяца после вступления США во Вторую мировую войну в результате атаки на Пёрл-Харбор императорского флота Японии и на следующий день после атаки японскими силами Эллвуда 23 февраля 1942 года.

Первоначально целью огня ПВО считались предполагаемые атакующие силы Японии, однако, выступая на пресс-конференции вскоре после инцидента, министр ВМС Франклин Нокс назвал всё произошедшее «ложной тревогой». Инцидент породил массу спекуляций и «сенсаций» в газетах того времени.
При документировании инцидента в 1983 году Управление США по истории ВВС объяснило инцидент как следствие «военной нервозности», вероятно, вызванный метеозондом и усугубленным шальными вспышками и выстрелами соседних батарей."
До цих пір усі "голови ламають" - "А шо то було?" Купу досліджень провели Купу книг понаписували Дехто навіть наукові ступені на цьому зробив
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20.04.2023 05:23 Відповісти
Та это с Нибиру подкрепление подлетает
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20.04.2023 06:29 Відповісти
...було подумав, що то була затяжна блискавка (бо трохи падав дощ) і за звичкою почав рахувати секунди до грому, але грому так і не почув, і блискавок більше не було
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20.04.2023 06:50 Відповісти
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20.04.2023 07:27 Відповісти
Ранее предупреждали, что с 19 по 21 будет метеоритный дождь.
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20.04.2023 07:35 Відповісти
Patriot received recently.

Of course, Kiev received at least one battery.

Why not test the new toy,
(boys bored),
even test of the proper functioning
of the self-destruction functionality
of the missile ?
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20.04.2023 07:53 Відповісти
краще б провірили повітря в Києві і навколо на вміст шо то непонятного придурки.
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20.04.2023 08:41 Відповісти
https://youtu.be/1hmnvnGvxDQ..
Тем временем страны J 7 ввели санкции против ядерной энергетики мавзолейной помойки.Бедная Ольга ********* 😁😛
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20.04.2023 08:45 Відповісти
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20.04.2023 08:46 Відповісти
Можливо то був супутник Притули.
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20.04.2023 08:50 Відповісти
Не дождетесь
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20.04.2023 09:46 Відповісти
 
 