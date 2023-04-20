Спалахи над Києвом пов’язані із падінням супутника/метеорита (уточнюється), - Повітряні сили ЗСУ

За попередньою інформацією спалахи над містом Київ близько 22.30 пов’язані із падінням супутника/метеорита (уточнюється).

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На даний час загрози застосування противником засобів повітряного нападу на цьому напрямку немає", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що інтенсивна бойова робота Повітряних Сил по БпЛА "Shahed-136/131" триває на південно-східному напрямку у зоні відповідальності повітряного командування "Схід". Збито близько десяти "шахедів".

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