Мін’юст США активно розслідує російські злочини проти України - заступниця генпрокурора Ліза Монако

США отримали "життєво важливі" розвідувальні дані про війну в Україні завдяки законодавству про безпеку, яке дозволяє уряду збирати іноземні повідомлення через засоби зв’язку без ордера.

Про це заявила в середу заступниця генпрокурора США Ліза Монако в Юридичному комітеті Сенату, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Закон про нагляд за діяльністю іноземних розвідувальних служб дає уряду США змогу отримувати інформацію щодо неамериканців за кордоном, які користуються американськими послугами зв'язку.

"Коли йдеться про цей конфлікт і про те, що росія робить в Україні, вона виявилася життєво важливою", - заявив Монако. Розділ 702 закону "допоміг нам розкрити жахливі звірства в Україні, включаючи вбивства цивільних осіб, примусове переміщення дітей з окупованої росією території України до росії та затримання російськими військовими біженців, котрі рятуються від насильства", зазначила вона.

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Інформація, яку департамент отримав завдяки закону, "допомогла нам як країні і як спільноті національної безпеки активізувати зусилля з притягнення винуватців до відповідальності щодо України, дозволивши нам впевнено й точно говорити з міжнародним співтовариством про російські звірства", наголосила Монако.

Вона також висловила занепокоєння, що в деяких сферах Міністерству юстиції бракує ресурсів та повноважень для більш рішучих дій проти росії.

Вона підкреслила, що міністерство веде "активні розслідування" злочинів, скоєних під час війни, які "просуваються настільки швидко, наскільки можливо", і сподівається працювати з Конгресом для надання федеральним прокурорам юрисдикції щодо "злочинів проти людяності".

"Ми не можемо дозволити – і не дозволимо – воєнним злочинцям уникнути відповідальності за агресію і звірства, які вони вчинили в Україні", – додала вона.

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Монако також заявила, що уряд США розглядає можливість використання грошей російських олігархів, які заморозило Міністерство юстиції, для підтримки України.

За її словами, заморожено понад півмільярда доларів активів олігархів та осіб, котрі підтримують російський уряд і ухиляються від санкцій США. Проте департамент може заарештовувати й передавати лише ті російські активи, які були отримані внаслідок певних видів ухилення від санкцій, сказала Монако.

Це означає, що "мільйони" доларів не можуть бути перераховані Україні, пояснила вона.

"Ми залишимо гроші на столі, якщо не будуть розширені наші можливості…, - сказала заступниця генпрокурора, додавши, що Мін’юст хоче, аби Конгрес надав її відомству відповідні повноваження, "щоб ми могли змусити олігархів заплатити за відновлення України".

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