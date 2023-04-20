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ФСБ РФ проводить масштабну інспекцію внутрішніх органів безпеки, щоб усунути "неугодних" Кремлю чиновників, - ISW

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

фсб

Американські експерти припускають, що в Росії проводять чистку апарату внутрішньої безпеки, щоб усунути "неугодних" Кремлю чиновників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ), схоже, проводить широкомасштабну інспекцію внутрішніх органів безпеки.

Це відбувається нібито через "витік даних російських спецслужб на прохання громадян України".

Повідомлення про рейди ФСБ і МВС у відділеннях поліції Москви відбуваються на тлі серії арештів і звільнень високопоставлених членів керівництва Росгвардії.

Аналітики зазначають: Кремль може підштовхувати до таких арештів і розслідувань, щоб проінспектувати апарат внутрішньої безпеки з метою усунення чиновників, які вийшли з-під контролю Кремля, і подальшої консолідації контролю над органами внутрішньої безпеки.

Також читайте: Поїздка Путіна на окуповані території мала на меті публічно визначити потенційних винних напередодні контрнаступу ЗСУ, - ISW

Автор: Наталя Джума
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Успехов Вам товарисчи
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20.04.2023 06:30 Відповісти
А я думаю, чому Зеля так старається.
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20.04.2023 06:33 Відповісти
Хай гризуться Скоро вішать почнуть один одного В Росії головне - вчасно виявить "предателя" і "стуконуть" Поки "предателем" не призначили тебе
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20.04.2023 06:34 Відповісти
Что хорошего в том, что переловят тех, кто предупреждает нас о ракетах еще до их вылета ?
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20.04.2023 06:38 Відповісти
А ти впевнений що ловлять саме "тих"? Бо мені здається, що почалося "полювання на відьом" І ніхто не горить бажанням стать "крайнім", на якого вивалять усі "пройоби" цієї військово-політичної авантюри
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20.04.2023 07:16 Відповісти
УП .Стаття про Червінського і Грозева ...Як СБУ (ДКУ) та ОП втрутились в спецоперацію військових та ГРУ ..Я знав що СБУ кишеньковий підрозділ презедента .
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20.04.2023 06:36 Відповісти
Починаючи з 1934 року досвід знищення один одного колоссальний: ягода,єжов,берія,такщо Вперед Товарищи и патронов не жалеть.
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20.04.2023 07:01 Відповісти
і залишаться тупі і прєданньіе. ідеальна комбінація для режиму.
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20.04.2023 08:10 Відповісти
держат в тонусе, чтобы среди хранителей вони питерской подворотни не началось брожение
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20.04.2023 09:53 Відповісти
 
 