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Окупанти планують перемістити 400 строковиків на оборонні позиції в Криму, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим,окупація

Росіяни мають намір перемістити з Ізюмівки на оборонні позиції у Володимирівку у Криму 400 військовослужбовців строкової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"В населеному пункті Ізюмівка на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим близько 400 військовослужбовців строкової служби російських окупаційних військ, які розквартировані на базі відпочинку "Долина Скіфів", плануються до переміщення на оборонні позиції в районі населеного пункту Володимирівка Автономної Республіки Крим", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Хай ще їх у форму ВДВ одягнуть - щоб більш "геройськи" вигляділи В Афгані саме так і робили з хлопців з тримісячною підготовкою Та й нам "більше честі й гордості" - коли ми їх "швидкостворену еліту" перемелювать будемо
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20.04.2023 07:27 Відповісти
ворог поступово переходить до оборони,якщо не вдасться створити,неочікуванного удару для окупантів ,то буде створюватись ситуація окопної війни.Це не на руку українським захистникам.Адже у рашистів ,м'яса достатньо,і це буде тяганина з ними,таке як у Бахмуті.
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20.04.2023 07:34 Відповісти
Мальчікі в трусіках.
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20.04.2023 07:53 Відповісти
Ця новинка багато чого пояснює!!! Тепер майже все зрозуміло.
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20.04.2023 08:24 Відповісти
Це харч на один день.
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20.04.2023 08:39 Відповісти
 
 