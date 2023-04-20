Минулої доби росіяни 5 разів обстріляли Херсон, по області випустили 298 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації, поранено 5 осіб, - ОВА

За минулу добу військові РФ здійснили 60 обстрілів Херсонщини, випустивши 298 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 60 обстрілів, випустивши 298 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю підприємства критичної інфраструктури та територію автопідприємства в Херсоні; амбулаторію у Бериславській міській територіальній громаді.



Через російську агресію 6 людей дістали поранення", - написав він.



Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 87 осіб.

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