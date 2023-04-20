Російські "добровольці", які воюють на Донеччині, мають низький рівень морально-психологічного стану, - Генштаб
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Російські військовослужбовці з "добровольчого" формування "Невський", які беруть участь у бойових діях на Донеччині, мають низький рівень морально-психологічного стану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"В підрозділах російського "добровольчого" формування "Невський", які беруть участь у бойових діях на Донеччині, російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану. Встановлено, що основними чинниками цього є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами, невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат. Збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до російської федерації", - йдеться в повідомленні Генштабу.
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