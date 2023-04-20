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Російські "добровольці", які воюють на Донеччині, мають низький рівень морально-психологічного стану, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,окупант,мобілізація

Російські військовослужбовці з "добровольчого" формування "Невський", які беруть участь у бойових діях на Донеччині, мають низький рівень морально-психологічного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"В підрозділах російського "добровольчого" формування "Невський", які беруть участь у бойових діях на Донеччині, російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану. Встановлено, що основними чинниками цього є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами, невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат. Збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до російської федерації", - йдеться в повідомленні Генштабу.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
І шо?? Все одно із цим "низьким рівнем морально-психологічного стану" лізуть вбивати українців як скажені пацюки.
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20.04.2023 08:11
+5
Але їх теж потрібно вбивати, але цієї худоби дуже багато і потрібно витрачати немало ресурсів для ВСУ, щоб це зробити...
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20.04.2023 08:09
+2
То тому, що майже нема шансів привезти самці пральну машину, бо арта рівняє міста. Да і лади закінчуються ...
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20.04.2023 08:02
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То тому, що майже нема шансів привезти самці пральну машину, бо арта рівняє міста. Да і лади закінчуються ...
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20.04.2023 08:02 Відповісти
Та й шуб на всіх не хватить. Хіба що свої чорнобурки поначесують😃
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20.04.2023 09:00 Відповісти
Але їх теж потрібно вбивати, але цієї худоби дуже багато і потрібно витрачати немало ресурсів для ВСУ, щоб це зробити...
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20.04.2023 08:09 Відповісти
ЗСУ.
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20.04.2023 11:02 Відповісти
І шо?? Все одно із цим "низьким рівнем морально-психологічного стану" лізуть вбивати українців як скажені пацюки.
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20.04.2023 08:11 Відповісти
Разбор чужих ошибок, еще подскажите что им надо делать. И что получили за неделю, чтобы были готовы
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20.04.2023 08:19 Відповісти
Рівень потрібно понизити максимально, щоб був поближче до землі.
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20.04.2023 08:23 Відповісти
...поглибше в землю
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20.04.2023 08:55 Відповісти
а хренштабу треба щоб був високий??? м-да с
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20.04.2023 08:48 Відповісти
Військовослужбовці базованої в Алма-Аті, Талдикоргані, та Шілікемірі "миротворчої" бригади ВДВ ЗС РФ "КазБриг" відмовились виконувати наказ про передислокацію в РФ.
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20.04.2023 08:57 Відповісти
може досить вже цю х*ню нести про "морально-психологічний" стан кацапів? рік тому він був поганий-препоганий, гірше нікуди, ось-ось через день-два розбіжаться хто-куди...
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20.04.2023 09:19 Відповісти
Отсюда вопрос который задаю ещё с осени--- а кто тогда в Бахмуте воюет? При таком то моральном разложении! Кто мамам звонит с темой ,,все пропало,,? Тысяча в день гибнет, т-34 в бой пошли, офицеры стреляют за 100 гр водки! Пора оперетку закрывать эту. Впереди момент истинны для нас всех. И для смеху чуть--- указом преза карты Таро запретить, 5 лет строгача за нарушение! Идиоты!
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20.04.2023 11:04 Відповісти
 
 