Російські "добровольці", які воюють на Донеччині, мають низький рівень морально-психологічного стану, - Генштаб

Російські військовослужбовці з "добровольчого" формування "Невський", які беруть участь у бойових діях на Донеччині, мають низький рівень морально-психологічного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"В підрозділах російського "добровольчого" формування "Невський", які беруть участь у бойових діях на Донеччині, російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану. Встановлено, що основними чинниками цього є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами, невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат. Збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до російської федерації", - йдеться в повідомленні Генштабу.

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