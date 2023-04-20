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обстріл (21042) Запорізька область (2561)

За добу військові РФ здійснили 86 ударів по 13 населених пунктах на Запоріжжі, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

область,запорізька

Упродовж минулої доби російські окупанти завдали по населених пунктах Запоріжжя 86 ударів з різних видів озброєння.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ.

"За добу ворог здійснив 86 ударів по 13 населених пунктах з різних видів озброєння. Зафіксовано 20 нових руйнувань, але люди, на щастя, не постраждали", - написав він.

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Автор: Наталя Джума
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