За добу військові РФ здійснили 86 ударів по 13 населених пунктах на Запоріжжі, - ОВА
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Упродовж минулої доби російські окупанти завдали по населених пунктах Запоріжжя 86 ударів з різних видів озброєння.
Про це повідомив глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ.
"За добу ворог здійснив 86 ударів по 13 населених пунктах з різних видів озброєння. Зафіксовано 20 нових руйнувань, але люди, на щастя, не постраждали", - написав він.
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