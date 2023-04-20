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Українські військові за добу знищили 21 ворожий "Шахед" із 26, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

За минулу добу українські захисники знищили 21 ворожий "Шахед" із 26 запущених росіянами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетні та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 БпЛА типу "Шахед-136". 21 з них знищено нашими захисниками. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Також читайте: ЗСУ відбили понад 55 атак ворога на 5 напрямках, - Генштаб

Автор: Наталя Джума
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20.04.2023 09:11 Відповісти
Героям слава !!!
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20.04.2023 10:41 Відповісти
 
 