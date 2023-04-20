Українські військові за добу знищили 21 ворожий "Шахед" із 26, - Генштаб

За минулу добу українські захисники знищили 21 ворожий "Шахед" із 26 запущених росіянами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетні та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 БпЛА типу "Шахед-136". 21 з них знищено нашими захисниками. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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