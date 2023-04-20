Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 184 420 осіб (+670 за добу), 3667 танків, 2825 артсистем, 7120 броньованих машин
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Станом на ранок 20 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 184 420 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 184 420 (+670) осіб ліквідовано,
- танків - 3667 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 7120 (+10) од,
- артилерійських систем - 2825 (+6) од,
- РСЗВ - 539 (+1) од,
- засоби ППО - 285 (+0) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2386 (+10),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5707 (+15) од,
- спеціальна техніка 332 (+2).
"Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.
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