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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 184 420 осіб (+670 за добу), 3667 танків, 2825 артсистем, 7120 броньованих машин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на ранок 20 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 184 420 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 184 420 (+670) осіб ліквідовано,
  • танків - 3667 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 7120 (+10) од,
  • артилерійських систем - 2825 (+6) од,
  • РСЗВ - 539 (+1) од,
  • засоби ППО - 285 (+0) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2386 (+10),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5707 (+15) од,
  • спеціальна техніка 332 (+2).

Також читайте: Авіація та артилерія ЗСУ протягом 19 квітня уразили 9 районів зосередження окупантів та 2 склади боєприпасів, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 184 420 осіб (+670 за добу), 3667 танків, 2825 артсистем, 7120 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Автор: Наталя Джума
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Йшов 3346 день москальсько-української війни. 36 одиниці техніки і майже 700 чумардосів. ББМ, арта, спецтехніка і багато логістики. Плюс відбили волну БПЛА. Розвідники космічної флотилії галактики помічені в небі Києва, протестували можливості Петріот, все норм )) Слава ЗСУ! Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
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20.04.2023 08:19 Відповісти
"Фторрая армия в мире" продовжувала 10-й місяць штурмувати праву рельсу біля вокзалу в Бахмуті...
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20.04.2023 08:53 Відповісти
Але це так, орки зайшли за залізницю, частково контролюють дорогу Хромове, Кремінна витісняють з лісництва захисників, Мар'їнка і Авдіївка відбилися. Дуже багато не перевіреної інформації. Судячи з "успіхів' вони такі другі ззаду
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20.04.2023 09:35 Відповісти
а де НЛО одна штука?
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20.04.2023 09:15 Відповісти
 
 