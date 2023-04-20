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Росіяни на окупованих територіях до шкільної програми з історії включили розділ про "СВО", - Центр національного спротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь,юнармія

На тимчасово окупованих територіях росіяни в уроки історії включили розділ про так звану "спеціальну військову операцію".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"В школах на тимчасово окупованих територіях росіяни активно промивають мізки українським дітям щодо свого вторгнення.

Якщо спочатку це відбувалось в межах "розмов про важливе" – на спеціальному уроці пропаганди, який проводиться раз в тиждень й обов’язковий для відвідування, то зараз ворог включив розділ про "сво" у програму з історії.

Також окупанти з наступного року планують ввести обов’язкову військову підготовку для учнів старших класів, аби підготувати їх до призову в армію ворога. Водночас продовжуються створюватись осередки мілітаристичних угруповань "юнармії", які діють при школах", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС зауважили, що "політика промивання мізків дітям на ТОТ є ознакою геноциду, адже вона спрямована на зміну самоідентифікації цілого покоління".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни планують створити 200 пропагандистських осередків в школах окупованої частини Донбасу

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
і про куліковску,, про битву олександра невского теж
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20.04.2023 08:47
+4
Нова казка "про гєроіческую оборону" та "вєроломних врагов".

Цікаво, в їх історії буде місце черговій "героїчній обороні" міста руських топляков?
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20.04.2023 08:52
+3
"сім'я - ячейка обчества" писали камуністи.
а совдепівська школа, як і "руzzкая" - то така собі фуйня на палочці. Якщо в сімі дитині мізги вправлять в потрібному напрямку, то все буде гаразд, а сім'ї колаборантів, це окреме питання
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20.04.2023 08:52
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і про куліковску,, про битву олександра невского теж
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20.04.2023 08:47 Відповісти
Нова казка "про гєроіческую оборону" та "вєроломних врагов".

Цікаво, в їх історії буде місце черговій "героїчній обороні" міста руських топляков?
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20.04.2023 08:52 Відповісти
"сім'я - ячейка обчества" писали камуністи.
а совдепівська школа, як і "руzzкая" - то така собі фуйня на палочці. Якщо в сімі дитині мізги вправлять в потрібному напрямку, то все буде гаразд, а сім'ї колаборантів, це окреме питання
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20.04.2023 08:52 Відповісти
А русня изменила название ВОВ на СВО Германии 1941-1945 по декомунизации и демилитаризации СССР?
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20.04.2023 08:54 Відповісти
так звану, міфічнну "вов" на території червоної комуно-нацистької імперії зла та тюрми народів (срср) потрібно офіційно називати "Гражданская вайна 1941-45 рр",, де Герої-повстанцімацковії (РОА, РОНА, Руслад, КОНР, козачі полки ікорпуса) під керівництвом видатних генералів Власова, Шкуро, Краснова, Каміського боролися проти червоної комуно-більшовицької банди ч-леніна-насталіна, а довбесьні війська 3Рейху (Вермах, Люфтвафе, танкові підрозділи генерала Гудеріана, тощо) надавали цим повстанцям виключно миротворчу, гуманітарну підтримку у боротьбі з червоними заколотниками !!!
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20.04.2023 09:31 Відповісти
П...дери, ось заради цього соціалістичного минулого і пішов цей дебіл пуйло війною.Ну, і хто більший клоун?
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20.04.2023 09:04 Відповісти
Детки и так будут знать, что московиты - большие СВО.
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20.04.2023 09:04 Відповісти
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20.04.2023 09:07 Відповісти
😂😂😂 Це правильно!!! Особливо, коли ця "СВО" стане для них катастрофою і початком рлзпаду цього завеликого улусу. Цю історичну подвю хм треба запам'ятати на десятиліття!
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20.04.2023 09:07 Відповісти
С чего начинается гадина?
С удушливой лжи по ТВ,
С попов, пешеходов таранящих
На «Лексусах» и «БМВ».
А может, она начинается
С той первой абхазской войны,
С тех криков, и плачей, и выстрелов,
Что не были русским слышны?

С чего начинается гадина?
С невтоптанных в грязь кумачей,
С портретов тирана усатого,
И чествованья палачей.
А может, она начинается
С той мантры про «Родину-Мать»,
Не просто с незнанья истории,
А и с нежелания знать?

С чего начинается гадина?
С креста перед входом в МИФИ,
С гламурной накрашенной курицы,
Которой политика - фи.
А может, она начинается
С завистливой злобы раба,
С мечты, чтоб соседу свободному
Скорей наступила труба?

С чего начинается гадина?
С парадов и олимпиад,
С вельможно-холуйского барина,
Что лижет начальственный зад.
А может, она начинается
С дворцов и офшоров вдали
И с маленьких глупых гаденышей,
Что курс Селигера прошли?

С чего начинается гадина?
С истерики на площадях,
С надкрыльев жука колорадского
На невоевавших ******.
А может, она начинается
С «портянок» и «ботов» сетей,
С уменья воспитывать ненависть
Ко всем, кто не любит плетей?

С чего начинается гадина?
С визгливых имперских понтов,
С орущих под флагами гопников
И лупящих женщин ментов.
А чем же закончится гадина
Всея озверелой Руси?
Спроси у повешенных в Нюрнберге,
Саддама Хусейна спроси…
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20.04.2023 09:15 Відповісти
рууусские идут
и зажигаются огни

рууусские идут
сосать чеченские х@ииииии
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20.04.2023 09:10 Відповісти
ще окремий підручник видайте... при нагоді стане підсральником...
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20.04.2023 09:11 Відповісти
Ну враховуючи як там всі роки голосували за прокацапські партії, то там і так мізки ватні
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20.04.2023 09:28 Відповісти
В цих дебілів в головах насрано.Як жили минулим так і живуть.Кончені
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20.04.2023 17:35 Відповісти
 
 