Росіяни на окупованих територіях до шкільної програми з історії включили розділ про "СВО", - Центр національного спротиву
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На тимчасово окупованих територіях росіяни в уроки історії включили розділ про так звану "спеціальну військову операцію".
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"В школах на тимчасово окупованих територіях росіяни активно промивають мізки українським дітям щодо свого вторгнення.
Якщо спочатку це відбувалось в межах "розмов про важливе" – на спеціальному уроці пропаганди, який проводиться раз в тиждень й обов’язковий для відвідування, то зараз ворог включив розділ про "сво" у програму з історії.
Також окупанти з наступного року планують ввести обов’язкову військову підготовку для учнів старших класів, аби підготувати їх до призову в армію ворога. Водночас продовжуються створюватись осередки мілітаристичних угруповань "юнармії", які діють при школах", - йдеться в повідомленні.
У ЦНС зауважили, що "політика промивання мізків дітям на ТОТ є ознакою геноциду, адже вона спрямована на зміну самоідентифікації цілого покоління".
Будь ласка, зачекайте...
Цікаво, в їх історії буде місце черговій "героїчній обороні" міста руських топляков?
а совдепівська школа, як і "руzzкая" - то така собі фуйня на палочці. Якщо в сімі дитині мізги вправлять в потрібному напрямку, то все буде гаразд, а сім'ї колаборантів, це окреме питання
С удушливой лжи по ТВ,
С попов, пешеходов таранящих
На «Лексусах» и «БМВ».
А может, она начинается
С той первой абхазской войны,
С тех криков, и плачей, и выстрелов,
Что не были русским слышны?
С чего начинается гадина?
С невтоптанных в грязь кумачей,
С портретов тирана усатого,
И чествованья палачей.
А может, она начинается
С той мантры про «Родину-Мать»,
Не просто с незнанья истории,
А и с нежелания знать?
С чего начинается гадина?
С креста перед входом в МИФИ,
С гламурной накрашенной курицы,
Которой политика - фи.
А может, она начинается
С завистливой злобы раба,
С мечты, чтоб соседу свободному
Скорей наступила труба?
С чего начинается гадина?
С парадов и олимпиад,
С вельможно-холуйского барина,
Что лижет начальственный зад.
А может, она начинается
С дворцов и офшоров вдали
И с маленьких глупых гаденышей,
Что курс Селигера прошли?
С чего начинается гадина?
С истерики на площадях,
С надкрыльев жука колорадского
На невоевавших ******.
А может, она начинается
С «портянок» и «ботов» сетей,
С уменья воспитывать ненависть
Ко всем, кто не любит плетей?
С чего начинается гадина?
С визгливых имперских понтов,
С орущих под флагами гопников
И лупящих женщин ментов.
А чем же закончится гадина
Всея озверелой Руси?
Спроси у повешенных в Нюрнберге,
Саддама Хусейна спроси…
и зажигаются огни
рууусские идут
сосать чеченские х@ииииии