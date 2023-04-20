Минулої доби росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині, 2 особи зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 19 квітня, російські окупанти вбили 1 мирного жителя Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 19 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Костянтинівці.



Ще 2 людини в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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