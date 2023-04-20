Окупанти на півдні продовжують обстріли та терор цивільного населення, - ОК "Південь"

На Лівобережжі російські загарбники займають вогневі позиції та гатять по тих напрямках, звідки Сили оборони України намагаються їх відтіснити.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform

"При цьому ворог продовжує застосовувати як авіацію для здійснення атак керованими авіаційними бомбами, так і безпілотні літальні апарати, призначені для розвідування місцевості та водночас завдавання ударів по скупченню людей, автівках та навіть по поодиноких громадянах, які пересуваються територією", - йдеться в повідомленні.

Гуменюк також повідомила, що внаслідок скидання ворогом розривних гранат з дронів за минулу добу зазнали поранень троє мирних мешканців Херсонщини.

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"Противник не може досягти будь-яких успіхів через нашу результативну контрбатарейну роботу. Відтак він використовує БПЛА задля терору нашого мирного населення. Зокрема, це полягає і в тому, що росіяни намагаються атакувати навіть групи, які задіяні для розмінування місцевості та вичищення від снарядів сільськогосподарських угідь. Через це обстановка, пов’язана з розмінуванням, залишається на півдні дуже важкою", - додала Гуменюк.