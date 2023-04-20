УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11606 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
42 086 163
Німеччина (4528) Китай (1920) Анналена Бербок (325)

Візит до Китаю моментами був "більш ніж шокуючим". Пекін перетворюється на нашого суперника, - Бербок

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

бербок

Китай все більше перетворюється із торгового партнера і конкурента на системного суперника. Деякі моменти візиту до Пекіна були "більш ніж шокуючими".

Про це глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила під час виступу перед німецьким парламентом по поверненні з Пекіна, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

За словами Бербок, деякі моменти її поїздки були "дійсно шокуючими". Вона не уточнила, що саме має на увазі. Але зауважила, що Китай стає все більш репресивним у своїй внутрішній політиці і агресивним - у зовнішній.

Читайте: Міністр оборони Китаю Лі Шанфу похвалив Путіна за "сприяння миру в усьому світі"

За її словами, Китай є для Німеччини партнером, конкурентом і системним суперником. Але саме останню роль він перебирає на себе все більше й більше.

Бербок додала, що Китай - найбільший торгівельний партнер Німеччини. Але це ще не означає, що він є найбільш важливим.

Також читайте: НАТО наразі не бачить свідчень того, що Китай надає Росії летальну військову допомогу, - Столтенберг

Бербок відвідала Пекін минулого тижня. Її метою було попередити тамтешню владу, що будь-які спроби контролювати Тайвань є неприйнятним. В Пекіні відповіли, що Китай і Німеччина один для одного - партнери, а не радники. І запропонували Берліну підтримати "реінтеграцію" Тайваню.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+69
Когда уже розовые идиоты на Западе поймут, что нельзя откармливать коммунистических ублюдков? Они, разжирев, ВСЕГДА будут кусать руку кормящего! С намерением сожрать целиком
показати весь коментар
20.04.2023 09:45
+54
оце маєш! такий лагідний комуняцький рай чомусь стає непривітливим... хлопаки, вчить історію... і робіть висновки до того, як накачати такі оази грошима, передовими технологіями та обладнанням...
показати весь коментар
20.04.2023 09:28
+42
Отож. Не хотіли платити своєму робітнику, бо він бачте дорогий.
Платили китайцю, який ногами у підвалі робить товари.

Молодці. Зекономили? Заробили? Тепер хай болить голова, де брати гроші і зброю для світової війни, яка вже на порозі
показати весь коментар
20.04.2023 09:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
TSMC строит заводы в США и Европе, но это занимает время, ориентировочно только с 2025 года смогут запустить производство чипов.
показати весь коментар
20.04.2023 13:43 Відповісти
А что так просто взять и вывести? Это не 100 гривен в банкомате снять. Во первых, заводы и фабрики нельзя просто перевезти из страны в страну, их придется продавать местным компаниям и это в лучшем случае, в худшем китайцы их могут просто национализировать выплатив самый минимум компенсации западным компаниям или вообще ничего. Это потери миллиардов долларов активов не считая потенциальную прибыль. Потом что бы подобное производство развернуть дома или в другой стране это снова нужно миллиарды вкладывать в строительство и оборудование, искать специалистов и работников, обучать их, налаживать логистические цепочки. Это огромные расходы и убытки для бизнеса, для потребителей это также будет означать рост цен
показати весь коментар
20.04.2023 13:40 Відповісти
Можна легко все вивести і перенести в Індію і сама Китай залежить від Європи і США повністю, ба більше якщо запровадити ембарго їжі на Китай то вони здохнуть з голоду вони не можуть забезпечити себе своєю їжею
показати весь коментар
20.04.2023 15:52 Відповісти
Розовые пони начинают что то подозревать
показати весь коментар
20.04.2023 09:44 Відповісти
В чем шок? Що у дупу не поцілували?
показати весь коментар
20.04.2023 09:46 Відповісти
в Європі може бути три німецько-мовних країни чи три вікінго-мовних, чи дві франко-мовних, чи дві тюрко-мовних.
в Азії може бути з десяток арабо-мовних
і це я про автохтонів кажу, не про метрополії-колонії

але руско-язична чи кітайсько-язична імперія завжди прагне бути "єдіная і нєдєлімая"
показати весь коментар
20.04.2023 09:52 Відповісти
справедливе і важливе зауваження
показати весь коментар
20.04.2023 11:43 Відповісти
Самі дебіли - нє х.. було з цих злиднів-дикунів робити монстрів (росія , Китай).
показати весь коментар
20.04.2023 09:55 Відповісти
вигодували тварюк
показати весь коментар
20.04.2023 10:29 Відповісти
Дивно да..
Ніби вперше в історії диктатура відгодована демократією намагається її знищити
показати весь коментар
20.04.2023 10:41 Відповісти
Правда всегда иная. Азиаты по сути своей трудяги, с утра до ночи и 7 дн в неделю. Ну такие. Скромны во всем. Латиносы ( Ю. Америка) лентяи и танцоры, не технарь, пастухи, понтари наркомы. Африка обжоры и лентяи патологические, арабы почти тоже самое, ещё и фанатики по вере. Где было затевать массовую сборку всего? В Китае конечно. И он справился. Таковы реалии.
показати весь коментар
20.04.2023 10:52 Відповісти
Так то да, но есть нюанс. Массовое производство в Китае об'ясняется потребностью налаживания массового сбыта в той же Африке и Азии. Внутренний западный рынок во вливании технологий производства в Китай в таких об'емах не нуждался. Германия вполне могла справиться с целями, задействовав те же европейские республики бывшего совка. Но предпочла кормить Китай и оставить бывшие совковые республики в сфере интересов рэфии. И цель, как ни крути, всё в тех же сверхприбылях корпораций.
показати весь коментар
20.04.2023 11:37 Відповісти
А ты развернись на 360 градусов.💪
показати весь коментар
20.04.2023 11:16 Відповісти
Вот тут глаза и открылись... Хорошо, что сейчас, когда еще не поздно принимать правильные решения.
показати весь коментар
20.04.2023 11:23 Відповісти
Правильные решения, это какие? Санкции против первой экономики в мире? На Белом доме флаг и тот сделан в Китае.
показати весь коментар
20.04.2023 11:31 Відповісти
А зачем санкции против США вводить?
показати весь коментар
20.04.2023 11:44 Відповісти
Умным политикам виднее, ящитаю. Или Вы считаете, что лучше дождаться горячей фазы, т.е. войны?
показати весь коментар
20.04.2023 12:59 Відповісти
Какая ещё война, нападать на Китай можно только по воде, они перебьют все корабли с материка, ну а людские ресурсы и сравнивать нечего.
показати весь коментар
20.04.2023 13:14 Відповісти
Так о чём разговор? Какие Ваши предложения?
показати весь коментар
20.04.2023 14:12 Відповісти
Стесняюсь спросить как с берега можно " перебить " авианосные ударные группы . а у США их 11 ? Поподробней пожалуйста . Вы служили в ВМФ , в каком звании? И последний вопрос , риторический . Вы кацап?
показати весь коментар
20.04.2023 19:10 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2023 19:26 Відповісти
Сергей Сергеев b7c38a6f

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:20.04.2023

Ахахаха , ну точно кацап , еще и лайкает сам себе вновь созданными аккаунтами. Самолайк - это онанизм)))) Завязывай, а то волосы на ладошке вырастут.
показати весь коментар
20.04.2023 20:59 Відповісти
Плевать, сколько у кого групп. На примере нашей войны, уже даже самый тупой понял, что важнее всего - контролировать город, а не его развалить. Иными словами, захватить столицу и сменить правительство. С Китаем это не реально. Да, можно стирать в пыль города томагавками. Можно даже ядерные бомбы поскидывать. Но что, если китайцы возьмут пример с нас, и не сдадутся ? Тогда придется туда заходить. А Китай поболее Украины будет.

В общем эти две страны вряд ли будут друг с другом воевать, они ж не тупые как Россия, завязнуть друг в друге.
показати весь коментар
21.04.2023 01:28 Відповісти
Да нет , не плевать. Китай очень зависит от снабжения своей страной морским транспортом. Воевать конечно никто не хочет , но если уж и будет война между США и Китаем ( конвенциональным вооружением ) то победитель очевиден и это не Китай. Этими 11-ю АУГ против 2-х у Китая , США могут разнести не только военный флот косоглазых , но и торговый, рыбаков , они могут Томагавками постепенно раз за разом уничтожать портовую инфраструктуру Китая или сделать морскую блокаду. Имея военно морские базы в Японии , на Филиппинах это может быть очень долго. Кто накормит китаез через береговые границы? Монголия? Нищая рашка или Вьетнам, Бирма , Индия ? Сколько товарищ Си сможет прокормить 1.5 миллиарда своих ртов , даже имея стратегический запас продуктов? Год ? А что будет с экономикой Китая ? А с топливным рынком? Опять пересядут на велосипеды и миску риса на день будут делить. Я еще в конце 80-х бывал в Китае и видел эту картину собственными глазами.
показати весь коментар
21.04.2023 07:24 Відповісти
китайці ніколи не були вояками.так собі масовка.
показати весь коментар
20.04.2023 20:45 Відповісти
10-ро с топорами выносят одного с автоматом. Да, 9-ро полягут. Но один добежит. И этот принцип никогда нельзя недооценивать. Особенно сражаясь со страной, в которой народ кормят лебедой ради вяличия страны.
показати весь коментар
21.04.2023 01:29 Відповісти
цікаво, що спочатку 2000-них кацапи мастурбували на своїх олігархів, потім на кадрова та кадировців, а зараз , коли і кадировців скурвились , мастурбуют на кітайців...)
показати весь коментар
21.04.2023 00:43 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2023 09:44 Відповісти
Ну что нажрались взаимовыгодным сотрудничеством с людоедами Толи ещё будет
показати весь коментар
20.04.2023 11:29 Відповісти
Як же вони повільно прозрівають? Та й чи прозріють остаточно? Як можливо примиритись двум діаметрально протилежним суспільним системам? Можливо лише співіснувати, бажано на різних планетах...
показати весь коментар
20.04.2023 11:30 Відповісти
Ні, остаточно не прозріють.
показати весь коментар
20.04.2023 13:59 Відповісти
Китай, с его промышленным потенциалом может себе позволить шокировать, они могут убивать миллионами своих граждан, думаете они не смогут убивать миллионы чужих? Коммунисты расцветшие на западных технологиях и рынках со временем становятся неуправляемыми и непредсказуемыми тиранам. Но, запад сам взращивает таких тиранов.
показати весь коментар
20.04.2023 11:38 Відповісти
Во всём виноват Ермак, к Меркель не ходи.🤓
показати весь коментар
20.04.2023 11:40 Відповісти
Ну, виновный всегда будет назначен вовремя
показати весь коментар
20.04.2023 12:04 Відповісти
Схоже комуняці Сіцзінпіню лаври ху@ла спокою не дають... Здавалось би, ну шо тобі треба? Економіка розвивається, майже все продається в США та на європейському рівні, вже не жерете комах, вже є на столі рис та до рису, ти такий важний, тебе всюди приймають, твоя країна не ізгой.... Але, як в тій казці про розбите корито, хоче Сі бути сталбовой дварянкой, так само як ху@ло, хоче китайськими "скрєпамі" помахати, що поваги вже мало, хочеться щоб всі боялися... Грьобані азіати всі однакові, що москалота, що кітайози.
показати весь коментар
20.04.2023 11:56 Відповісти
с прозрєнієм...тут не можна не процитувати лавруху:"дебіли, *****!"
показати весь коментар
20.04.2023 11:57 Відповісти
Все зрозуміло, коли почитати, хто з товстосумів останні роки вкладався у КНР. Тому ЕС і поїхав на уклін.
показати весь коментар
20.04.2023 12:31 Відповісти
Кетайці просто торгуються, надувши щоки. Не клеїться в них глобальний спротив. А так зване примирення між саудитами і персами проста формальність. Вони ворогують століттями. А розрив трапився коли хусити обстріляли шахедами нафтопромисли саудитів бо ті обезголовили вожаків шиїтського спротиву. Кетайці терпіли сто років Гонконг і будуть терпіти до скону Тайвань. Ну нахамили Бербок, буде хтось другий -теж нахамлять, Як там колись було при Мао -453 китайське попередження. Вони також хвастались фразою Конфуція про мавпочку, яка сидить на горі і дивитися як внизу два тигри *********. Але мавпочка в упор не бачить, що другого тигра там і не було, а бігає тройка друга бабуїнів. І вже подерті, шкура в клоччя-шукають місця де перепочити і рани зализати.
показати весь коментар
20.04.2023 12:48 Відповісти
"важливий торгівельний партнер, але не найголовніший". Та ясно, жили ж раніше без Китаю, будуть жити і далі. Зрештою це ж німецьке прислів"я "торгівля почекає, політика - ні"?

А глобалістам "пламений прівєт".
Глобалізація теж має бути вміру і добре треба було подумати, а перед тим як включати в свої плани країни, які традиційно ненавидять цілий Світ і тільки і мріють, як вони той Світ у баранячий ріг скрутять,
треба було, курва мать, прийняти відро касторки і добре прорс..ся, щоб гівно з голови до унітазу спустити, а не тільки надприбутками думати тобто сракою.
А так, маємо тепер з глобальною економікою і глобальний же триндець.
показати весь коментар
20.04.2023 13:04 Відповісти
в потіндустріальному світі китай лишня країна.ясно що їх зітруть з лиця землі.і вони це розуміють.
показати весь коментар
20.04.2023 13:30 Відповісти
это хорошо, что ЕС сейчас осознает что инвестиции в Китай и вынос туда производств необходимо оперативно сворачивать. Они забыли о том что никогда не следует складывать все яйца в одну корзину и лишать себя пространства для маневра. Путин и Си показали Европе что это чревато.
Ну китайский ширпотреб это не газ, он никоим образом ресурс не стратегический, так что можно свернуть буквально года за два бизнес с Китаем, наиболее наукоемкие оставив у себя а мелочевку требующую дешевый труд перекинуть да в ту же Индию и Африку.
показати весь коментар
20.04.2023 13:38 Відповісти
в принципе амеры наступили на эти грабли еще раньше и сейчас активно занимаются уходом из китая и ликвидацией даже намеков на его влияние. ЕС необходимо срочно заняться тем же.
показати весь коментар
20.04.2023 13:41 Відповісти
ЕС и американцы и сейчас наступают на грабли перенося все из китая в индию...через лет 15-20 тоже самое будет и с индией. Подкопят деньжат, возомнят себя раджами...захотят вернуть пакистан/шри-ланку...и понеслось
показати весь коментар
20.04.2023 19:12 Відповісти
откуда инфа что они оттуда уходят?
показати весь коментар
21.04.2023 00:23 Відповісти
Больше половины компонентов для фармацевтики в ЕС и Швейцарии, делают узкоглазые обезьяны.
Чтобы получить сверхприбыли, фармацевтические компании создали искусственную зависимость от краснопузых
показати весь коментар
21.04.2023 00:16 Відповісти
того, но доходит. доходит, но туго.
показати весь коментар
20.04.2023 16:04 Відповісти
комуністи виявляється агресивні, ніколи такого не було.
показати весь коментар
20.04.2023 16:07 Відповісти
І оце знову.
показати весь коментар
20.04.2023 16:28 Відповісти
Виростили ще одного монстра, і лише тепер це побачили.
показати весь коментар
20.04.2023 16:20 Відповісти
а я вспоминаю как перед 24.02.2022, Арахамия расхваливал Китай, и говорил что Украине нужно на него переориентироваться...
показати весь коментар
20.04.2023 16:57 Відповісти
гроші для абізяни понад усе
показати весь коментар
20.04.2023 17:48 Відповісти
тю,он всегда такой есть и будет.
показати весь коментар
20.04.2023 17:37 Відповісти
Якщо Китай буде відрізаний від ******** західних технологій у разі геополітичного конфлікту, то це - як і у випадку з Росією - буде стримувати його економічний розвиток у довгостроковій перспективі. Правда, Китай, завдяки своїй значно потужнішій промисловій і технологічній базі, краще впорається з такими санкціями, ніж Росія.

Проте втрата доступу до західних технологій дуже ускладнить досягнення мети досягнення широкої технологічної автаркії і в той же час стати лідером у багатьох областях інновацій.


у 2021 році Китай купив 53% всього його імпорту із західних країн. Але справа не тільки і не стільки в кількості, скільки в якості імпорту. Найбільше Китай залежить від Заходу в області високотехнологічної продукції, в першу чергу в області напівпровідників. Експортуючи мікрочіпи, Китай одночасно імпортує їх, причому в гігантських обсягах: у 2021 році вони були закуплені на 433 млрд дол. При цьому 68% були придбані на Заході.

У разі загострення конфлікту КНР буде найскладніше знайти заміну ************* чіпам, «так як машини для їх виробництва також надходять із Заходу на 76%. Однак в таких перспективних технологічних областях, як штучний інтелект, Big Data і швидкість роботи комп'ютерів, Китай, швидше за все, зіткнеться зі стійким відставанням. Це в кінцевому підсумку вплине на військовий потенціал Китаю і, ймовірно, на довгий час відстане від США.
показати весь коментар
20.04.2023 21:04 Відповісти
Захід сам породив таких ублюдків як китай і расія. а тепер висловлюють азабочєнность!
показати весь коментар
20.04.2023 21:05 Відповісти
Так швидко забули про бійню на площі Тяньанмень? Виростили на свою ж голову на своїх технологіях та інвестиціях - тепер прозрівайте євро-йолопи! Перенести високотехнологічні виробництва вкраїни якщо не до Західної, то принаймні Східної Європи, ввести торгівельні мита для товарів з Китаю і нехай моляться далі на своїх червоних фюрерів. А то шось не в"яжуться ваші ліберальні демократичні цінності з комуняцькою ідеологією Китаю.
показати весь коментар
20.04.2023 23:53 Відповісти
Раніше чи пізніше це мало статись...рожеві окуляри вже не конають. Просрав захід Грузію, Чечню, Крим нарешті... не бачили які то неадеквати? І чим московія різниться від китайоз? Зрозуміли, нарешті? Хоча питання риторичне, бабло в світі первинне, на жаль
показати весь коментар
21.04.2023 04:54 Відповісти
Ох, уж ця дипломатія...За її словами, Китай є для Німеччини партнером, конкурентом і системним суперником. Але саме останню роль він перебирає на себе все більше й більше.

Для того, щоб зрозуміти про що говорить пані Бербок треба говорити про санкції, рупії, юані, долари, євро-версія париж, євро-версія берлін...кордони України 1991.

Почнемо про гроші. В першому кварталі еРФія значно не отримала виручки в бюджет в доларах. Тут зіграв фактор ціни на нафту та переорієнтування на Азію. Де бабло? Китай та Індія. Прикол в тому, що експортні гроші в рупіях в Індії та юанях в Китаї. Рупії не можуть на пряму конвертуватися в долари, через проблемну економіку Індії - від'ємне торговельне сальдо, країна не розвиває виробництво. А тонкість з юанями, що вони в китайських офшорах.
До війни брудні російські гроші осідали в ЄС(під ЄС вважаємо Францію та Німеччину, як головні складові)...взаміну ЄС отримувало природні ресурси із росії для економіки. Тепер і гроші і природні ресурси в напрямку Китаю.

Китай закредитував умовний Південь, Захід це проспав. Країни Африки, Підн Америки тощо. Тепер за ці офшорні юані режим путіна може скуповувати як зброб так все інше...під контролем Китаю. "Мирні інціативи" Китаю мають дуже потужну фінансову основу впливу...без ніяких пострілів.

В ЄС повна "демократія" по ситуації по цій проблемі. Перша - аля Макрон "китайський ресторан", аля Бербок "ми теж вміємо рахувати".
показати весь коментар
21.04.2023 07:31 Відповісти
Причиною такої ситуації є глобалізація з 1991, яка була не підкрипленна "моралю" - по правилах глобальної торгівлі могли "грати" країни із різним соціально-політичним складом. Авторитарні режими отримали перевагу, коли мали ресурси які потрібні Заходу. Зараз "картина маслом", а корупція, офшорні схеми замінювали зброю та війни для росту впливу авторитарних режимів, в першу чергу це стосується путінської росії. росія пу і тепер має стадо агентів впливу на Заході - від ЗМІ та журналістів до політиків.
Наприклад це - Американці оголосили хрестовий похід проти Росії, - Лавров...це комплімент, якщо подивитися на послідовність дій США і тепер (санкції, "гастролі" агентів впливу, прости господи трампізм із рандомними заявами), і за останні 30 років. Ну а дефективність ООН взагалі "шедевр")
Через рік війни, тільки Китай заставляє на Заході задумуватися вже не тільки, що не так з безпекою, а що тепер з економікою... 24.02.22 режим путлера почав "обмінювати" вплив на території, недоімперія потрібні території для своєї стабілізації. Ось тут все і почало вилазити на зовні. Китай рік спостерігав за послідовністю Заходу...тепер Захід знову "доганяє" ситуацію без виробки системного підходу.
показати весь коментар
21.04.2023 07:55 Відповісти
Прикладом відсутності системного підходу в проблемі безпеки, економіки, фінансів є політики Туреччини, країни Нато... і не в ЄС. Порівняти можна по санкціях проти путінської росії з політикою країн Балтії. Туреччина не має спільного кордону із еРФією, країни Балтії мають - проблема безпеки виходить на перший план, тому санкції по повній. В Туреччини навпаки, плюс не в ЄС, тобто економічні питання потребують іншого підходу.

Чого немає? Чітких правил гри. Що там зараз із Всесвітньою організацією торгівлі?) Коли є юань-Південь та долар-євро-Північ? Ось тут і проблема. Захід має формувати свою глобалізацію-2, на основі демократичних цінностей, з одними правилами "моралі". Тоді перед "Китаєм-Південь " постане проблема із ринками збуту, ресурси стануть другорядними. Але проблема глобалізації-2 в тому, що виростуть внутрішні ціни, через додану вартість (основа високого рівня життя) та зменшення надприбутків (політика продовження економіки...гомо сапієнс не такі вже розумні...але це на преший час структурної перебудови правил.

Нові структурні правила потребують більш тіснішого, але головне більш відвертої розмови в G7++, G20 на етапі змін відпадає тимчасово...тому що не тільки гроші, але і війна причина всього. Тут і питання до США, не в Європі, а в Північній Америці, там теж потрібні зміни. Здається дипломатія та економічні форуми мають бути частіші та з новими ідеями, криза очевидна.
ЄС, Нато потрібна зброя, багато. Питання безпеки потребують змін поглядів по Північній Африці та Ближньому сходу. Ще потрібна культурологічна революція, щоб проектувати Змісти на ці регіони. Як показав вже різносторонній досвід із російською еміграцією, з цим треба працювати та перенести на інші еміграції в ЄС, еміграція має еволюціонувати під дією цінностей Заходу, інакше вона загроза не тільки безпеки. Ця проблема описана давно, але ж нічого не робилося. Як ЄС чи Захід має впливати, якщо власна культура, мистецтво в застої. Це теж зброя.

Україна, війна, зброя...неофедалізм та суспільство. В Україні всі проблеми Заходу та Азії відзеркалені в кривавому дзеркалі. Тут Захід, як модель має все в динаміці, тому прикластися тут треба по повній...кордони 1991 це буде тільки розуміння фіксації проблеми.
показати весь коментар
21.04.2023 08:54 Відповісти
Щоб зрозуміти роль України в ЄС та Нато в повоєнній Європі та...Азії. Достатньо одного питання. Нова Україна, із ростучою економікою потягне не просто Молдову та Грузію в ЄС як додоток, а як ринки збуту...але і Туреччину. Це фактор зміни на Близькому Сході розглядався?
показати весь коментар
21.04.2023 08:58 Відповісти
Коли читаєш статтю Країни "Великої сімки" готують повне ембарго на експорт до Росії, - Bloomberg, розумієш, вже із досвіду попередніх санкцій...що до реально дієвого на результат не домовляться. Не має системного підходу зміни структури в проблемі безпеки, економіки, фінансів. Які прогнози МВФ по економіці росії пу після більш ніж року санкцій? Китаю щось протиставляється? Ні. А росія пу тепер тільки проксі для Китаю.
Перша проблема повязана із Зброєю, вже не тільки для війни України проти агресії режиму пу, а для самого Заходу...теж не "густо"? Демократія без кулаків.
показати весь коментар
21.04.2023 09:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 