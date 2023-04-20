Візит до Китаю моментами був "більш ніж шокуючим". Пекін перетворюється на нашого суперника, - Бербок
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Китай все більше перетворюється із торгового партнера і конкурента на системного суперника. Деякі моменти візиту до Пекіна були "більш ніж шокуючими".
Про це глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила під час виступу перед німецьким парламентом по поверненні з Пекіна, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
За словами Бербок, деякі моменти її поїздки були "дійсно шокуючими". Вона не уточнила, що саме має на увазі. Але зауважила, що Китай стає все більш репресивним у своїй внутрішній політиці і агресивним - у зовнішній.
За її словами, Китай є для Німеччини партнером, конкурентом і системним суперником. Але саме останню роль він перебирає на себе все більше й більше.
Бербок додала, що Китай - найбільший торгівельний партнер Німеччини. Але це ще не означає, що він є найбільш важливим.
Бербок відвідала Пекін минулого тижня. Її метою було попередити тамтешню владу, що будь-які спроби контролювати Тайвань є неприйнятним. В Пекіні відповіли, що Китай і Німеччина один для одного - партнери, а не радники. І запропонували Берліну підтримати "реінтеграцію" Тайваню.
Будь ласка, зачекайте...
в Азії може бути з десяток арабо-мовних
і це я про автохтонів кажу, не про метрополії-колонії
але руско-язична чи кітайсько-язична імперія завжди прагне бути "єдіная і нєдєлімая"
Ніби вперше в історії диктатура відгодована демократією намагається її знищити
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Реєстрація:20.04.2023
Ахахаха , ну точно кацап , еще и лайкает сам себе вновь созданными аккаунтами. Самолайк - это онанизм)))) Завязывай, а то волосы на ладошке вырастут.
В общем эти две страны вряд ли будут друг с другом воевать, они ж не тупые как Россия, завязнуть друг в друге.
А глобалістам "пламений прівєт".
Глобалізація теж має бути вміру і добре треба було подумати, а перед тим як включати в свої плани країни, які традиційно ненавидять цілий Світ і тільки і мріють, як вони той Світ у баранячий ріг скрутять,
треба було, курва мать, прийняти відро касторки і добре прорс..ся, щоб гівно з голови до унітазу спустити, а не тільки надприбутками думати тобто сракою.
А так, маємо тепер з глобальною економікою і глобальний же триндець.
Ну китайский ширпотреб это не газ, он никоим образом ресурс не стратегический, так что можно свернуть буквально года за два бизнес с Китаем, наиболее наукоемкие оставив у себя а мелочевку требующую дешевый труд перекинуть да в ту же Индию и Африку.
Чтобы получить сверхприбыли, фармацевтические компании создали искусственную зависимость от краснопузых
Проте втрата доступу до західних технологій дуже ускладнить досягнення мети досягнення широкої технологічної автаркії і в той же час стати лідером у багатьох областях інновацій.
у 2021 році Китай купив 53% всього його імпорту із західних країн. Але справа не тільки і не стільки в кількості, скільки в якості імпорту. Найбільше Китай залежить від Заходу в області високотехнологічної продукції, в першу чергу в області напівпровідників. Експортуючи мікрочіпи, Китай одночасно імпортує їх, причому в гігантських обсягах: у 2021 році вони були закуплені на 433 млрд дол. При цьому 68% були придбані на Заході.
У разі загострення конфлікту КНР буде найскладніше знайти заміну ************* чіпам, «так як машини для їх виробництва також надходять із Заходу на 76%. Однак в таких перспективних технологічних областях, як штучний інтелект, Big Data і швидкість роботи комп'ютерів, Китай, швидше за все, зіткнеться зі стійким відставанням. Це в кінцевому підсумку вплине на військовий потенціал Китаю і, ймовірно, на довгий час відстане від США.
Для того, щоб зрозуміти про що говорить пані Бербок треба говорити про санкції, рупії, юані, долари, євро-версія париж, євро-версія берлін...кордони України 1991.
Почнемо про гроші. В першому кварталі еРФія значно не отримала виручки в бюджет в доларах. Тут зіграв фактор ціни на нафту та переорієнтування на Азію. Де бабло? Китай та Індія. Прикол в тому, що експортні гроші в рупіях в Індії та юанях в Китаї. Рупії не можуть на пряму конвертуватися в долари, через проблемну економіку Індії - від'ємне торговельне сальдо, країна не розвиває виробництво. А тонкість з юанями, що вони в китайських офшорах.
До війни брудні російські гроші осідали в ЄС(під ЄС вважаємо Францію та Німеччину, як головні складові)...взаміну ЄС отримувало природні ресурси із росії для економіки. Тепер і гроші і природні ресурси в напрямку Китаю.
Китай закредитував умовний Південь, Захід це проспав. Країни Африки, Підн Америки тощо. Тепер за ці офшорні юані режим путіна може скуповувати як зброб так все інше...під контролем Китаю. "Мирні інціативи" Китаю мають дуже потужну фінансову основу впливу...без ніяких пострілів.
В ЄС повна "демократія" по ситуації по цій проблемі. Перша - аля Макрон "китайський ресторан", аля Бербок "ми теж вміємо рахувати".
Наприклад це - Американці оголосили хрестовий похід проти Росії, - Лавров...це комплімент, якщо подивитися на послідовність дій США і тепер (санкції, "гастролі" агентів впливу, прости господи трампізм із рандомними заявами), і за останні 30 років. Ну а дефективність ООН взагалі "шедевр")
Через рік війни, тільки Китай заставляє на Заході задумуватися вже не тільки, що не так з безпекою, а що тепер з економікою... 24.02.22 режим путлера почав "обмінювати" вплив на території, недоімперія потрібні території для своєї стабілізації. Ось тут все і почало вилазити на зовні. Китай рік спостерігав за послідовністю Заходу...тепер Захід знову "доганяє" ситуацію без виробки системного підходу.
Чого немає? Чітких правил гри. Що там зараз із Всесвітньою організацією торгівлі?) Коли є юань-Південь та долар-євро-Північ? Ось тут і проблема. Захід має формувати свою глобалізацію-2, на основі демократичних цінностей, з одними правилами "моралі". Тоді перед "Китаєм-Південь " постане проблема із ринками збуту, ресурси стануть другорядними. Але проблема глобалізації-2 в тому, що виростуть внутрішні ціни, через додану вартість (основа високого рівня життя) та зменшення надприбутків (політика продовження економіки...гомо сапієнс не такі вже розумні...але це на преший час структурної перебудови правил.
Нові структурні правила потребують більш тіснішого, але головне більш відвертої розмови в G7++, G20 на етапі змін відпадає тимчасово...тому що не тільки гроші, але і війна причина всього. Тут і питання до США, не в Європі, а в Північній Америці, там теж потрібні зміни. Здається дипломатія та економічні форуми мають бути частіші та з новими ідеями, криза очевидна.
ЄС, Нато потрібна зброя, багато. Питання безпеки потребують змін поглядів по Північній Африці та Ближньому сходу. Ще потрібна культурологічна революція, щоб проектувати Змісти на ці регіони. Як показав вже різносторонній досвід із російською еміграцією, з цим треба працювати та перенести на інші еміграції в ЄС, еміграція має еволюціонувати під дією цінностей Заходу, інакше вона загроза не тільки безпеки. Ця проблема описана давно, але ж нічого не робилося. Як ЄС чи Захід має впливати, якщо власна культура, мистецтво в застої. Це теж зброя.
Україна, війна, зброя...неофедалізм та суспільство. В Україні всі проблеми Заходу та Азії відзеркалені в кривавому дзеркалі. Тут Захід, як модель має все в динаміці, тому прикластися тут треба по повній...кордони 1991 це буде тільки розуміння фіксації проблеми.
Перша проблема повязана із Зброєю, вже не тільки для війни України проти агресії режиму пу, а для самого Заходу...теж не "густо"? Демократія без кулаків.