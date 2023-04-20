Єврокомісія у п’ятницю поінформує послів ЄС про зміст нового пакету санкцій проти РФ, - Politico

Європейська комісія цієї п’ятниці запросить послів ЄС на закриті брифінги щодо запланованого змісту нового пакету санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду про це стало відомо виданню Politico від чотирьох неназваних дипломатів.

Згідно з інформацією видання, Європейська комісія та країни ЄС цього тижня готують наступний пакет санкцій проти Росії. Німеччина вже попросила включити до нього ядерну енергетику.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що наступний пакет санкцій буде зосереджений на боротьбі з обходом санкцій і лазівками.

За словами чотирьох дипломатів, у середу Єврокомісія поінформувала послів ЄС про те, що цієї п'ятниці запросить їх на закриті брифінги щодо запланованого змісту санкційного пакету.

На таких брифінгах Єврокомісія зазвичай інформує послів у невеликих групах про те, чого очікувати від її пропозиції. Посли, своєю чергою, можуть вказати на "червоні лінії" від своїх урядів.

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