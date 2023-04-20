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Новини Київські новини
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Київ (13835) Ігнат (700)

У момент спалаху над Києвом система ППО не працювала. Ймовірно, це був метеор, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

київ

У Повітряних силах прокоментували спалах над Києвом увечері 19 квітня.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі повідомляв. Повітряні сили не працювали - це однозначно, на цьому напрямку. Повітряні сили працювали по "шахедах", повітряне командування "Схід", 10 "шахедів" знищено, там була гаряча бойова робота. У Києві всі спостерігали таке незвичне явище, яке вже набуло широкого поширення у вигляді мемів тощо", - зазначив він.

За словами Ігната, це був метеор, який входив в атмосферу, але це ймовірно.

"Повітряні сили не займаються небесними тілами. Повітряні сили займаються відбиттям російської агресії", - додав речник.

Коментуючи оголошення повітряної тривоги Ігнат сказав: "А як ви хотіли? В країні йде війна, щось вибухнуло в небі. Треба ж реагувати якось, це було несподівано для всіх. ... В країні війна і будь-яка така ситуація, треба перестрахуватися та оголошувати тривогу".

Нагадаємо, ввечері 19 квітня в небі над Києвом під час повітряної тривоги помітили яскравий спалах.

У соцмережах почали публікувати його відео та висловлювати припущення про те, що це могло бути.

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що спалах спричинений падінням на землю космічного супутника NASA. Повітряну тривогу, за його словами, оголошували, щоб уберегти людей від уламків.

Цю версію підтвердили і в Повітряних силах - щоправда, зазначивши, що інформація ще уточнюється, і це може бути не супутник, а метеорит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": NASA про спалахи над Києвом: Це був не супутник

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
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20.04.2023 09:27
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20.04.2023 09:35
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20.04.2023 09:33
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20.04.2023 09:33 Відповісти
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20.04.2023 09:35 Відповісти
Може це "руzzкий дух" втік вночі з Києво-Печерської Лаври?
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20.04.2023 09:29 Відповісти
А ще можна погадать на кавовій гущі, або на картах.....🤡🤡🤡
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20.04.2023 09:32 Відповісти
Шо то було?
Мабуть НЛО.
Ні сіло, ні впало
По небу пливло.
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20.04.2023 09:32 Відповісти
Прилітали подивиться на яйця по 17 грн?....
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20.04.2023 09:34 Відповісти
Увидеть Париж яйця по 17 и умереть.
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20.04.2023 09:37 Відповісти
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20.04.2023 09:33 Відповісти
Спокійно. Люська сказала,що "єто сбілі шахєд"
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20.04.2023 09:33 Відповісти
Оця Люська, що хоче бути президентом?....
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20.04.2023 09:38 Відповісти
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20.04.2023 11:41 Відповісти
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20.04.2023 09:34 Відповісти
Инопланетяне прилетели нам помочь в борьбе против кацапов, а мы в них патриотом
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20.04.2023 09:35 Відповісти
Страшне.

Ми ж чемні люди.
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20.04.2023 09:47 Відповісти
Мнение игната-это что-то...
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20.04.2023 09:36 Відповісти
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20.04.2023 09:43 Відповісти
Оптимус Прайм прилетів.
Буде мочить орковстанців
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20.04.2023 09:45 Відповісти
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20.04.2023 09:47 Відповісти
А тепер офіційно: Спалах над Києвом - це відблиск сталевих яєць Верховного головнокомандувача!
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20.04.2023 12:11 Відповісти
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20.04.2023 09:54 Відповісти
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20.04.2023 09:58 Відповісти
Капець, мемів - повно. Таке враження, що люди не спали - всю ніч їх складали.

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20.04.2023 09:58 Відповісти
Просто тестировалась обновлённая версия Тунгусского метеорита класса "воздух-воздух".
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20.04.2023 10:01 Відповісти
Метеорний потік Ліриди - це зорепад, що щорічно діє. Зірковий дощ активізується квітневими ночами з 14 по 30 квітня, цього року пік активності припаде на ніч із 21 на 22 квітня.
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20.04.2023 10:15 Відповісти
Так це зорепад , а от в ЗЕлених довбо ***** виявляється американські супутники падають
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20.04.2023 10:46 Відповісти
🤣🤣🤣
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20.04.2023 11:42 Відповісти
Жесть! Збрехали як завжди, на всяк випадок...
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20.04.2023 10:46 Відповісти
Це папілац з планети альфа-центавра...
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20.04.2023 11:28 Відповісти
Когда будет звездопад Лириды

В шлейф кометы Тэтчера, которая оставит нам метеоритный поток Лириды, Земля попадет 15 апреля, а выйдет из него 29 апреля. То есть, наблюдать звездопад мы сможем целых две недели, а его пик будет 21 апреля.
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20.04.2023 11:45 Відповісти
 
 