У момент спалаху над Києвом система ППО не працювала. Ймовірно, це був метеор, - Повітряні сили

У Повітряних силах прокоментували спалах над Києвом увечері 19 квітня.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі повідомляв. Повітряні сили не працювали - це однозначно, на цьому напрямку. Повітряні сили працювали по "шахедах", повітряне командування "Схід", 10 "шахедів" знищено, там була гаряча бойова робота. У Києві всі спостерігали таке незвичне явище, яке вже набуло широкого поширення у вигляді мемів тощо", - зазначив він.

За словами Ігната, це був метеор, який входив в атмосферу, але це ймовірно.

"Повітряні сили не займаються небесними тілами. Повітряні сили займаються відбиттям російської агресії", - додав речник.

Коментуючи оголошення повітряної тривоги Ігнат сказав: "А як ви хотіли? В країні йде війна, щось вибухнуло в небі. Треба ж реагувати якось, це було несподівано для всіх. ... В країні війна і будь-яка така ситуація, треба перестрахуватися та оголошувати тривогу".

Нагадаємо, ввечері 19 квітня в небі над Києвом під час повітряної тривоги помітили яскравий спалах.

У соцмережах почали публікувати його відео та висловлювати припущення про те, що це могло бути.

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що спалах спричинений падінням на землю космічного супутника NASA. Повітряну тривогу, за його словами, оголошували, щоб уберегти людей від уламків.

Цю версію підтвердили і в Повітряних силах - щоправда, зазначивши, що інформація ще уточнюється, і це може бути не супутник, а метеорит.

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