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Росія створила на окупованій території України нову групу військ, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

18 квітня 2023 року Кремль опублікував пресреліз про візит диктора Путіна на окупований Росією південь України. У повідомленні йдеться, що президент відвідав "Дніпровську групу військ".

Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікований у Twitter міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це одна з перших згадок про існування Дніпровської групи військ (ДГВ). Росія використовує термін "група військ" у специфічному значенні, вказуючи на велике, спеціально організоване оперативне формування.

За даними британської розвідки, на початку вторгнення російські сили були організовані до груп військ, кожна з яких була пов'язана зі своїм військовим округом у Росії, наприклад, Західна та Центральна групи військ.

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"Існування явно нового ДГВ передбачає, що початкова організація сил змінилася, ймовірно, через великі втрати. Місія ДГВ, ймовірно, буде обороняти південний сектор окупованої зони, і особливо південно-західний фланг, який зараз зафіксований по лінії Дніпра", - зазначають у міноборони Британії.

Автор: Марина Макєєва
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вона називаеться " чорні пакети"?
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20.04.2023 09:35 Відповісти
НЕ зрозуміло чи диктор путіна відвідав групу, чи президент. Так, висєр ні про що.
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20.04.2023 10:22 Відповісти
Які високі слова Місія...їх місія додому в мішках. Якби не назвали перегній, задачі перегною не зміняться
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20.04.2023 09:37 Відповісти
В Днепровскую группу войск входят начальник, политрук, повар и секретарша
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20.04.2023 09:40 Відповісти
Так удобнее скрывать потери
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20.04.2023 09:42 Відповісти
То для годування дніпровських сомів.
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20.04.2023 10:07 Відповісти
а даввайте не забувати, що ця група кацапських військ сформована завдяки "таварісчам" зєлєнскаму і дєрьмаку, а також їхньому великому бажанню розмінувати чонгар, аби "в має билі шашличкі"... багато хто якось це забуває, а не треба - скінчиться війна й з винуватців треба спитати, висловлюючися їхньою мовою "па всєй строгасті закона"...
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20.04.2023 10:09 Відповісти
А до якого округу прив'язана ця Дніпровська гвс?
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20.04.2023 10:39 Відповісти
 
 