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Новини Політика УкраїниЗа кордоном
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Ткач Михайло (118) Сила і Честь (35)

"Батальйон Куршевель": "Сила і честь" заявила, що її депутат Зінкевич був на лікуванні, а по дорозі назад "вирішив побачити" елітний курорт

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Депутат від партії "Сила і Честь" Валерій Зінкевич відвідував Куршевель у Франції, водночас у партії пояснили, що він непридатний до військової служби, оскільки є пенсіонером по інвалідності.

Про це у Facebook повідомив журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

"Пам‘ятаєте депутата Володимирської міськради від партії "Сила і Честь" Ігоря Смішка Валерія Зінкевича з "Батальйона Куршевель"? Партія "Сила і Честь" опублікувала заяву.

"Розслідуванням, яке провів Секретаріат Партії, встановлено, що В. Зінкевич є пенсіонером по інвалідності 2-ої групи. Згідно з висновком військово-лікарської комісії він є непридатним до військової служби і знятий з військового обліку. Після повномасштабного вторгнення роздав усі будівельні матеріали власного магазину на потреби оборони".

І найголовніше: "Як він пояснив, його перебування за кордоном було обумовлено плановим щорічним лікуванням у Чехії. Повертаючись з якого разом із дружиною, він вирішив побачити Куршевель і заїхав туди на декілька днів", - зазначає Ткач.

За словами журналіста, водночас керівництво партії чомусь пропонує вигнати Зінкевича.

"Незважаючи на те, що В. Зінкевич не порушив ні чинного законодавства України, ні Уставу Партії, керівництвом Партії було прийнято рішення звернутися до Волинської обласної партійної організації із пропозицією розглянути доцільність його подальшого перебування у депутатському корпусі органу місцевого самоврядування. Цього вимагає Партійна Етика будь-якої патріотичної Партії під час війни".

Будемо стежити за тим на чию користь завершиться ситуація: на користь "Батальйону Куршевель" чи Володимирської міськради?" - підсумував Ткач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що журналісти виявили представників української еліти, які під час повномасштабного вторгнення відвідують один із найдорожчих курортів Куршевель.

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Батальйон Куршевель: Сила і честь заявила, що її депутат Зінкевич був на лікуванні, а по дорозі назад вирішив побачити елітний курорт 01
Батальйон Куршевель: Сила і честь заявила, що її депутат Зінкевич був на лікуванні, а по дорозі назад вирішив побачити елітний курорт 02
Батальйон Куршевель: Сила і честь заявила, що її депутат Зінкевич був на лікуванні, а по дорозі назад вирішив побачити елітний курорт 03
Батальйон Куршевель: Сила і честь заявила, що її депутат Зінкевич був на лікуванні, а по дорозі назад вирішив побачити елітний курорт 04
Батальйон Куршевель: Сила і честь заявила, що її депутат Зінкевич був на лікуванні, а по дорозі назад вирішив побачити елітний курорт 05
Батальйон Куршевель: Сила і честь заявила, що її депутат Зінкевич був на лікуванні, а по дорозі назад вирішив побачити елітний курорт 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+36
-Где этот чертов инвалид?
-Не шуми, я инвалид.
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20.04.2023 09:45
+29
А де шпійон Смешко?
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20.04.2023 09:47
+26
дешева отмазка... чому він не захотів побачити бахмут.. по дорозі
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20.04.2023 09:46
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-Где этот чертов инвалид?
-Не шуми, я инвалид.
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20.04.2023 09:45 Відповісти
Вгодований такий собі інвалід , по зовнішньому виду- йому би тракторець трьохтоний тягати за собой на верьовочці без шкоди для здоров*я. Як ці продажні суки депутати вже задрали. Не можеш воювати- рий окопи для хлопців, а не мацай баб на дорогих курортах. Війна в країні для бидла, а у цих мразот все гарно-деребан грошей на всіх рівнях та турбота про власне "дуже дороге" здоров*єчко закордоном.
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20.04.2023 10:08 Відповісти
друга група енурезу чи гонореї
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20.04.2023 10:12 Відповісти
при всій повазі до твоїх слів, ти теж окопи не риєш. в якому батальоні чалишся?
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20.04.2023 10:24 Відповісти
Хочеш до мене в окоп? Зайди спочатку в воєнкомат, і доберись на передок спочатку, хоч на який небудь, "розумник", бо в мій окоп таких зелено-розумних точнісенько не візьмут, бо тупих не тримаєм. А де я служу- докладати тобі уж точно не буду
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20.04.2023 16:18 Відповісти
Де його генерал-полковник?
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20.04.2023 11:21 Відповісти
чому ж не вибрали президентом оцього ?
може "гірше вже б не було ?!"

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20.04.2023 12:39 Відповісти
Очередная консерва
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20.04.2023 17:44 Відповісти
дешева отмазка... чому він не захотів побачити бахмут.. по дорозі
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20.04.2023 09:46 Відповісти
Він собі інвалідність зробив, аби тільки той Бахмут не бачити...
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20.04.2023 10:53 Відповісти
А де шпійон Смешко?
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20.04.2023 09:47 Відповісти
Що в смєшка- що в його партії: ні сили -ні честі" Лише ось такі "гордони" та інваліди-бодібілдери) n(пам'ятаєте як чмо лисе піарило цей непотріб?)
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20.04.2023 10:25 Відповісти
Иногда лучше жевать....
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20.04.2023 09:48 Відповісти
********* шапіто...
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20.04.2023 09:49 Відповісти
Скільки забашляв ВЛК?
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20.04.2023 09:49 Відповісти
Роман Доник

Ще одна «помилка вижившего» яка вкоренилася в систему бойової за останні роки

https://site.ua/skitalec/shhe-odna-pomilka-vizivsego-yaka-vkorenilasya-v-sistemu-boiovoyi-za-ostanni-roki-i7n1mxr

Ще одна «помилка вижившего» (упередження уцілілого), яка вкоренилася в систему бойової підготовки базового рівня за останні роки. Просто створився з 16 року, такий собі мірок, де всі наступні кроки як би виправляли помилки або недопрацювання попередніх. Саме через неї у нас за рік не можуть змінитися а ні методи, а ні якість бойової підготовки на рівні звичайної піхоти. Я не беру ССО, ДШВ та інші більш фахові центри. Піхота. СВ та ТРО.

В «ідеальному світі» навчальних центрів який був до вторгнення, всі недопрацювання, всі помилки та все лайно, з яким виходили стрільці з НЦ з 100 ВОС, потім виправлялось в бойових підрозділах або на фаховому навчанню.

Приходила людина на контракт. В учєбках робили вигляд, що її навчали. Хоча з нашого досвіду, за такі терміни, інтенсивної підготовки можна таких рексів натаскувати, що ховайся в жито. Але повернемось до теми. Інструктори та викладачі навчали новобранців тому, чого в більшості випадків самі не вміли робити. Не вміли стріляти, не вміли приводити зброю до нормального бою. Не вміли рухатись на тактополі в реальності. І таке інше. І майже завжди не мали реального бойового досвіду по темам яким навчали. Ні, УБД звісно було у всіх. Але зараз вже всім, дуже зрозуміла різниця між УБД тоді і піхотними боями зараз.

Тобто все зводилось до теорії, якихось тренувань які повинні були щось давати. А потім людина їхала в бойову бригаду. Де були зам по бою, де були кадрові молоді командири взводів, де були досвідчені сержанти та ветерани з досвідом боїв. І навіть якщо людина зразу приїздила в підрозділ в АТО/ООС, то завжди був час на те щоб навчитися. Завжди були люди які підказували, та могли поділитися досвідом. А ще, були ротації, відновлення та злагодження. І в принципі свій перший стрілковий бій (якщо взагалі відбувався), новобранець приймав після досить довгого шляху набуття спроможності.

Інструктори, викладачі, командири навчальних підрозділів, ніколи особливо не переймалися рівнем навчання БЗВП. Бо або людину підтягнуть в підрозділі, або вона піде навчатися за фахом. Все просто. Був час та можливість то все виправити.

Але зараз цього нема. Просто нема. Зараз нема часу. Нема повноцінних відновлень і злагоджень. Майже нема взводних з військових вишів, майже нема досвідчених сержантів. Бо по перше кількість підрозділів збільшилась в рази, а по друге втрати. Нема ні одного зайвого дня. Людина йде в війська і зразу йде на позиції. І бій. І в неї тільки ті знання а навички які вона отримала за програмою базового рівня військової підготовки.

Але це досі не можуть зрозуміти, всі ті хто комфортно робив собі кар'єру всі ці роки. І це не тільки старші офіцери. Це купа пристосуванців, які вважаються досвідченими інструкторами та викладачами, а самі не вміють нічого. Від самих простих питань вони «пливуть» і або хамлять та ображають новобранців, або туплять - бо так написано.

І людина, навчання якої звелося до формалізму, просто не може набути впевненості. Вона розгублена та налякана. Бо вона як зайшла в «учєбку» так і вийшла з тим же багажем знань прикладного значення. Але попереду в неї, вже наступного дня може бути контактний бій в окопі. І це часто відбувається.

У нас дуже простий принцип. Кожна людина яка попадає до нас, навіть за 14 днів (не кажучи про 30), повинна отримати впевненість. Впевненість в собі. впевненість в своїй зброї. Впевненість в побратимі (якого бачить поряд на навчанні).

Все. Тоді людина воює.

Саме паскудне, що це розуміємо не тільки ми. Це розуміє головнокомандувач, який надає всебічну підтримку якісній та ефективній підготовці. Це розуміють в генеральному штабі. Але це просто не пробивається на рівні середньої та нижньої ланки яка просто звикла робити все аби як. Звикла та не вміє. І не хоче, що саме страшне. Просто отримують звання, підвищення, пишуть журнали, готують гарні слайди та створюють примарні «успіхи».

І я, насправді не знаю, як зараз побороти цю касту інтрукторівUA, та пристосуванців. Ми просто створюємо паралельний світ за підтримки главкома, щоб хоч щось робити якісно. От скільки можем, стільки й робим. Навчаємо БЗВП тих хто був в боях аде не має базової підготовки, кращих навчаємо на молодших командирів, а кращим з них пропонуємо приєднатися до нас. Так, ми вже можемо готувати та сертифікувати інструкторів базового рівня. Десь ридає «Десна».

Все працює тільки в ручному режимі і в постійних сутичках саме на рівні бюрократів в погонах на середній ланці. Ми не хочемо бути єдиними. Ми не хочемо бути кращими. Насправді, ми хочемо щоб було якомога більше підготовлених людей. Ми просто, бляха муха, хочемо щоб в окопи заходили впевнені в собі і своїй зброї люди. І робили те, що їх навчили. І поверталися додому, до дружин та дітей.

І не важливо зараз як це робити. З якого лайна та палок. Якою кількістю фахових інструкторів. Бо якщо ми не станемо готувати якісно, то потім не буде де робити «правільно». Бо тут кругом буде правільно, але згідно російського законодательства. А поважні пани генерали та полковники які капєц як ******* «по правилам», будуть під Львовом в окопах командувати взводами з майорів та капітан. Бо піхоти не буде. Або взагалі звалять у «вигнання».

Кожен згаяний день - це чиєсь життя. Кожна не відпрацьована на 100% вправа, це чиєсь життя. Вбивають назавжди. Це удови та сиріти. Це те що не відкотити. Це те що не відмолити.

Хіба це не зрозуміло? Тоді що ще треба зробити, щоб дійшло усім?
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20.04.2023 09:55 Відповісти
аби "побачити" куршавель, треба декілька днів?...
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20.04.2023 09:55 Відповісти
Ні він же ш колясочник... Поки затягнуть в гору, поки на лижі поставлять
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20.04.2023 10:07 Відповісти
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20.04.2023 10:43 Відповісти
Гарний приклад,для мотивації.Ці підараси гірше кацапів.
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20.04.2023 09:55 Відповісти
ну увидел и теперь в бахмут
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20.04.2023 09:56 Відповісти
Побачити елітнии курорт і відкинути коньки .
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20.04.2023 09:57 Відповісти
був би я депутатом то прийняв би закон що публічний політик повинен не тільки декларацію відкривати для народа а і наявність законних підстав не йти на фронт.

це чесно - якщо ти маєш на щось право то нема чого тут стидатися.

народ теж має право знати скільки з тих, що поодягали пікселі насправді візьмуть зброю до рук та убиватимуть окупантів якщо що.
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20.04.2023 09:58 Відповісти
Запам'ятали: брехло, казнокрад, безпринципний злодій, любить екскурсії. Партія: брехуни, крадії, придурки та ще й всіх навколо держать за ідіотів, як додатковий заробіток - організовують екскурсії для колег. Головне не проголосувать знову
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20.04.2023 09:59 Відповісти
По харі помітно, що йому дуже потрібно було лікування...
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20.04.2023 09:59 Відповісти
Гм...
Інвалідність є і у мене, а от Куршевелю чогось нема.
Чого воно так?
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20.04.2023 09:59 Відповісти
з першого погляду зрозуміло, що він інвалід...
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20.04.2023 10:00 Відповісти
Цікаво, а від чого лікувався?Не від гонореї часом?
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20.04.2023 10:03 Відповісти
По фото справді інвалід
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20.04.2023 10:04 Відповісти
Просить кірпіча!
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20.04.2023 10:07 Відповісти
Увідєть Куршавель і умєрєть
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20.04.2023 10:08 Відповісти
Мразота.
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20.04.2023 10:12 Відповісти
Все правильно. Народ захотів нових людей - клоунів та фріків. Тепер хай Оплачує виставу - кров'ю та життям.
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20.04.2023 10:14 Відповісти
А хто не хотів, та обирав армію, мову, віру за що покарані?
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20.04.2023 10:16 Відповісти
Не приклав всіх зусиль, щоб пояснити тим хто хотів "нових людей"
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20.04.2023 10:33 Відповісти
Цинічні пи**си , зрадники та колоборанти.
З його телесами можна чавити руzких без зброї .
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20.04.2023 10:14 Відповісти
Ох і назва в партії... "Пафос і жесть"...
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20.04.2023 10:16 Відповісти
Майже як слуга народу
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20.04.2023 13:26 Відповісти
Не скажіть. фразу "Дєпутат должєн знать, что он - слуга народа" виголосив ніхто інший як Іосіф Джугашвілі. Звідти воно і пішло. Так шо зєлєбобікі - ще й приховані совкодрочєри
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20.04.2023 13:42 Відповісти
По пиці видно, що інвалід з дитинства по розуму. А якщо у партії хитрозробленого Смішка думають, що усі українці такі ж само "інваліди з недорозвитку", то цій партії місце саме там, де вона знаходиться (у найпотаємнішиму місці Гордона).
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20.04.2023 10:18 Відповісти
Кагебешний вислощокий смешко.

Згадала, як деякі ТП дуже агітували голосувати за нього, але ці ТП настільки ТП, що у другому турі бігли втрачая капці голосувати вже за Зе.
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20.04.2023 10:23 Відповісти
Таке ж нице та брехливе, як і вошдь його партії "Сила та честь", протеже афериста Го@дона, вислощокий Смешко.
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20.04.2023 10:20 Відповісти
Ну, просто по дорозі було, поруч. Чом би й не заїхати?
Цікаво, а той шлях він мабуть на інвалідному візку подолав?
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20.04.2023 10:21 Відповісти
100% уверены в что и Коля Котлета и Арестович тоже инвалиды....
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20.04.2023 10:26 Відповісти
І от такі "немічні інваліди" після закінчення війни вдягнуть вишиванки і будуть балотуватись на всіх рівнях а "мудрий наріт" дружно ******** за таке голосувати а потім волатиме чому так куйово живеться...здається це змінити неможливо
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20.04.2023 10:30 Відповісти
100%. Телевізор зробить все як потрібно.Грьобані кацапи,як доказ.А нарід,він скрізь однаково "мудрий". Все залежить наскільки сильно його хочуть обдурити і наскільки сильно він хоче бути обдуреним.
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20.04.2023 10:52 Відповісти
Що цей інвалід дуже схожий на персонажа усім відомої радянської комедії...
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20.04.2023 10:44 Відповісти
А ви звернули увагу, що після 24.02.2022-го, гейнералісімус - смєшко кудись зник? Цікаво, а на якому фронті обидва синки смєшка? Монако чи Відень? А може Дубай?
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20.04.2023 10:46 Відповісти
Я би теж хотів побачити Куршавель, але немає ні грошей, ні виїзду за кордон...
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20.04.2023 10:57 Відповісти
Наверное инвалидность по зрению. Судя по первому фото, рядом с ним мы видим с... "собаку поводыря", за которую он держится, что бы найти дорогу в этот самый Куршавель.
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20.04.2023 11:01 Відповісти
Когда уже вас тварей удавит. Страна воюет а суки жируют.
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20.04.2023 11:35 Відповісти
"Побачити Куршевель та вмерти"
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20.04.2023 12:03 Відповісти
гарна сцянина на писок лохторату і поціновувачам телелохотрона,"зачьот"))))
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20.04.2023 14:34 Відповісти
 
 