"Батальйон Куршевель": "Сила і честь" заявила, що її депутат Зінкевич був на лікуванні, а по дорозі назад "вирішив побачити" елітний курорт

Депутат від партії "Сила і Честь" Валерій Зінкевич відвідував Куршевель у Франції, водночас у партії пояснили, що він непридатний до військової служби, оскільки є пенсіонером по інвалідності.

Про це у Facebook повідомив журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

"Пам‘ятаєте депутата Володимирської міськради від партії "Сила і Честь" Ігоря Смішка Валерія Зінкевича з "Батальйона Куршевель"? Партія "Сила і Честь" опублікувала заяву.

"Розслідуванням, яке провів Секретаріат Партії, встановлено, що В. Зінкевич є пенсіонером по інвалідності 2-ої групи. Згідно з висновком військово-лікарської комісії він є непридатним до військової служби і знятий з військового обліку. Після повномасштабного вторгнення роздав усі будівельні матеріали власного магазину на потреби оборони".

І найголовніше: "Як він пояснив, його перебування за кордоном було обумовлено плановим щорічним лікуванням у Чехії. Повертаючись з якого разом із дружиною, він вирішив побачити Куршевель і заїхав туди на декілька днів", - зазначає Ткач.

За словами журналіста, водночас керівництво партії чомусь пропонує вигнати Зінкевича.

"Незважаючи на те, що В. Зінкевич не порушив ні чинного законодавства України, ні Уставу Партії, керівництвом Партії було прийнято рішення звернутися до Волинської обласної партійної організації із пропозицією розглянути доцільність його подальшого перебування у депутатському корпусі органу місцевого самоврядування. Цього вимагає Партійна Етика будь-якої патріотичної Партії під час війни".

Будемо стежити за тим на чию користь завершиться ситуація: на користь "Батальйону Куршевель" чи Володимирської міськради?" - підсумував Ткач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що журналісти виявили представників української еліти, які під час повномасштабного вторгнення відвідують один із найдорожчих курортів Куршевель.

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