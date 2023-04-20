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США координуватимуть роботу з Південною Кореєю щодо посилення підтримки України, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

держдеп

Сполучені Штати продовжуватимуть тісно координувати роботу з Південною Кореєю. Зокрема, в контексті посилення підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що про це в коментарі виданню сказав представник Державного департаменту США, який не захотів розголошувати своє ім'я. Він назвав Південну Корею ключовим азіатським союзником та "стійким партнером" у захисті суверенітету України.

"Південна Корея є непохитним партнером у захисті права України на територіальний суверенітет проти російської агресії з перших днів повномасштабного вторгнення", - зазначив представник Держдепу, коментуючи заяву офіційного Сеула, який вперше заявив про можливість військової допомоги Україні.

"Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашим союзником щодо додаткової підтримки України", - додав він.

Також читайте: У Південній Кореї вперше заявили про можливість надання Україні озброєння

Автор: Наталя Джума
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Снаряди руйнують будинки на території України. Ракети Сапсан мали б руйнувати об'єкти кремлівських паханів. Саботаж наявний, розвідка-аналітика мовчить. Хто ж там начальник, невже Шмуля.
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20.04.2023 10:59 Відповісти
 
 